Как появилась высшая награда в истории России

Исполнилось 25 лет возрождению ордена Андрея Первозванного

1 июля 2023 года исполняется 25 лет с того дня, как был возрожден русский орден Святого апостола Андрея Первозванного. Считается, что он был основан Петром Великим, однако это не совсем так. Как эта награда стала самой почетной и значимой в Российской империи, какая легенда за ней стоит - и какие выдающиеся деятели русской истории были удостоены ею?

В Российской Федерации поначалу создали новую наградную систему, в которой место советских, идеологизированных наград заняли новые, созданные в 1990-х годах. Уже 2 марта 1992 года, всего несколько месяцев спустя после распада СССР, Верховный Совет РФ утвердил указ «О государственных наградах Российской Федерации».



В соответствии с ним награды СССР разрешалось носить, но не все, а только полученные за военные подвиги боевые и полководческие ордена и медали. Этим же указом в России восстанавливался орден Святого Георгия Победоносца, который становился высшей военной наградой России. Была восстановлена и старинная традиция занесения имен награжденных на мраморные панели в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. От Советского Союза России досталось почетное звание «Героя РФ», вместе с соответствующим знаком. Награждения званием героя начались уже в 1992 году.

До 1994 года ситуация была неясной. С одной стороны, некоторые прежние награды сохраняли свою силу, но с другой, новых наград (кроме Георгиевского ордена) не было. В результате вручались такие политически нейтральные награды как орден «За личное мужество», установленный в 1988 году, медали «За отвагу», «За отвагу на пожаре» и «За спасение утопающих». Этого для нормально функционирующего государства явно было недостаточно. И как только в России в 1993 году был решен вопрос с властью, президент Ельцин в 1994 году подписал указ «О государственных наградах Российской Федерации». В нем наградная система была кардинально реформирована.

Высшей наградой страны стал орден «За заслуги перед отечеством» четырех степеней, представляющий собой красный крест с наложенным на него гербом Российской федерации, лента ордена – красная. Высшая степень награды стала одновременно регалией главы государства и вручается каждому президенту РФ после принесения торжественной присяги при вступлении в должность. Девиз ордена, располагающийся на звезде, которая вручается при награждении высшими степенями награды, таков: «Польза, честь и слава». Он копирует девиз ордена Святого равноапостольного князя Владимира, принятый в Российской империи при Екатерине Великой в 1782 году, да и сама награда оказалась очень похожа на владимирский орден, который имел в России до 1917 года высокий статус, считаясь вторым после главного ордена Андрея Первозванного. Тогда же в России было разрешено создавать ведомственные награды, не имеющие статуса орденов.

В таком виде наградная система России просуществовала до 1 июля 1998 года, когда президент Ельцин подписал указ, в котором говорилось: «Отдавая дань уважения трехвековой истории ордена Святого апостола Андрея Первозванного – высшей государственной награды России и в целях совершенствования системы государственных наград Российской Федерации, постановляю: восстановить орден Святого апостола Андрея Первозванного». Так у России появилась новая высшая награда.

Восстановление старинного ордена не было случайностью. В конце 1990-х годов Россия пыталась выработать национальную идентичность, общество хотело понять – мы все-таки «молодая страна», которой не исполнилось и десяти лет, или государство с тысячелетним прошлым. Восстановление исторического герба России – двуглавого орла и возрождения Андреевского ордена ясно говорили, что выбор сделан в пользу всей многосотлетней истории России. В пользу этого свидетельствовала и государственная политика по захоронению последнего императора Российской империи Николая II и его семьи, зверски убитых большевиками в 1918 году. Прах последних представителей царствующей династии обрел покой в усыпальнице дома Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Но что же представлял собой Андреевский орден? За ним стояла очень долгая и славная история. В 1698 году молодой царь Петр I решил учредить (а точнее возобновить) в России орден Святого апостола Андрея Первозванного. Петр обращал большое внимание на личность и деяния этого христианского святого. Ведь по древнейшему преданию именно апостол Андрей стал просветителем будущей Руси, побывав среди племен скифов-пахарей, что обитали в долине реки Днепр, и там проповедовал им слово Божие.

Русские летописи сохранили легенду, что после того, как апостолы разошлись по миру, Андрей Первозванный отправился на север. Он добрался до Крыма, поднялся вверх по Днепру, оказался на месте будущего Киева, где предсказал, что на горах, окружающих реку, спустя века воссияет христианская благодать. Затем апостол отправился в Новгород, где построил храм. И уже из Новгорода апостол отплыл на юг на корабле.

Историки церкви и богословы до сих пор спорят, насколько реалистично летописное «Сказание о хождении апостола Андрея на Русь». Но даже если это не более чем красивая легенда, каких много в мировой истории, сложно отрицать, что в России имя Андрея Первозванного окружено особым почитанием.

В 67 году в греческом городе Патры апостол Андрей был схвачен римскими властями и казнен как распространитель учения, которое официальные власти считали ложным и вредным для государства. Андрея казнили на необычном кресте – косом и не стали прибивать к дереву руки и ноги, вместо этого привязав их – чтобы дольше мучился. Два дня Андрей Первозванный проповедовал горожанам с креста, несмотря на удушающую жару и жажду. С тех пор косой крест получил название Андреевского. Этот крест стал одним из важнейших символов христианства. В Средние века косой крест появился на флагах таких стран как Бургундия, Испания и Шотландия.

В Шотландии апостола Андрея считали покровителем страны. Ему было посвящено множество церквей, его особенно почитали, а имя «Андрей» было одним из самых распространенных среди шотландцев. До наших дней дошла легенда, что шотландский король Эохайд учредил в честь апостола Андрея рыцарский орден, то ли в память победы над врагами-англичанами, когда небо озарилось огромным Андреевским крестом, то ли в честь союза Шотландии с императором Запада – Карлом Великим. Рыцарский орден назывался «Орден Чертополоха», в честь еще одного символа Шотландии. Чертополох намекал, что победить шотландцев столь же сложно, как голой рукой схватить шипастый стебель этого дикого растения.

Знаком ордена был овальный медальон с изображением чертополоха и апостола Андрея, держащего косой крест. В 1688 году в Англии произошла революция, шотландская династия Стюартов была свергнута, а орден Чертополоха прекратил свое существование. Это открыло для Петра I возможность восстановить Андреевский орден в России. Ведь в средневековье считалось, что рыцарские ордена не имеют связи с какой-то отдельной страной. Они принадлежат всему христианскому миру, хотя у каждого ордена может быть монарх-покровитель. Вот Петр I и решил, что орден Андрея Первозванного теперь будет русским, а русский царь станет его покровителем.

Таким образом в России появился орден с историей, восходящей к VIII веку – то есть, если верить легендам, древнейший в мире. Можно верить или не верить легендам, но орден Чертополоха определенно существовал в XV-XVI веках, что тоже очень почетно.

Знаки русского ордена стали выглядеть куда более значительно, нежели шотландские. Вместо простого медальона появился двуглавый орел, на груди которого размещался косой крест с распятым на нем апостолом Андреем. Знаки богато украшались цветной эмалью, золотились, покрывали драгоценными камнями, отчего Андреевский орден стал одним из самых красивых в мире.

После того, как в 1703 году Анна, королева Англии и Шотландии, восстановила орден Чертополоха, пути двух наград разошлись и в России перестали упоминать о шотландских корнях высшей награды, чтобы не портить отношения с важнейшим торговым партнером. Первым кавалером ордена, как свидетельствуют современные исследования, стал ближайший советник Петра I – дипломат и адмирал Франц Лефорт, человек без сомнения достойный столь высокой награды.

Интересный факт – во время Великого посольства в 1698 году Петр I оказался в Англии, там во время встречи с королем Вильгельмом Оранским русскому царю было предложено вступить в английский орден Подвязки, один из самых старинных и прославленных европейских орденов. Но Петр I дипломатично отклонил это предложение, заявив, что у него уже есть собственная награда, не уступающая в древности английскому ордену. Кстати, Петр I, отличавшийся большой личной скромностью, хотя и был учредителем ордена и его покровителем, принял награду только в 1703 году. Это произошло после того, как Петр I лично командовал героической операцией по взятию на абордаж двух шведских боевых кораблей, зашедших в устье реки Нева. Русский царь тогда наравне с пехотными солдатами гвардии карабкался по канатам под огнем противника и храбро сражался со шведскими матросами.

Да и вообще, среди кавалеров Андреевского ордена не было случайных или недостойных лиц. Лишь одно имя омрачает его прошлое: третьим награжденным в 1700 году стал гетман Малороссийского казачества Иван Мазепа, само имя которого стало позднее символом предательства. Но в 1700 году Мазепа еще верно служил России и оказал Петру I целый ряд очень полезных услуг, связанных с усилением русского влияния на землях Малороссии, еще совсем недавно вошедших в состав русского государства.

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Россия как раз готовилась установить контроль над Правобережной Украиной («польской окраиной», как ее называли тогда) и иметь хорошие отношения с гетманом, располагавшим немалой военной силой из числа казачьих полков, было очень полезно. После измены Мазепы и перехода его на сторону шведского короля Карла XII, Петр I распорядился провести торжественную церемонию лишения гетмана всех чинов, наград и привилегий. Вместо ордена Св. Андрея, из списков которого он был вычеркнут, Мазепа получил «медаль Иуды».

В дальнейшем среди награжденных орденом Андрея Первозванного были такие важнейшие деятели русского прошлого как фельдмаршалы Петр Румянцев, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Михаил Барклай де Толли, Иван Паскевич, Александр Барятинский, Дмитрий Милютин. Государственные деятели: Яков Брюс, Павел Ягужинский, Андрей Остерман, Алексей Бестужев, Никита Панин, Григорий Потемкин, Михаил Сперанский, Александр Горчаков. Представители императорской фамилии получали этот орден по праву рождения (он был чем-то вроде современного ордена «За заслуги перед отечеством» – императорской регалией).

Самые прославленные деятели великих держав мира, короли и императоры считали за честь быть награжденным русским орденом Андрея Первозванного.

Эмблемы ордена вошли в государственную и военную символику. С 1699 года синий косой крест появляется на русском морском флаге, сначала бело-сине-красном, а с 1709 года – белом. Звезда ордена стала символом русской лейб-гвардии, она изображалась на касках и киверах. Знак ордена был важной частью большого государственного герба Российской империи. В ходе церемонии коронации среди прочих императорских регалий, наряду с короной, скипетром и державой использовался усеянный алмазами орден Андрея Первозванного.

В наши дни первыми кавалерами возрожденного ордена тоже стали достойные люди: выдающийся деятель культуры академик Дмитрий Лихачев, прославленный оружейный конструктор Михаил Калашников, патриарх московский и Всея Руси Алексий II.

Что интересно, ныне в России существуют два андреевских ордена. Вторая награда принадлежит русской православной церкви, считается ее высшей наградой и вручается за особые заслуги по укреплению христианства.