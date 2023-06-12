Малькевич: День России – повод вспомнить о достижениях и победах страны

Общественник Малькевич: День России в этом году обретает новый смысл

Долгое время для россиян было непонятно, что именно они празднуют 12 июня. Но политика президента Владимира Путина по собиранию русских земель вдохнула в День России новый смысл, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич.

«Для меня, как человека, который последний год активно работает в новых регионах, сегодня наиболее ярко понимается смысл и значение Дня России. Мы отмечаем этот день вместе с коллегами и товарищами, которые сражаются сейчас на исконно российских землях», – сказал Александр Малькевич, первый зампред Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ.

«Там особенно четко понимают, что политика президента Владимира Путина по защите национальных интересов, по возрождению величия страны, по собиранию русских земель сделала этот праздник поводом для гордости. При этом, несмотря на то, что дате уже 29 лет, долгое время в российском обществе она ассоциировалась с упадком 90-х годов», – замечает собеседник.

«Многие говорили о том, что отмечать тут совершенно нечего, ведь в 1991 году страна просто развалилась. Но сейчас политика национального лидера вдохнула в праздник новый смысл. Теперь День России звучит гордо и величественно. Более того, мы видим, что российское общество консолидировано как никогда в истории государства», – добавил эксперт.

«Всегда были те, кто хотел завоевать Россию. Но каждый раз мы проходили через катаклизмы и выходили из них сильнее, чем прежде. 12 июня каждый должен вспомнить исторический путь страны, ее победы, достижения, великих лидеров. Это повод осознать, что Россия – влиятельнейшая сила в мире, противостоящая мощи всего коллективного Запада. Мы выстоим благодаря труду и прошлых поколений, и нынешних людей», – заключил Малькевич.

Напомним, с 1992 года 12 июня отмечается День России. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.

Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства. В последующие годы вручение госпремий 12 июня стало традицией. Праздник получил также неофициальное название «День независимости». Эта формулировка в официальных документах не использовалась, однако употреблялась в печати, присутствовала на плакатах и праздничных растяжках, напоминает ТАСС.

В этом году президент Владимир Путин также вручит госпремии. Кроме того, он на торжественной церемонии в Кремле лично отметит золотыми медалями «Герой Труда РФ» россиян, удостоенных этой награды, указывает ТАСС.