Президент Ливана осудил убийство журналистов израильским беспилотником

Президент Ливана осудил убийство журналистов Al-Mayadeen и Al-Manar израильским дроном
Три ливанских журналиста погибли на юге страны в результате удара израильского беспилотника, что вызвало резкое осуждение со стороны президента Ливана Джозефа Ауна.
Корреспонденты ливанских телеканалов погибли в результате удара израильского беспилотника в районе Джизин на юге Ливана, сообщает РИА «Новости».
Канцелярия президентского дворца распространила заявление Джозефа Ауна, который «осудил атаку Израиля на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни. Это вопиющее преступление, нарушающее все нормы и соглашения, которые защищают журналистов».
В заявлении подчеркивается, что удар был нанесён по журналистам, выполнявшим свою работу.
Президент Ливана особо отметил, что такие действия противоречат международным соглашениям, гарантирующим безопасность представителей СМИ в зонах конфликтов.
Напомним, в субботу в районе Джизина на юге Ливана израильский беспилотник атаковал машину с журналистами ливанских телеканалов. В итоге при ударе израильского дрона погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб, они находились в зоне обстрела в момент атаки.
А 19 марта глава бюро телеканала RT в Ливане Стив Суини и оператор съемочной группы получили ранения на юге страны в результате израильской атаки на их автомобиль.