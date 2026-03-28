Российское посольство осудило удар Израиля по журналистам на юге Ливана

Tекст: Мария Иванова

Посольство России в Ливане выразило соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов в результате израильского удара на юге республики, говорится в заявлении диппредставительства, передает РИА «Новости».

В комментарии подчеркивается: «Посольство выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Сочувствуем коллегам в дружественных ливанских СМИ и скорбим по утрате высококлассных профессионалов своего дела».

По данным дипмиссии, корреспондент телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и журналист канала Al-Manar Али Шаэйб погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге Ливана.

В посольстве напомнили, что атаки на представителей СМИ в Ливане происходят не впервые, указав на обстрел с воздуха 19 марта, когда пострадала съемочная группа телеканала RT.

В заявлении подчеркивается, что нацеливать оружие на сотрудников СМИ в зонах конфликтов неприемлемо, это расценивается как нарушение международного права, а участившиеся подобные инциденты носят системный характер и требуют решительного осуждения.

Эскалация между Израилем и движением «Хезболла» началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда «Хезболла» возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль перешел к масштабным ударам по Ливану и 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге страны.

Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку израильского дрона на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни как вопиющее преступление, нарушающее нормы и соглашения о защите работников СМИ.