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КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
Корпус стражей исламской революции в ответ на нападение США на Иран атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне, сообщает Tasnim.
«ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США», – говорится в материале Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.
КСИР заявил, что нанес удары по авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте и военно-морской базе флота в порту Салман в Бахрейне, «уничтожив их и решительно ответив на недавние удары США по югу Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.
КСИР заявил, что США атаковали пять иранских береговых постов. В заявлении КСИР отмечено, что нарушение прекращения огня противоречит первому положению ирано-американского меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде,
В КСИР подчеркнули, что такое развитие ситуации приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов по урегулированию конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные сообщили, что нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku в Ормузском проливе.
Армия Кувейта сообщила об отражении атаки ракет и БПЛА.
В феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе. В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.