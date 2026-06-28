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Армия Кувейта сообщила об отражении атаки ракет и БПЛА
Системы ПВО Кувейта задействованы против ракет и беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на армию Кувейта.
Армия Кувейта заявила, что отражают атаки «вражеских» ракет и БПЛА, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты нанесли авиаудары по целям на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран.
В феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе. В июне Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.
Позднее Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия, после чего США нанесли удары по иранским объектам.