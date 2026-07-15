Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Компания OpenAI разработала мобильную, безэкранную умную колонку
Компания OpenAI разрабатывает мобильную и безэкранную умную колонку
Продвижение OpenAI на рынок потребительских устройств должно начаться с мобильной, безэкранной умной колонки, которая станет новым типом домашнего компьютера эпохи искусственного интеллекта, передает Bloomberg.
Компания OpenAI разрабатывает мобильную, безэкранную умную колонку, которая будет служить человекоподобным компаньоном с искусственным интеллектом, способным управлять бытовой техникой умного дома и использовать возможности платформы ChatGPT от OpenAI, передает Bloomberg.
Устройство спроектировано так, чтобы со временем становиться все более персонализированным и проактивным по мере того, как оно будет лучше понимать своего владельца. Его определяющей чертой станет способность устанавливать с пользователями связь на человеческом уровне.
При этом планы OpenAI относительно устройства осложнились судебным иском от Apple, которая обвиняет OpenAI в краже коммерческих секретов. Возможность компании продавать инновационное устройство может быть отложена в зависимости от исхода судебного процесса.