Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Армия США заявила о десятках пораженных военных целей около Ормуза
США заявили о десятках пораженных военных целей около Ормуза
Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об окончании нового раунда ударов по военным целям около Ормузского пролива и побережья Ирана, причем наносились удар широким спектром вооружений.
«Центральное командование ВС США закончило дополнительный раунд ударов против Ирана в 20.00 14 июля, поразив десятки военных целей около Ормузского пролива и иранского побережья», – сказано в заявлении, представленном в соцсети Х.
Американские военные указали на то, что удары по целям наносили истребители, дроны, корабли ВМС, применяя высокоточное оружие.
Среди целей были ракетные и беспилотные комплексы, системы береговой охраны.
Ранее военные США подтвердили дополнительные удары по Ирану, после чего объявили блокаду иранских портов и прибрежных районов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на 14 июля CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану. Иранский Press TV сообщал об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.