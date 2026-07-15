Армия США заявила о десятках пораженных военных целей около Ормуза

США заявили о десятках пораженных военных целей около Ормуза

Tекст: Катерина Туманова

«Центральное командование ВС США закончило дополнительный раунд ударов против Ирана в 20.00 14 июля, поразив десятки военных целей около Ормузского пролива и иранского побережья», – сказано в заявлении, представленном в соцсети Х.

Американские военные указали на то, что удары по целям наносили истребители, дроны, корабли ВМС, применяя высокоточное оружие.

Среди целей были ракетные и беспилотные комплексы, системы береговой охраны.

Ранее военные США подтвердили дополнительные удары по Ирану, после чего объявили блокаду иранских портов и прибрежных районов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на 14 июля CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану. Иранский Press TV сообщал об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.