29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.0 комментариев
Жительницу Уссурийска задержали за убийство двух мужчин ножом в 2013 году
В Приморском крае правоохранители выявили подозреваемую в резонансном двойном убийстве, которая скрывалась от правосудия долгие годы, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Подозреваемой в убийстве двух мужчин в 2013 году оказалась 35-летняя местная жительница, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По версии следствия, в июне 2013 года в Уссурийске девушка распивала алкоголь с двумя знакомыми. Между ними возникла ссора. Фигурантка схватила нож и нанесла одному из мужчин не менее 12 ударов в голову и тело.
Затем злоумышленница набросилась на второго оппонента, нанеся ему не менее 20 ножевых ранений. От полученных травм оба потерпевших скончались на месте. Долгие годы женщине удавалось избегать ответственности, обманывая следствие.
Подозреваемая задержана. Правоохранители уже подготовили ходатайство о заключении ее под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье правоохранители задержали подозреваемых в убийстве ветерана спецоперации. В Иркутске полицейские раскрыли совершенное более 20 лет назад преступление.