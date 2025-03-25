Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.8 комментариев
В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО
Следователи задержали жителей Приморья по подозрению в убийстве ветерана СВО
Следственные органы Приморья задержали двух молодых людей, подозреваемых в убийстве ветерана СВО, тело которого нашли под мостом в селе Хороль с повреждениями головы.
Как сообщает РИА «Новости», в Приморье задержаны два местных жителя, подозреваемых в нападении на ветерана специальной военной операции.
Тело 37-летнего мужчины было найдено под мостом в селе Хороль с признаками насильственной смерти. Следствие возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности.
По информации следственного управления СКР по Приморскому краю, задержанные – двое местных жителей в возрасте 20 и 25 лет. Они подозреваются в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим, избили его, а затем похитили у него телефон и документы.
Источник в правоохранительных органах уточняет, что погибший был ветераном специальной военной операции. После избиения подозреваемые предприняли меры по сокрытию преступления.
В настоящее время следствие проводит действия с участием подозреваемых, и решается вопрос об избрании меры пресечения в их отношении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума в третьем чтении приняла закон, благодаря которому установили статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.
Фонд «Защитники Отечества» совместно с командой Героя Труда России доктора Дениса Проценко запустили проект СВОИРОДНЫЕ.РФ, предлагающий психологическую и социальную помощь ветеранам СВО и их семьям.
Минкультуры и фонд «Защитники Отечества» запустили совместный проект, согласно которому ветераны спецоперации и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры.