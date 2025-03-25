  • Новость часаНастроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее
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    Украинской молодежи предложили воевать за чизбургеры
    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей
    Захарова обвинила Киев в ударах по российским журналистам
    Песков: Россия и США не подпишут документов после консультаций в Эр-Рияде
    Вэнс поддержал раскритикованного за высказывания по Украине Уиткоффа
    В США предупредили о возможном дефолте
    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    4 комментария
    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    5 комментариев
    25 марта 2025, 05:31 • Новости дня

    В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

    Следователи задержали жителей Приморья по подозрению в убийстве ветерана СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственные органы Приморья задержали двух молодых людей, подозреваемых в убийстве ветерана СВО, тело которого нашли под мостом в селе Хороль с повреждениями головы.

    Как сообщает РИА «Новости», в Приморье задержаны два местных жителя, подозреваемых в нападении на ветерана специальной военной операции.

    Тело 37-летнего мужчины было найдено под мостом в селе Хороль с признаками насильственной смерти. Следствие возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности.

    По информации следственного управления СКР по Приморскому краю, задержанные – двое местных жителей в возрасте 20 и 25 лет. Они подозреваются в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим, избили его, а затем похитили у него телефон и документы.

    Источник в правоохранительных органах уточняет, что погибший был ветераном специальной военной операции. После избиения подозреваемые предприняли меры по сокрытию преступления.

    В настоящее время следствие проводит действия с участием подозреваемых, и решается вопрос об избрании меры пресечения в их отношении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума в третьем чтении приняла закон, благодаря которому установили статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

    Фонд «Защитники Отечества» совместно с командой Героя Труда России доктора Дениса Проценко запустили проект СВОИРОДНЫЕ.РФ, предлагающий психологическую и социальную помощь ветеранам СВО и их семьям.

    Минкультуры и фонд «Защитники Отечества» запустили совместный проект, согласно которому ветераны спецоперации и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры.

    24 марта 2025, 09:40 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области

    Российские ракетчики прицельным ударом уничтожили более 50 военных ВСУ и технику в Сумской области

    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, уничтожив более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги, сообщили в группировке «Север».

    Российские ракетчики нанесли удар по позициям украинских войск в Краснопольском районе Сумской области, уничтожено более 50 человек личного состава и несколько единиц техники, включая самоходные артиллерийские установки, пикапы и багги, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», неофициальном ресурсе воинов группировки войск «Север».

    Группировка войск «Север» также сообщила о зачистке приграничных районов и отражении попыток проникновения украинских войск в Белгородскую область. Операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили мобильную технику и живую силу противника при попытке прорыва на квадроциклах в направлении Демидовки.

    В районе суджанского приграничья продолжается укрепление позиций и зачистка лесных массивов. Враг перебрасывает дополнительные подразделения, включая 47-ю механизированную бригаду, и заминировал участок юго-восточнее Гоголевки.

    ВС России также захватили в плен одного из украинских военнослужащих. По итогам за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники, из которых четыре единицы бронетанковой. В Курской области продвижение составило более 3300 метров, уничтожено шесть единиц бронетехники.

    В Волчанском и Липцовском направлениях также были нанесены значительные потери украинским формированиям, уничтожены три боевые группы с техникой, сбиты два разведывательных беспилотника «Фурия».

    Минобороны сообщило об ударах по двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.

    Российские силовики сообщали, что ВСУ сосредотачивают резервы в Сумской области для деблокирования своих подразделений.

    Эксперты указывали на необходимость установления огневого контроля над Сумами для обеспечения безопасности приграничных районов России.

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    24 марта 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков сообщил о переговорах по безопасности судоходства в Черном море в Эр-Рияде

    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства в Черном море станет одной из ключевых тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, черноморская инициатива и связанные с ней темы возобновления обсуждений были предложены президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин согласился с данной инициативой и отправил российскую делегацию в Эр-Рияд именно с этим мандатом, передает ТАСС.

    Ранее в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на этих переговорах, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    24 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уничтожение НПС «Кавказская» в результате атаки украинских БПЛА привело к невозможности транспортировки нефти через систему КТК.

    После атаки украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» транспортировка нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стала невозможна, передает РИА «Новости». Консорциум сообщил, что работы по восстановлению продолжаются на другой станции – «Кропоткинская».

    Ранее киевский режим совершил повторную атаку на НПС «Кропоткинская», которая также подверглась ударам украинских БПЛА в феврале. В результате первой атаки объем предполагаемой транспортировки на год был снижен, однако после уничтожения станции «Кавказская» консорциум заявил о полной невозможности транспортировки нефти в обозримом будущем.

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    24 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
    Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны в 7 км от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», фрагменты дрона упали в районе железнодорожной станции «Кавказская», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве отметили, что это не первая попытка атаки на инфраструктуру. В феврале была совершена атака на тот же объект, в результате которой станция получила повреждения и потребовала ремонта.

    Минобороны подчеркивает, что несмотря на заявления Владимира Зеленского и его обращения к международным партнерам, украинская сторона продолжает планировать и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру России.

    Между тем на железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края были повреждены контактная сеть и остекление здания из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

    Напомним, в ночь на 28 февраля российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Позже киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по объекту КТК в станице Кавказская, обеспечивающему перевалку нефти в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    24 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Сумской области
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Сумской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки потеряла свыше 175 человек в Сумской области, а также значительное количество военной техники, включая французскую САУ Caesar, сообщило Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» уничтожили живую силу и технику ВСУ у Мирополья, Угроедов, Турьи и Краснополья в Сумской области, украинская сторона потеряла более 175 бойцов, два танка, четыре бронированные машины и 18 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожено четыре артиллерийских орудия, включая Caesar, и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны у шести поселков в Харьковской области и у четырех поселков в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла более 250 человек, четыре боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.

    Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS, а также 227 дронов самолетного типа.

    Всего с начала специальной военной операции уничтожено более 48 тыс. беспилотников, 22 тыс. танков и других машин, а также 33 тыс. единиц специальной техники.

    Ранее сообщалось, что российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, ВСУ потеряли более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги.

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    25 марта 2025, 02:52 • Новости дня
    Настроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров с США, которые проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший.

    Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА «Новости», что представители России были в хорошем настроении после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры начались в понедельник утром и продолжались более 12 часов. На встрече российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    «Хорошее», – лаконично охарактеризовал настроение российской делегации источник агентства.

    Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали повышенный интерес, учитывая текущую международную обстановку. Ожидается, что стороны продолжат взаимодействие для решения актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

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    24 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО

    Оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО от удара HIMARS

    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли от удара HIMARS в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал «Звезда».

    Оператор телеканала Андрей Панов и водитель съемочной группы «Звезды» Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб на месте, сообщается в Telegram-канале телеканала.

    Сообщается, что по легковому автомобилю с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

    Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    Кроме того, в пятницу стало известно, что корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен в результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

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    24 марта 2025, 14:38 • Новости дня
    Штурмовик Су-25 потерпел аварию в Приморье

    Минобороны: Су-25 потерпел аварию в Приморье, пилот выжил

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Приморском крае штурмовик Су-25 совершил аварийную посадку при учебном полете, пилот катапультировался и был эвакуирован, его жизни ничего не угрожает, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, полет выполнялся без боекомплекта, а самолет упал в безлюдной местности, не причинив разрушений на земле, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. В связи с происшествием на место инцидента вылетела комиссия ВКС России для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося.

    На прошлой неделе в Волосовском районе Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-28.

    В декабре на Камчатке Ан-2 совершил аварийную посадку из-за возможного обледенения, все находившиеся на борту были найдены живыми, а пассажир и пилоты доставлены в больницу.

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    24 марта 2025, 18:28 • Новости дня
    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей

    Захарова назвала кабинет Зеленского психбольницей из-за картин с горящим Кремлем

    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова сравнила кабинет главы киевского режима Владимира Зеленского с психбольницей из-за картин с горящим Кремлем.

    Это заявление Захарова сделала после того, как в журнале Time появились фотографии Зеленского на фоне картин, изображающих горящий Кремль и украинских солдат на территории России, передает ТАСС.

    «Психбольница», – прокомментировала дипломат.

    Ранее Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие. До этого Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот».

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    24 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов

    Малькевич: Реестр «Русофобы» создан для медиаборьбы

    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сайт «Русофобы» призван информировать о персонах и организациях, распространяющих негатив о России. Помимо имен, реестр будет содержать данные об их высказываниях или поступках, порочащих страну. Упоминаться будет лишь та информация, которая находится в открытом доступе, сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее в России была создана интернет-платформа «Русофобы».

    «За годы спецоперации наше общество заметно сплотилось и усилилось. Однако некоторые граждане до сих пор пытаются сеять смуту, допуская язвительные комментарии о бойцах СВО или публично излагая русофобские тезисы. Именно для медиаборьбы с ними предложено создать реестр русофобов», – сказал Александр Малькевич, журналист, политолог, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России.

    «Некоторые могут возразить, мол, аналогичную работу уже выполняет реестр иноагентов. Однако для внесения человека в этот список необходимо установить факт наличия зарубежного финансирования. Не все ненавистники России могут этим "похвастаться". Но это не означает, что их злодеяния должны упускаться из виду», – поясняет собеседник.

    «Поэтому в новый реестр будут внесены ФИО гражданина, а также данные о его словах или поступках, порочащих нашу страну. Упоминаться будет лишь та информация, которая находится в открытом доступе. Задача раскрыть их персональные данные перед создателями проекта не стоит. Это и отличает проект "Русофобы" от печально известного украинского сайта "Миротворец"», – добавляет эксперт.

    Малькевич напомнил, что администраторы «Миротворца» не только публикуют чувствительные данные о «врагах» Украины, но и регулярно призывают к расправам над ними – «таким образом жизнь человека, чья фотография появилась в списке, автоматически попадает под угрозу».

    «Но авторы российского сайта заниматься людоедством не собираются. У проекта есть утилитарная задача: например, многие активисты по всей стране занимаются организацией научно-просветительских мероприятий. Им приходится искать и приглашать лекторов, чью идеологическую позицию проверить не всегда возможно. Теперь, чтобы перестраховаться, им достаточно вбить имя конкретного человека в реестр и сделать выводы», – заключил Малькевич.

    Ранее в России была создана интернет-платформа «Русофобы». Автором проекта выступила инициативная группа граждан, в которую входят ветераны СВО и неравнодушные патриоты. Как сказано на сайте проекта, каждый понедельник на нем будет публиковаться информация о персонах, распространяющих ложь и клевету о России.

    Основной задачей платформы является предупреждение населения о потенциальных угрозах и подрывной деятельности. Предполагается, что в список физических лиц попадут также структуры и фонды, пытающиеся применить технологии цветных революций в отношении России.

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    24 марта 2025, 10:48 • Новости дня
    ФСБ задержала сотрудника надзорного органа за госизмену

    ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа РФ за госизмену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ России задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов по обвинению в государственной измене после передачи данных на Украину.

    Как передает ТАСС, сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России был задержан за государственную измену. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержанный подозревается в сотрудничестве с представителями Украины на конфиденциальной основе.

    По данным следствия, в 2024 году задержанный передал украинской стороне информацию о проводимых в России работах для защиты объектов промышленности и энергетики, а также о дислокации подразделений Вооруженных сил на приграничных территориях. В ФСБ сообщили, что эта деятельность была направлена против безопасности Российской Федерации.

    По словам источника в ФСБ, сотрудник действовал по собственной инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жительницу Крыма за сбор данных о военных объектах. Житель Люберец получил 19 лет за подготовку диверсии по заданию ВСУ. ФСБ также задержала жителя Керчи за госизмену.


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    25 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в ударах по российским журналистам

    Tекст: Денис Тельманов

    В МИД РФ прокомментировали гибель российских журналистов в ЛНР, обвинив киевский режим в продолжении террора против российских граждан и ударах по представителям СМИ.

    Как передает РИА «Новости», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает террористическую деятельность против российских граждан и энергообъектов. Она также подчеркнула, что Киев наносит удары по представителям российских СМИ, которые освещают события на месте безоружными.

    «Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ», – заявила Захарова.

    Она отметила, что количество терактов возрастает, поскольку киевский режим осознает невозможность урона Вооруженным силам РФ на поле боя. Захарова выразила соболезнования близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

    В результате удара ВСУ погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак и двое сотрудников телеканала «Звезда» – оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил ранение. Следственный комитет России возбудил возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила теракты, которые планировали восемь граждан России по заданию украинских спецслужб в местах дислокации военных. Украинские власти увеличивают интенсивность совершения террористических актов и диверсий, чтобы запугать российских граждан, заявил глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников.

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    25 марта 2025, 03:33 • Новости дня
    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»

    Старший сержант ВС РФ: самолет «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в феврале 2022 года.

    Российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ. RTVI приводит слова сержанта, который утверждает, что видел, как самолет горел, и в него что-то попало. Шилов выразил уверенность, что удар был нанесен украинскими военными.

    По словам десантника, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, который около двух дней скрывался там от российских военных.

    Напомним, первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета. Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

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    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука на финансирование

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

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    24 марта 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество в обменах пленными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ за помощь в обменах пленными между Россией и Украиной, а также обсудил с ним российско-американский диалог по урегулированию украинского конфликта.

    Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил Кремль в Telegram-канале. Президент России выразил признательность за активное посредническое содействие ОАЭ в обменах удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Лидеры также обсудили развитие российско-американского диалога, направленного на мирное урегулирование украинского конфликта и нормализацию двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. Аль Нахайян выразил поддержку усилиям России и США, отметив важность консультаций в Эр-Рияде.

    Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и выразили готовность продолжать реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Они также подчеркнули важность координации в рамках «ОПЕК плюс».

    Путин поздравил эмиратского лидера и народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

    Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал президенту России Владимиру Путину приветствие и пожелания дальнейшего процветания России.

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