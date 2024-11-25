  • Новость часаВ ОАК назвали возможную причину пожара SSJ-100 Анталье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Парадоксальный белорусский эксперимент имеет значение и для России
    Эксперт: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением
    Против блогера Варламова возбуждено уголовное дело
    Рябков назвал условия развертывания российских РСМД
    Минобороны сообщило о поражении частей ВСУ под Харьковом
    Рябков: Никаких ограничений на развертывание «Орешника» нет
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    Посол России заявил об устроенной ВСУ «кровавой бане» в Селидово
    Ростех сообщил о возможности создания боевых роботов
    Мнения
    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    13 комментариев
    25 ноября 2024, 14:55 • Новости дня

    Запущен проект для поддержки ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фонд «Защитники Отечества» совместно с командой Героя Труда России доктора Дениса Проценко запустили проект СВОИРОДНЫЕ.РФ, предлагающий психологическую и социальную помощь ветеранам СВО и их семьям.

    Среди предложений проекта выделяются разработанные психологами сценарии и речевые модули для общения с ветеранами, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Эти материалы помогут как самим участникам боевых действий, так и их родственникам в кризисных ситуациях.

    Статс-секретарь – замглавы Минобороны, председатель фонда Анна Цивилева подчеркнула, что платформа объединяет весь опыт и решения специалистов. Она предоставляет материалы для действий в типовых ситуациях, с которыми сталкиваются герои после возвращения на родину.

    «Фонд «Защитники Отечества» работает по всей стране, с вниманием относится к каждому ветерану, каждой семье наших защитников. Теперь вся помощь, все решения, весь накопленный опыт стали доступны на платформе СВОИРОДНЫЕ.РФ», – отметила Цивилева.

    Доктор медицинских наук Денис Проценко отметил, что цифровой формат проекта позволяет получать помощь анонимно и круглосуточно. Он подчеркнул, что не все ветераны готовы обращаться за личной помощью, поэтому инициатива часто исходит от близких людей. Платформа также предлагает полный справочник по мерам поддержки, включая денежные выплаты.

    На сайте СВОИРОДНЫЕ.РФ доступна информация о посттравматической реабилитации, профилактике рисков, юридической поддержке и финансовой грамотности. Видеокурс, созданный совместно с банком ПСБ, обучает ветеранов финансовой безопасности. Команда проекта включает медиков, психологов и экспертов по социальной и юридической поддержке.

    В начале ноября фонд «Защитники Отечества» провел вечер для ветеранов и семей героев СВО.

    25 ноября 2024, 02:53 • Новости дня
    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам ракеты «Орешник» на «Южмаше»

    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения, сообщило Reuters.

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая ранее поразила завод «Южмаш» в Днепропетровске. Из соображений безопасности СМИ попросили не раскрывать точное местоположение объекта, пишет «Коммерсант».

    Сообщается, что на данный момент фрагменты ракеты находятся в специальном ангаре, где будет проведена тщательная экспертиза. Украинские эксперты планируют использовать данные обломки для изучения цепочек поставок российской армии и производства ракеты.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

    Коментарии (40)
    24 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    В Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию

    Около 150 тыс перемещенных лиц вернулись с Украины, включая 70 тыс. в Мариуполь

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.

    Депутат украинского парламента Максим Ткаченко заявил, что жители Мариуполя и других территорий, вошедших в состав России, возвращаются домой с Украины, где они находились в статусе временно перемещенных лиц, передает ТАСС. По словам депутата, уже около 150 тыс. таких лиц вернулись, из них примерно 70 тыс. в Мариуполь.

    Ткаченко назвал эти цифры «ужасающими» для Киева, указывая на неудовлетворительные условия для перемещенных из Донбасса и Новороссии. По словам депутата, на подконтрольной Украине территории временные переселенцы сталкиваются с нехваткой жилья, социальной поддержки, компенсаций и рабочих мест.

    Депутат отметил, что украинские работодатели зачастую скептически относятся к этой категории людей, предлагая им преимущественно низкооплачиваемые вакансии.

    Напомним, накануне вице-премьер Хуснуллин заявил, что до конца текущего года будет утверждена масштабная программа восстановления Донецка, которая включает капитальный ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры.

    Коментарии (6)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье

    Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95LR компании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье

    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье
    @ Leonid Faerberg/ Transport Photo/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    При посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи.

    Как передает РИА «Новости», при посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявший рейс из Сочи.

    По предварительной информации, возгорание началось в одном из двигателей лайнера. Наземные службы аэропорта оперативно начали борьбу с огнем и сумели быстро справиться с возгоранием.

    По информации телеканала HaberGlobal, находившиеся на борту 79 пассажиров были эвакуированы.

    Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса, на которую совершил посадку самолет, была временно закрыта.

    Напомним, этим летом в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet-100.

    Коментарии (10)
    25 ноября 2024, 02:03 • Новости дня
    Композитор Павел Карманов умер в возрасте 54 лет

    Известный композитор Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет

    Композитор Павел Карманов умер в возрасте 54 лет
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Автор множества произведений и музыки для кино композитор Павел Карманов скончался в возрасте 54 лет.

    Как отмечается на сайте Союза композиторов, в возрасте 54 лет ушел из жизни Павел Карманов. Союз выразил соболезнования родным и друзьям композитора.

    Павел Карманов родился в городе Братске Иркутской области и получил образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени П. И. Чайковского, а также в самой Московской консерватории.

    Карманов создал множество музыкальных произведений, в том числе для кино и телевидения, что принесло ему широкую известность.


    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки успешно перехватили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны.

    Кроме восьми баллистических ракеты, уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщается в Telegram-канале ведомства. В дополнение к этому, силы ПВО также перехватили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    На прошлой неделе Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, на этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области.

    В понедельник Telegram-каналы сообщили, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили.

    В четверг президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

    Коментарии (3)
    25 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Губернатор сообщил о возгорании на заводе в Калуге после атаки беспилотников

    В Калуге на территории промышленного предприятия возник пожар в результате падения БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на окраине Калуги, что привело к возгоранию на территории промышленного предприятия.

    Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в ночь на понедельник система ПВО уничтожила три украинских беспилотника на окраине Калуги. На месте падения обломков на территории промышленного предприятия возникло возгорание, передает ТАСС.

    По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа, добавил Шапша.

    Ранее силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 14:22 • Новости дня
    Кадыров рассказал о ставшем кошмаром для ВСУ бойце-украинце

    Кадыров: Отряд «Ахмат» под командованием Хохла стал кошмаром для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил отряд спецназа «Ахмат» под руководством украинца по прозвищу Хохол за успешные операции на фронте против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что отряд спецназа «Ахмат», возглавляемый командиром с позывным Хохол, стал серьезной проблемой для ВСУ. По словам главы Чечни, Хохол, будучи украинцем по национальности, изменил свои взгляды после трагического инцидента, связанного с обстрелом детского пляжа в Донецкой народной республике.

    «Этот инцидент стал для него поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его родной стране», – сообщил Кадыров.

    Он рассказал, что в 2022 году Хохол решил добровольно отправиться на фронт после начала специальной военной операции. Он прошел подготовку в Российском университете спецназа, где приобрел необходимые навыки и знания для выполнения сложных задач. Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных подразделений спецназа «Ахмат» на линии фронта, отметил Кадыров.

    Подразделение под руководством Хохла успешно выполняет задачи на сложнейших участках фронта, отметив немало достижений в борьбе с украинскими националистами, подчеркнул глава Чечни. Кадыров выразил гордость за таких бойцов и пожелал им удачи и успехов в службе на благо России.

    Напомним, бойцы спецназа «Ахмат» захватили в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», который способен летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки. Ранее командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза рассказал, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей. Боец отряда под командованием «Каштана» рассказывал, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области.

    Коментарии (3)
    25 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Рогов: Освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области
    Рогов: Освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российская армия готовит почву для широкого захода в Великую Новоселку. Поселок важен для противника, поэтому просто так ВСУ его не отдадут. Однако после освобождения населенного пункта у России появится возможность активнее наступать на Запорожском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее стало известно о продвижении российских войск к Великой Новоселке в ДНР.

    «Времевское направление сегодня, по сути, можно называть Великоновоселковским, поскольку основные наступательные действия ВС России ведутся в районе Великой Новоселки. Судя по всему, готовится почва для широкого входа в данный населенный пункт», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, с учетом того, что Великая Новоселка плавно переходит во Времевку, то одним ударом российские войска могут освободить большой плацдарм на этом направлении», – считает собеседник. Он объясняет: изначальное наступление российской армии расширилось на восток и северо-восток от поселка.

    «Так, бои идут за Раздольное – этот населенный пункт расположен северо-восточнее Великой Новоселки. После его освобождения целью, вероятно, станет Новый Комар. Над противником, находящемся в Великой Новоселке, фактически нависнет угроза окружения, – рассуждает член ОП. – Это вынудит украинских военных или сдаваться в плен, или бежать в сторону Покровского».

    Как отметил Рогов, Великая Новоселка играет большую роль с точки зрения логистики ВСУ. «Это важный укрепрайон противника, который связывает несколько участков фронта между собой. Освобождение поселка открывает возможности для удара с востока на запад от Великой Новоселки. С учетом наступления на Запорожском участке фронта, в окружении могут оказаться подразделения ВСУ в Гуляйполе и Орехове», – полагает спикер.

    Он уточнил, что после Великой Новоселки на стыке Запорожской области и ДНР нет «крупных городов, а также природных преград вроде рек, гор или лесов». «Поэтому освобождение этого населенного пункта создает возможность наступления ВС России в Запорожской области с востока куда более быстрыми темпами», – акцентировал Рогов.

    Впрочем, освобождение Великой Новоселки требует определенной концентрации. «Это, как я отмечал, серьезный укрепрайон противника. Однако комбинированное взаимодействие фронтовой и штурмовой авиации, артиллерии и штурмовых групп ВС России отработано», – заключил Рогов.

    Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения украинской армии с восточного предместья населенного пункта Великая Новоселка на западе ДНР. «[ВС России] освободили в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

    По информации ТАСС, украинские военные спешно бегут с позиций на окраине Великой Новоселки под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют. Согласно данным источника агентства в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия. Ранее военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Великая Новоселка «укреплена только в одну сторону – в южную, а на севере особых укреплений нет».

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 23:02 • Новости дня
    Украинские войска расстреляли и сожгли семью в Селидово

    Очевидец рассказал о расстреле и сожжении семьи в Селидово отрядом ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    В освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела, сообщил очевидец.

    Украинские военные застрелили и сожгли пятерых членов семьи мирного жителя в недавно освобожденном российскими войсками городе Селидово в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом рассказал очевидец происшествия, который вместе с единственным выжившим членом семьи провел захоронение.

    «Володя остался один жив из шести человек. Вышел в туалет на улице, услышал крик и шум. Голову вытащил – всю семью вывели из дома, расстреляли. Он успел скрыться. А следом пришел, а они уже сожженные», – рассказал собеседник агентства.

    Семья Володи состояла из его жены Ольги, сына Ромы, внука Влада, невестки Ольги и свахи. Все пятеро были убиты и сожжены. Останки пришлось хоронить наспех, прямо возле дома, под обстрелами. «Закапывали их 29-го числа, но уже по улице Карла Маркса, возле квартиры. Везде боевые действия, обстрелы. Собирали спаленные тела в мешочки и похоронили», – добавил очевидец.

    Напомним, 28 октября беженцы из Украинска обвинили ВСУ в расстреле мирных жителей и животных.

    Коментарии (3)
    25 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением

    Эксперт: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ пытаются держаться за Великую Новоселку по нескольким причинам. Потеря этого населенного пункта, во-первых, создаст угрозу для следующего узла обороны украинской армии. А во-вторых, группировка противника на Кураховском направлении может оказаться в большом окружении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о продвижении ВС России к Великой Новоселке в ДНР.

    «ВС России прорвались в Раздольное и ведут там боевые действия. Этот населенный пункт расположен северо-восточнее Великой Новоселки. Одновременно с юго-запада от этого поселка наши войска наступают от Равнополя к Новоселке», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его мнению, когда российские силы продвинутся на этих участках, противнику придется отходить из Великой Новоселки «в состоянии худшем, чем это было в Угледаре». «Дело в том, что хороших дорог не останется, а отступать по полям и грязи довольно сложно», – пояснил собеседник.

    Однако ВСУ будут пытаться держаться за Великую Новоселку. «В силу малочисленности задействованных в боевых действиях сил оборона украинской армии опирается на отдельные узлы. На Запорожском участке фронта речь идет о Великой Новоселке, Гуляйполе и Орехове. Потеря любого из этих населенных пунктов ведет к формированию угрозы для следующего узла обороны, причем с двух сторон – с юга и востока», – объяснил Онуфриенко.

    Кроме того, «падение» Великой Новоселки – достаточно крупного укрепрайона противника – создаст угрозу для украинской группировки на Кураховском направлении. «Взяв Великую Новоселку, мы можем двигаться на север к тем населенным пунктам, которые находятся западнее Курахово. То есть для противника возникает риск оказаться в очередном большом окружении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее член ОП Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения украинской армии с восточного предместья населенного пункта Великая Новоселка на западе ДНР. «[ВС России] освободили в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

    По информации ТАСС, украинские военные спешно бегут с позиций на окраине Великой Новоселки под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют. Согласно данным источника агентства в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия. Ранее военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Великая Новоселка «укреплена только в одну сторону – в южную, а на севере особых укреплений нет».

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 03:03 • Новости дня
    Российские войска выбили отряды ВСУ из Елизаветовки в ДНР

    Рогов сообщил о зачистке Елизаветовки от украинских войск

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска проводят зачистку от украинских подразделений в Елизаветовке, находящейся южнее Курахова в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что в южной части Курахова идут активные боевые действия, и противник был выбит из Елизаветовки, передает ТАСС.

    «В кармане южнее Курахова идут активные боевые действия в селе Романовка, противник выбит из Елизаветовки, идет зачистка населенного пункта от остатков противника», – заявил он.

    Напомним, 22 ноября Минобороны сообщило, что российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 01:32 • Новости дня
    Посол России заявил о рекордном товарообороте с Арменией к концу года

    Россия рассчитывает на товарооборот с Арменией в 14-16 млрд долларов в 2024 году

    Tекст: Максим Попов

    Россия планирует увеличить товарооборот с Арменией до рекордных 14-16 млрд долларов к концу 2024 года, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

    По словам Копыркина, в первом полугодии 2024-го товарооборот между странами уже превысил 8,3 млрд долларов, что значительно больше итоговых показателей прошлого года, составивших 7,4 млрд долларов, сообщили «Известия».

    Дипломат отметил, что нынешние темпы позволяют рассчитывать на достижение товарооборота в пределах 14-16 млрд долларов к концу года. Подобные цифры свидетельствуют о наращивании торговых связей между двумя странами и укреплении экономического партнерства.

    Ранее Копыркин рассказал о преимуществах БРИКС в контексте присоединения Армении к организации. По его словам, БРИКС - это клуб суверенных государств, в рамках которого не принято навязывать абсурдные или малореалистичные решения, «выкручивать руки» для обслуживания интересов кучки предводителей.


    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

    Путин и Эрдоган обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных тем.

    Ранее Путин заявил, что Эрдоган на саммите БРИКС в Казани передал России новые предложения по контактам с Киевом, касающиеся судоходства и других вопросов.

    Коментарии (3)
    24 ноября 2024, 23:38 • Новости дня
    The Economist сообщил о нехватке и плохой подготовке призывников на Украине

    ВСУ страдают от нехватки новобранцев и низкого качества призывников

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины испытывают серьезные трудности с мобилизацией из-за нехватки личного состава и низкого качества призывников, что может привести к непоправимой ситуации к весне, сообщил The Economist.

    По информации издания, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в мобилизации. Несмотря на усилия властей, под ружье поставлены лишь две трети от запланированного количества новобранцев. В Киеве опасаются, что к весне ситуация может стать критической, передает ТАСС.

    Кроме недостаточных темпов мобилизации, существует и проблема качества новобранцев. Большинство призывников либо слишком стары, либо не мотивированы. Командир батальона с позывным Лес отметил, что часто получает новобранцев старше 45 лет, некоторые из них даже старше 50, с медицинскими заключениями о непригодности к службе. «Иногда мне кажется, что я управляю детским садом, а не боевым подразделением», – заявил он.

    Журналист The Economist посетил центр подготовки новобранцев и пообщался с 51-летним Григорием из Полтавской области, который был призван с плохим зрением. Григорий признался, что удивлен призывом и испытывает трудности с физическими нагрузками.

    Накануне депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины, ссылаясь на сложную ситуацию с пополнением армии.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 04:50 • Новости дня
    Московский суд отказал в УДО бывшему топ-менеджеру «Ростеха»

    Суд отказал экс-директору «Ростеха» Лалетиной в условно-досрочном освобождении

    Tекст: Максим Попов

    Суд не удовлетворил прошение экс-директора по правовому обеспечению «Ростеха» Аллы Лалетиной об условно-досрочном освобождении, сославшись на недостаточную положительную динамику ее поведения в изоляции.

    Как передает ТАСС, Люблинский суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении экс-директору по правовому обеспечению «Ростеха» Алле Лалетиной, которая получила 6,5 года лишения свободы. Судьи решили, что Лалетина отбыла недостаточный срок наказания, менее четырех месяцев, чтобы рассчитывать на УДО.

    В документах указано, что Лалетина не продемонстрировала долгосрочное законопослушное поведение или уважение к общественным нормам. Надзорные органы также возражали против ее досрочного освобождения. Мосгорсуд ранее признал отказ в УДО законным.

    По информации на сайте суда, Лалетина подала новое ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием. Документ был зарегистрирован на прошлой неделе, но решение по делу пока не принято.

    Напомним, в ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к восьми годам колонии и крупному штрафу. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 6,5 лет и уменьшил штраф до 900 тыс. рублей.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    Путин назвал российскую вакцину от рака прорывом
    Кадыров рассказал о ставшем кошмаром для ВСУ бойце-украинце
    Командир ВСУ признал отсутствие мотивации у украинских солдат
    ВКС получили новые истребители-бомбардировщики Су-34
    Правнучку Хрущева призвали проверить на шпионаж
    Заболеваемость ВИЧ в России достигла исторического минимума

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    Парадоксальный белорусский эксперимент имеет значение и для России

    Белоруссия подводит итоги парадоксального для текущих геополитических событий эксперимента. В то время, как западные соседи почти полностью закрыли границы с этой страной, Минск ввел безвизовый режим для граждан стран Евросоюза. Это не только принесло Белоруссии значительную финансовую выгоду, но и показало ее политические преимущества – а также пример, который мог бы быть интересен и для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............