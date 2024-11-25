Запущен проект для поддержки ветеранов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Среди предложений проекта выделяются разработанные психологами сценарии и речевые модули для общения с ветеранами, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Эти материалы помогут как самим участникам боевых действий, так и их родственникам в кризисных ситуациях.

Статс-секретарь – замглавы Минобороны, председатель фонда Анна Цивилева подчеркнула, что платформа объединяет весь опыт и решения специалистов. Она предоставляет материалы для действий в типовых ситуациях, с которыми сталкиваются герои после возвращения на родину.

«Фонд «Защитники Отечества» работает по всей стране, с вниманием относится к каждому ветерану, каждой семье наших защитников. Теперь вся помощь, все решения, весь накопленный опыт стали доступны на платформе СВОИРОДНЫЕ.РФ», – отметила Цивилева.

Доктор медицинских наук Денис Проценко отметил, что цифровой формат проекта позволяет получать помощь анонимно и круглосуточно. Он подчеркнул, что не все ветераны готовы обращаться за личной помощью, поэтому инициатива часто исходит от близких людей. Платформа также предлагает полный справочник по мерам поддержки, включая денежные выплаты.

На сайте СВОИРОДНЫЕ.РФ доступна информация о посттравматической реабилитации, профилактике рисков, юридической поддержке и финансовой грамотности. Видеокурс, созданный совместно с банком ПСБ, обучает ветеранов финансовой безопасности. Команда проекта включает медиков, психологов и экспертов по социальной и юридической поддержке.

В начале ноября фонд «Защитники Отечества» провел вечер для ветеранов и семей героев СВО.