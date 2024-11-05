Фонд «Защитники Отечества» провел вечер для ветеранов и семей героев СВО

Торжественный вечер «Наша Семья – Наша Победа!» прошел 4 ноября при поддержке Министерства обороны и Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства.

На сцене выступили хор Сретенского монастыря, артисты Центрального академического театра Российской Армии, Денис Майданов и Юта. Прозвучали песни и стихотворения из сборника «Нет уз святее товарищества» в исполнении артистов МХАТ имени Горького.

Заместитель министра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что мероприятие символично проходит в Год семьи и в рамках проекта «Наша Семья – Наша Победа!». «Сегодня в зале те, кто доказал преданность и верность Отчизне», – отметила она.

«Когда дети и взрослые на одной сцене – это и есть патриотизм», – сказал директор МХАТ Владимир Кехман.

В фойе театра были открыты выставки произведений студии военных художников и работы Сергея Марченко. Вечер украсило создание портрета семьи Грабовских, муж которой вернулся со СВО с двумя орденами Мужества. «Настоящая моя награда – это моя семья», – поделился Максим Грабовский.

Также во время вечера герои, находящиеся на передовой, записали видео приветствия своим женам, в том числе для Виктории Несоленовой, волонтера и социального координатора фонда в Туле, которая ждет возвращения супруга-десантника.