Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО

Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр

Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующее распоряжение отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу командующему Объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину.





Город Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Об этом в среду доложил Суровикин министру обороны, сообщает ТАСС.

Суровикин заявил, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра. По его словам, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.

Генерал пояснил, что район Херсона уже покинули более 115 тыс. жителей.

Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.

После назначения Суровикин заявлял, что в ходе проведения СВО Россия будет действовать осознанно и своевременно, и не исключил принятия непростых решений.