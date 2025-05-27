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Похитивший пять лет назад дочь россиянин задержан в Белоруссии
Мужчина, разыскиваемый пять лет за похищение дочери и объявленный в межгосударственный розыск МВД России по подозрению в убийстве, был задержан в Минске, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Мужчина, разыскиваемый пять лет за похищение дочери и объявленный в межгосударственный розыск МВД России по подозрению в убийстве, попытался вылететь из Белоруссии в Дубай, используя поддельные паспорта на себя и девочку. Пограничники выявили замененные страницы с установочными данными в паспортах, передает РИА «Новости».
По данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, мужчина был лишен родительских прав и не имел законных оснований проживать с ребенком, затем после развода похитил девочку у матери и скрывался с ней пять лет. Представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что мужчина лишился родительских прав в 2020 году, после чего забрал шестилетнюю дочь и исчез.
Все эти годы местонахождение мужчины и ребенка было неизвестно, полиция Петербурга вела поиски, получая сведения о возможном использовании им поддельных документов. Оперативники определили, что он с дочерью находится в Белоруссии и собирается покинуть страну, что позволило белорусским коллегам задержать его.
Девочка передана сотрудникам уголовного розыска Минска для возвращения матери. Мужчина помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о возбуждении по нему уголовного дела. За незаконное пересечение границы и использование поддельных документов ему грозит штраф и до двух лет ограничения свободы. В ближайшее время его доставят в Петербург для следственных действий.
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