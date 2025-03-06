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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    24 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    4 комментария
    6 марта 2025, 12:17 • Новости дня

    Интерпол объявил в розыск ребенка, похищенного отцом в Новосибирске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Интерпол объявил в розыск шестилетнего мальчика, похищенного отцом во время прогулки в Новосибирске, сообщили в самой организации.

    Карточка пропавшего мальчика размещена на портале Интерпола с пометкой «желтое уведомление», передает ТАСС.

    Предполагается, что мальчик мог пребывать в Турции, Казахстане, Белоруссии, Китае и Таиланде.

    Анна Тажеева, правозащитница и представитель матери ребенка, сообщила, что по данным адвокатов, отец с ребенком находятся в Австралии. Она уточнила, что это подтверждено австралийским судом, где рассматривается дело о возврате детей.

    Мать мальчика участвовала в заседании дистанционно и потребовала доказательства вывоза ребенка. «И вот они у нас спустя двое суток», – добавила Тажеева.

    Согласно записанному матерью видеообращению, отец с ребенком прибыли в Австралию 1 марта. Однако правоохранительные органы России заявляют, что отец и сын не пересекали границу. Следственный комитет России по региону не располагает информацией о месте нахождения мальчика.

    Конфликт начался в конце февраля, когда в социальных сетях появилось сообщение о том, что мужчина 1985 года рождения забрал малолетнего сына у бывшей жены. Он планировал вывезти ребенка в Австралию, имея гражданство этой страны. По факту похищения было возбуждено уголовное дело, мужчина был объявлен в розыск в России.

    В ноябре 2020 года во Владимирской области силовики нашли похищенного семилетнего мальчика, числившегося пропавшим с сентября того же года. Похититель держал ребенка в глухой деревне.

    5 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для устранения кадрового дефицита в системе МВД. Глава государства подчеркнул, что необходимо усилить социальные гарантии и повысить уровень денежного довольствия сотрудников. По его мнению, размер выплат должен быть конкурентоспособным для привлечения и удержания кадров в правоохранительных органах.

    Путин на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности денежного довольствия сотрудников внутренних дел, передает ТАСС. Он отметил, что в системе МВД нарастает кадровая проблема, которая требует системного решения. По словам президента, важно не только улучшить финансовое обеспечение сотрудников, но и укрепить их социальные гарантии.

    Путин акцентировал внимание на некомплекте личного состава, особенно в первичном звене МВД. Он подчеркнул, что министр внутренних дел постоянно поднимает эти вопросы в правительстве, и призвал к комплексному подходу в решении этих проблем. Президент поручил правительству совместно с МВД разработать и представить конкретные предложения для улучшения ситуации и решения вопросов социального характера, включая жилищные проблемы. По его словам, эти вопросы уже давно назрели и требуют незамедлительных мер.

    Ранее Путин в своей речи на заседании коллегии МВД России поблагодарил сотрудников министерства за их ответственный подход к служебным обязанностям. Он также заявил о необходимости активнее бороться с наркотрафиком и сообщил о снижении уличной преступности.

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    5 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    В США заявили о пересмотре всех отношений с Украиной

    Уолтц заявил, что США пересматривают все аспекты отношений с Украиной

    В США заявили о пересмотре всех отношений с Украиной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли остается приостановленной передача Вашингтоном Киеву разведывательной информации, заявил, что США в настоящее время пересматривают все свои отношения с Украиной, передает ТАСС.

    Уолтц также сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Fox News и Bloomberg со ссылкой на Пентагон сообщили о том, что Вашингтон приостановил всю военную помощь Украине.

    Коментарии (8)
    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    5 марта 2025, 21:08 • Новости дня
    Названа причина приостановки поставок нефти в Чехию по «Дружбе»

    Reuters: Проблемы с оплатой из-за санкций США привели к остановке поставок нефти в Чехию

    Названа причина приостановки поставок нефти в Чехию по «Дружбе»
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблемы с оплатой, вызванные американскими санкциями, стали причиной приостановки поставок нефти из России в Чехию по трубопроводу «Дружба», пишет Reuters.

    Причиной последней приостановки поставок нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» стали проблемы с оплатой, вызванные санкциями, которые США наложили на Россию, пишет Reuters.

    По данным источников агентства, остановка вызвана проблемами с оплатой между польским владельцем чешских НПЗ и российскими поставщиками. Министр промышленности Чехии подтвердил, что это связано с последним пакетом санкций США.

    Накануне чешские власти зафиксировали перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Сообщалось, что чешские нефтеперерабатывающие заводы обратились к властям с просьбой выделить нефть из госрезервов для поддержания производства в условиях прекращения поставок по трубопроводу «Дружба».

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    5 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе

    Sky News: США приказали развернуть в воздухе самолеты с оружием для Украины

    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе
    @ US DOD/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине, сообщил телеканал Sky News.

    Источник телеканала сообщил, что самолеты США, несущие вооружение для Киева, были вынуждены развернуться в воздухе после получения приказа о приостановке военной помощи Украине. Это произошло в период, когда Соединенные Штаты активно перебрасывали военную технику на Украину, передает RT.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot могут закончиться на Украине за несколько недель после решения президента США остановить военную помощь Киеву.

    Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что США отключили Украине системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных систем HIMARS.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной.

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    6 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией

    Госсекретарь США назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией
    @ Aaron Schwartz/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.

    Рубио отметил, что США активно поддерживают Украину в этом конфликте, в то время как Россия стоит на другой стороне, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность как можно скорее положить конец этой прокси-войне, учитывая угрозы, которые она несет для глобальной безопасности. Рубио акцентировал внимание на том, что конфликт происходит между странами, обладающими ядерным оружием, что делает ситуацию особенно опасной.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

    Коментарии (17)
    5 марта 2025, 23:49 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля

    Российские войска вышли на окраины села на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, где начались бои за его освобождение.

    Российские войска группировки «Восток» подошли к окраинам села Вольное Поле, сообщает РИА «Новости». Село расположено на стыке границ российских регионов: Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины.

    По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, войска достигли этого населенного пункта после освобождения соседнего села Привольное. Оба этих села находятся на западе Донецкой Народной Республики (ДНР).

    «Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои», – отметил Рогов. Он добавил, что Вольное Поле находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.

    Рогов также сообщил, что боевые действия уже идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорные пункты боевиков ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы активизировали боевые действия на границе ДНР и Запорожья, ведя наступление в районах населенных пунктов Вольное поле, Днепроэнергия и Веселое.

    Коментарии (10)
    5 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Военкома из Ивано-Франковска оштрафовали за мобилизацию россиянина

    Украинский военком незаконно мобилизовал россиянина и получил штраф 17 тыс. гривен

    Tекст: Максим Попов

    Суд в Ивано-Франковске оштрафовал сотрудника ТЦК за незаконную мобилизацию гражданина России, который не подлежал призыву на службу, сообщило «Захид.нет».

    По информации издания, в Ивано-Франковской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) незаконно мобилизовал гражданина России, передает ТАСС. Инцидент произошел 6 февраля, когда местный военком, зная, что у мужчины нет украинского гражданства и он не подлежит призыву, направил его на военно-врачебную комиссию.

    После прохождения комиссии россиянин был поставлен на воинский учет и включен в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть. Однако невеста мобилизованного обратилась в прокуратуру, что привело к судебному разбирательству. Как итог, на военкома был составлен административный протокол за превышение служебных полномочий, и суд назначил ему штраф в размере 17 тыс. гривен, что эквивалентно 408 долларам по нынешнему курсу.

    На судебное заседание военком не явился, однако он подал заявление о признании вины. Издание не сообщает о дальнейшей судьбе мобилизованного россиянина.

    До этого газета ВЗГЛЯД написала, как в Харькове украинский военком сбил велосипедиста и отправил его в армию.

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    6 марта 2025, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о черном дыме над АЭС «Мааньшань» на Тайване

    Dimsum Daily: Над АЭС «Мааньшань» на Тайване поднимается черный дым

    Стало известно о черном дыме над АЭС «Мааньшань» на Тайване
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    На атомной электростанции «Мааньшань» на Тайване наблюдаются клубы густого черного дыма, местные службы направили к месту происшествия пожарные подразделения, передает Dimsum Daily.

    По данным гонконгского издания, массовое задымление было замечено над атомной электростанцией «Мааньшань» на Тайване, передает ТАСС.

    Из-за густого черного дыма местные власти приняли решение отправить на место инцидента пожарные бригады.

    На данный момент причина появления дыма остается невыясненной.

    Пожарные подразделения продолжают работу на месте происшествия, чтобы установить источник задымления и принять необходимые меры для его устранения.

    АЭС «Мааньшань» является одной из ключевых атомных электростанций Тайваня, и ситуация с задымлением привлекла внимание как местных властей, так и международных наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на АЭС «Такахама» в Японии обнаружена утечка пара. Ранее финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности.

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    5 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Украина перебросила под Суджу 18-летних новобранцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские Вооруженные силы перебросили 18-летних солдат в Курскую область для усиления войск.

    Украинское командование направило 18-летних мобилизованных солдат в район Суджи в Курской области, сообщает «Газета.Ru». Это сделано для усиления группировки в регионе.

    Ранее военный обозреватель Юрий Подоляка сообщил, что российские подразделения продолжают наступление на позиции ВСУ в районе Суджи, достигнув значительных успехов и взяв в кольцо украинскую группировку.

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    5 марта 2025, 21:51 • Новости дня
    Economist: США отключили Украине системы целеуказания для HIMARS
    Economist: США отключили Украине системы целеуказания для HIMARS
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что США отключили Украине системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных систем HIMARS.

    Сообщение о прекращении предоставления данных было опубликовано корреспондентом журнала Economist Оливером Кэрроллом в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». Как пишет журналист, Америка приняла решение отключить ключевую линию связи, через которую Украина получала информацию о воздушных атаках, и целеуказания для систем HIMARS.

    Кэрролл уточнил, что отключение произошло в 14:00 по киевскому времени (15:00 мск). Он добавил, что Украина теперь лишена возможности получать в реальном времени информацию для осуществления дальних ударов.

    Ранее США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Также сообщалось, что американские власти запретили британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

    Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. По его словам, такой шаг приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов.

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    5 марта 2025, 20:35 • Новости дня
    Против актера из сериала «Вампиры средней полосы» возбудили дело

    Против актера Глеба Калюжного возбудили дело за уклонение от армии

    Против актера из сериала «Вампиры средней полосы» возбудили дело
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актера Глеба Калюжного, известного по сериалам «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки», обвиняют в уклонении от военной службы, за что ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в правоохранительных органах.

    Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 328 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы. Источник сообщил, что Калюжный длительное время уклонялся от исполнения обязательств по военной службе, что стало причиной открытия дела, передает РИА «Новости».

    Калюжный известен своими ролями в сериалах «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки», согласно информации ресурса «Кинопоиск».

    Коментарии (13)
    5 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах, цель которых пока не раскрыта, заявил Елисейский дворец.

    Елисейский дворец подтвердил информацию о предстоящей поездке президента Франции, премьер-министра Великобритании и украинского президента в Вашингтон, передает ТАСС.

    Официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже отметила, что точная дата визита пока не определена. Ожидается, что встреча состоится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США.

    Политолог Вадим Трухачев заявил, что в Белом доме не воспринимают Стармера, Макрона и Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал.

    Коментарии (15)
    5 марта 2025, 20:27 • Новости дня
    МИД: Россия ответит Румынии на высылку дипломатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона ответит румынской на объявление персонами нон грата российского военного атташе и его зама, сообщили в МИД России.

    «Россия даст соответствующий ответ», – сообщили в ведомстве ТАСС.

    До этого румынское внешнеполитическое ведомство заявило, что российский военный атташе и его помощник объявлены персонами нон грата из-за «деятельности, не соответствующей положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

    Коментарии (2)
    5 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Объявлены сроки исчерпания запасов ракет Patriot на Украине без поставок США

    CNN: Киеву грозит дефицит ракет для Patriot через несколько недель без поставок США

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти могут столкнуться с нехваткой ракет для зенитных комплексов Patriot уже в ближайшие недели, если не будет новых поставок от США, передает CNN.

    Как сообщает CNN, запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве могут истощиться в течение нескольких недель, если не будут осуществлены новые поставки из США. Украинский чиновник отметил, что в настоящее время нет альтернативы, способной заменить комплексы Patriot. Однако точное количество оставшихся ракет для американских комплексов по-прежнему неясно.

    Телеканал CNN подчеркивает, что отсутствие ясности в вопросе о запасах ракет вызывает обеспокоенность среди украинских властей. Комплексы Patriot играют ключевую роль в обороне Киева, и их утрата может значительно ослабить обороноспособность Украины.

    По данным CNN, Киев остается в ожидании решений Вашингтона о дальнейшем снабжении ракетами для комплексов, которые являются одной из основных систем ПВО страны. Между тем, отсутствие четкого ответа со стороны США может стать серьезным вызовом для украинской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник польского министра обороны генерал Мечислав Бенек считает, что без помощи США Украине хватит оружия на два месяца, при этом наибольшие проблемы возникнут с запасами ракет для системы Patriot.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил. ВСУ совместно с союзниками начали искать замену американским системам ПВО на фоне встречи Трампа с Зеленским.

    Коментарии (4)
    6 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

    Bloomberg: ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз разработал стратегии, позволяющие обойти вето Венгрии для поддержки Украины и инвестиций в оборону, чтобы ответить на изменения в политике США, пишет Bloomberg.

    По данным издания, в ЕС разработали стратегии, позволяющие обойти Венгрию, чтобы поддержать Украину и укрепить оборонную промышленность, передает Bloomberg.

    На встречах ЕС обсуждаются инициативы, не требующие согласия всех стран-членов. Предложено выделить 150 млрд евро в виде новых кредитов и расширить финансовые возможности для оборонных расходов.

    Европейские страны ведут переговоры о создании коалиции, которая сможет действовать без поддержки Венгрии.

    Дипломаты подчеркивают, что задача требует более радикальных мер. Также обсуждается возможность мобилизации сотен миллиардов евро через совместные займы, что вызывает противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    По словам Катажины Писарской, председателя Варшавской конференции по безопасности, ЕС планирует применить коалиционную схему для обхода Будапешта.

    Проблема взаимодействия с Венгрией приобретает экзистенциальный характер для ЕС, отмечает агентство.

    Ранее дипломаты Евросоюза выразили обеспокоенность газете Politico возможным срывом саммита из-за позиции Венгрии и поддерживающих ее стран по Украине. До этого ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

    Коментарии (5)
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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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