Интерпол объявил в розыск ребенка, похищенного отцом в Новосибирске

Tекст: Алексей Дегтярев

Карточка пропавшего мальчика размещена на портале Интерпола с пометкой «желтое уведомление», передает ТАСС.

Предполагается, что мальчик мог пребывать в Турции, Казахстане, Белоруссии, Китае и Таиланде.

Анна Тажеева, правозащитница и представитель матери ребенка, сообщила, что по данным адвокатов, отец с ребенком находятся в Австралии. Она уточнила, что это подтверждено австралийским судом, где рассматривается дело о возврате детей.

Мать мальчика участвовала в заседании дистанционно и потребовала доказательства вывоза ребенка. «И вот они у нас спустя двое суток», – добавила Тажеева.

Согласно записанному матерью видеообращению, отец с ребенком прибыли в Австралию 1 марта. Однако правоохранительные органы России заявляют, что отец и сын не пересекали границу. Следственный комитет России по региону не располагает информацией о месте нахождения мальчика.

Конфликт начался в конце февраля, когда в социальных сетях появилось сообщение о том, что мужчина 1985 года рождения забрал малолетнего сына у бывшей жены. Он планировал вывезти ребенка в Австралию, имея гражданство этой страны. По факту похищения было возбуждено уголовное дело, мужчина был объявлен в розыск в России.

В ноябре 2020 года во Владимирской области силовики нашли похищенного семилетнего мальчика, числившегося пропавшим с сентября того же года. Похититель держал ребенка в глухой деревне.