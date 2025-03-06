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Интерпол объявил в розыск ребенка, похищенного отцом в Новосибирске
Интерпол объявил в розыск шестилетнего мальчика, похищенного отцом во время прогулки в Новосибирске, сообщили в самой организации.
Карточка пропавшего мальчика размещена на портале Интерпола с пометкой «желтое уведомление», передает ТАСС.
Предполагается, что мальчик мог пребывать в Турции, Казахстане, Белоруссии, Китае и Таиланде.
Анна Тажеева, правозащитница и представитель матери ребенка, сообщила, что по данным адвокатов, отец с ребенком находятся в Австралии. Она уточнила, что это подтверждено австралийским судом, где рассматривается дело о возврате детей.
Мать мальчика участвовала в заседании дистанционно и потребовала доказательства вывоза ребенка. «И вот они у нас спустя двое суток», – добавила Тажеева.
Согласно записанному матерью видеообращению, отец с ребенком прибыли в Австралию 1 марта. Однако правоохранительные органы России заявляют, что отец и сын не пересекали границу. Следственный комитет России по региону не располагает информацией о месте нахождения мальчика.
Конфликт начался в конце февраля, когда в социальных сетях появилось сообщение о том, что мужчина 1985 года рождения забрал малолетнего сына у бывшей жены. Он планировал вывезти ребенка в Австралию, имея гражданство этой страны. По факту похищения было возбуждено уголовное дело, мужчина был объявлен в розыск в России.
В ноябре 2020 года во Владимирской области силовики нашли похищенного семилетнего мальчика, числившегося пропавшим с сентября того же года. Похититель держал ребенка в глухой деревне.