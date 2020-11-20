Украденного под Владимиром мальчика освободили во время захвата похитителя

Во Владимирской области силовики нашли похищенного семилетнего мальчика, числившегося пропавшим с сентября. Похититель держал ребенка в глухой деревне Макарихе, сообщил отец мальчика.

Для того освобождения мальчика силовики провели захват похитителя, в момент операции в доме находился еще один мужчина, передает РИА «Новости».

«По отношению к нам мы не заметили у Савелия никаких изменений, но он испуганный был. Проходил захват, и он испугался. Его держали в самом доме: это глухая деревня, дом практически последний, на отшибе», – рассказал родитель.

По его словам, пока мальчик будет находится дома, вопрос о посещении школы не стоит. Сейчас родители первоклассника ждут приезда уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области и следователей.

Похитителем оказался 26-летний житель Макарихи, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Она сообщила, что обнаружить место нахождения ребенка удалось благодаря тому, что некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета. В ней сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика.

Ребенок пропал 28 сентября. После посещения школы он добрался до поселка Горки, в котором проживает, школьным автобусом, вышел из него, но до дома не дошел. В октябре МВД объявило о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске школьника. Вечером 19 ноября на телефон Единой дежурной диспетчерской службы Камешковского района Владимирской области поступила информация об обнаружении мальчика в деревне Макарихе.

В январе в Москве женщина похитила семилетнюю девочку в новогоднюю ночь.

В июле новорожденного ребенка украли из роддома в Ростовской области.