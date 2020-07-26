Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом

Все произошло прямо на глазах, однако противостоять похитительнице было невозможно, как будто была загипнотизирована, рассказала роженица Наталья Русикова, сына которой похитили из роддома в Ростовской области.

«Все это звучит очень-очень странно. Получилось так, что женщина ждала до ночи, стучала в окно, просила позвать сестру – якобы у нас родила, в роддоме лежит», – передает Рен ТВ слова молодой матери.

Позднее выяснилось, персонал больницы не знает никакой «сестры» странной женщины.

«Вечером я встала сходить в туалет, взяла салфетки у пеленального стола, услышала, что он закряхтел. Разворачиваюсь, смотрю – эта женщина у кровати стоит», – вспоминает Русикова.

Она уточнила, что незнакомка поддерживала с ней зрительный контакт, после чего Русикова вышла в туалет.

«Я дошла до конца коридора, взялась за дверцу и меня осенило, что она может сделать что-то с ребенком. Я уже вышла, и моя соседка подошла и сказала, что ребенка моего украли. Я была будто под гипнозом», – отметила роженица.

Уточняется, что мальчика уже удалось отыскать, 40-летняя похитительница успела убежать с младенцем до Калмыкии.

Новорожденного уже вернули родителям. Продолжается следствие уголовного дела по статье «Похищение человека».