Девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

В Москве неизвестная похитила семилетнюю девочку в новогоднюю ночь, правоохранители начали розыск, пишут СМИ.

Похищение попало на камеру наблюдения, видео опубликовал РЕН-ТВ. На кадрах зафиксирована женщина в пуховике, она уводит девочку с собой.

Инцидент произошел на северо-востоке Москвы, девочка исчезла, когда ее родители уснули.

Ребенок был одет в розовый комбинезон и розовые сапожки. Похитительница хромает на одну ногу.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске накануне Нового года пропал двухлетний мальчик, 1 января его нашли живым.