В США запретили «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Ведомство указало, что запрет распространяется также на Кубу, Иран, КНДР и Сирию. При этом, если потребуется, перевозчик может запросить разовое разрешение для полетов по этим направлениям, передает ТАСС.

«Белавиа» вправе использовать упомянутые воздушные суда для внутренних рейсов в Белоруссии, а также для перелетов в те страны, которые не попали в список ограничений министерства. Кроме того, авиакомпания имеет право проводить техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт самолетов Boeing.

Ранее в США заявили о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что облегчение санкционного давления со стороны США поможет экономике страны и заметно скажется на жизни граждан.