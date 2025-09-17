Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
В США запретили «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию
Министерство торговли США не разрешило авиакомпании «Белавиа» выполнять рейсы на самолетах Boeing в Россию и еще ряд стран.
Ведомство указало, что запрет распространяется также на Кубу, Иран, КНДР и Сирию. При этом, если потребуется, перевозчик может запросить разовое разрешение для полетов по этим направлениям, передает ТАСС.
«Белавиа» вправе использовать упомянутые воздушные суда для внутренних рейсов в Белоруссии, а также для перелетов в те страны, которые не попали в список ограничений министерства. Кроме того, авиакомпания имеет право проводить техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт самолетов Boeing.
Ранее в США заявили о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что облегчение санкционного давления со стороны США поможет экономике страны и заметно скажется на жизни граждан.