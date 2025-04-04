Задержаны подозреваемые в похищении ребенка в Новосибирске

СК задержал в Свердловской области пособников в похищении ребенка в Новосибирске

Tекст: Вера Басилая

Следователи Следственного комитета задержали в Свердловской области двух мужчин, подозреваемых в похищении шестилетнего ребенка на глазах у его матери в Новосибирске, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел 16 февраля в Центральном районе города, когда 40-летний мужчина вместе с сообщниками похитил своего шестилетнего сына, посадив его в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Уголовное дело возбуждено по обвинению в похищении ребенка группой лиц, а суд заочно арестовал отца.

По версии следствия, в марте 2025 года были установлены местонахождения двух участников похищения, проживавших в Свердловской области. Эти мужчины, которые являются пособниками отца, были задержаны и доставлены в Новосибирск, где суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники следственных органов продолжают расследование, чтобы определить точное местонахождение похищенного ребенка и его отца.

Следственное управление сообщило, что предпринимается комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на поиск ребенка и его отца.

Интерпол объявил в розыск шестилетнего мальчика, которого похитил его отец во время прогулки в Новосибирске.

Сообщалось, что мальчик мог пребывать в Турции, Казахстане, Белоруссии, Китае, Таиланде или Австралии.