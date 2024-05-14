Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Белоусов призвал опережать ВСУ в технологиях
Важно улучшать военное образование и адаптировать опыт спецоперации, поскольку украинская армия быстро учится, заявил кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов на заседании Совфеда.
Применение новых технологий меняет ситуаций каждую неделю, нужно «не просто учиться и следовать», необходимо упреждать ВСУ, сказал Белоусов, передает ТАСС.
Такая работа налажена с Генштабом ВС России, она требует «повседневного включения». Необходимо обобщать опыт применения новых технологий, отрабатывать новые формы ведения и новые методы ведения боевых действий.
Также он заявил, что все дела Министерства обороны являются первоочередными, «других просто нет».