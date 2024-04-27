Россия готова вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию

Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper

Tекст: Анастасия Куликова

«Американский беспилотник MQ-9 Reaper – весьма серьезный аппарат с большими возможностями. Он имеет очень хорошую оптику с внушительной дальностью обнаружения, а также средства радиоэлектронной разведки. Кроме того, зачастую на дрон устанавливаются радиолокационные станции бокового обзора. Все это обеспечивает комплексную и весьма эффективную разведку», – говорит военный эксперт Максим Климов.

Впрочем, Reaper также способен наносить удары по наземным целям, но только в условиях практически полного отсутствия противовоздушной обороны, добавил он. Собеседник объясняет: главная уязвимость аппаратов – их достаточно высокая заметность. «Дрон является простой аэродинамической целью. В зоне действия ПВО он не выживет», – уточнил аналитик.

В то же время Климов не исключает, что в операции против Reaper хуситы задействовали двухступенчатый беспилотник, вторая ступень которого представляет зенитную ракету. Он напомнил, что это не первый случай, когда боевики «Ансар Аллах» смогли сбить американский дрон. «С этим их можно только поздравить», – подчеркнул спикер.

В данном контексте военный эксперт напомнил, что цена одного Reaper составляет примерно 30 млн долларов. «Более того, к этому нужно прибавить стоимость эксплуатации. Для американцев потерять дорогую матчасть, а не личный состав – более приемлемый вариант. Ведь беспилотники выполняют задачи, которые находятся в зоне повышенного риска, потери неминуемы», – считает Климов.

Помимо Йемена, MQ-9 сбивали в Ливии и Сирии, указал аналитик. Кроме того, был случай, когда американский беспилотник упал в Черном море в результате инцидента с российскими истребителями Су-27 в марте 2023 года. «Тогда аппарат вел разведку. Эта деятельность продолжается сейчас как в Черном, так и в Красном морях», – сказал военный эксперт.

Однако у России не получится перенять опыт хуситов в борьбе с Reaper. «Дело в том, что боевики «Ансар Аллах» зачастую действуют вне правового поля», – пояснил собеседник. Климов указал: американские разведывательные аппараты в Черном море летают над международными водами, их уничтожение приведет к неблагоприятным для Москвы международным последствиям.

Об уязвимости разведывательно-ударных беспилотников Reaper говорит и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Это достаточно крупные, хорошо видимые для радиолокационных средств обнаружения аппараты. При этом они малоскоростные и неманевренные. Совокупность этих факторов делает их несложными целями для средств ПВО», – указал он.

Собеседник напомнил, что БПЛА Reaper использовались американскими военными в ходе всех конфликтов последних почти двух десятков лет, а также применялись в отдельных операциях ЦРУ. «Как правило, использовался полный функционал: ведение длительной разведки над заданным районом, выявление целей и их поражение бортовым вооружением», – уточнил специалист.

Сейчас США также используют Reaper в числе прочих пилотируемых и беспилотных средств разведки вблизи наших границ на Черном море, добавил Федутинов. «В данном случае они применяются в исключительно разведывательном варианте. Тем не менее их использование, очевидно, связано с решением Украины собственных военных задач. Информационное обеспечение всех ударов по территории Крыма производится с непосредственным участием США и ряда стран НАТО. В этом вопросе они буквально балансируют на грани casus belli», – подчеркнул он.

«К сожалению, мы на подобное участие этих стран в конфликте отвечаем главным образом дипломатически», – считает спикер. Федутинов в этой связи вспомнил события, повлекшие потерю одного из Reaper над акваторией Черного моря. «Это привело к тому, что США пересмотрели зоны патрулирования этих дронов, несколько отодвинув их от наших границ. Сейчас все возвращается обратно. Чтобы память наших визави не подводила, необходимо, чтобы такие вещи повторялись чаще», – заключил эксперт.

Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили представители движения «Ансар Алла». Цель была поражена в воздушном пространстве провинции Саада. Кроме того, с помощью противокорабельных ракет им удалось нанести удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

С осени прошлого года Штаты потеряли уже третий БПЛА над Йеменом. Издание CBS News пишет, что стоимость одного экземпляра равна примерно 30 млн долларов. Подчеркивается, что американские дроны, базирующиеся в регионе, призваны защищать международную торговлю в акватории Красного моря.

Так, MQ-9 Reaper был уничтожен хуситами в ноябре. Тогда представитель движения Яхья Сариа сообщил, что силами ПВО удалось сбить беспилотник Штатов, «осуществлявший враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

В феврале заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что хуситы сбили второй дрон. По ее словам, ликвидация аппарата происходила с помощью ракеты класса «земля-воздух». Обломки БПЛА Штатам обнаружить не удалось. Между тем, по данным открытых источников, всего йеменским повстанцам начиная с 2019 года удалось сбить четыре MQ-9 Reaper.

Напомним, американский аппарат является модульным разведывательно-ударным дроном, разработанным компанией General Atomics Aeronautical Systems. В настоящий момент БПЛА стоит на вооружении в ВВС США, Британии, Италии, Турции и Франции. Первый экспериментальный полет состоялся в 2001 году.

MQ-9 Reaper создавался на основе MQ-1 Predator. От предшественника он отличается большей скоростью. Турбовинтовой двигатель позволяет дрону преодолевать 400 км/ч. Максимальная высота движения – 15 тыс. метров. Наибольшая продолжительность непрерывного полета – 24 часа.