Индонезия стыдится реальных причин отказа от российских Су-35

«Для крупнейшей мусульманской страны и лидера региона это выглядит очень постыдно». Такими словами военные эксперты комментируют досадную неудачу России на международном рынке оружия – Индонезия отказалась от давнего контракта по покупке истребителей Су-35. Как Джакарта официально объясняет свое решение и каковы его реальные причины?

Заключенная несколько лет назад сделка о покупке Индонезией российских истребителей Су-35 оказалась сорвана. Причиной происходящего официально упоминаются проблемы с наличием «бюджетных средств». Какова реальная причина отказа Джакарты от боевой техники российского производства и какие убытки понесет в итоге отечественный ВПК?

«С тяжелым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что... развитие военной мощи зависит от вопроса бюджетных средств». Такими словами, как передает ТАСС со ссылкой на CNN Indonesia, начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетьо поставил точку в очень давней истории. А именно: попытке России расширить географию экспорта боевой авиатехники.

Еще в августе 2017-го – после нескольких лет тяжелых переговоров – Джакарта объявила о намерении заключить с Москвой крупный контракт на поставку военной техники. Через несколько месяцев, в начале 2018-го, документ был подписан. Планировалось, что за сумму $1,14 млрд Россия передаст Индонезии эскадрилью (11 машин) истребителей Су-35. Более того, звучали предположения, что впоследствии Индонезии понадобится еще пять машин дополнительно. Однако сразу всплыли некоторые особенности и сложности заключенных договоренностей.

Для начала Индонезия не хотела платить – точнее говоря, не хотела полностью платить живыми деньгами. Планировалось, что как минимум половину сделки Джакарта оплатит бартером: каучуком, пальмовым маслом, кофе и иными товарами собственного производства. Россия в итоге в этим согласилась, проявив, как принято говорить, переговорную гибкость. В конце концов, экспорт тяжелых истребителей - куда более наукоемкое, прибыльное и престижное дело, чем экспорт кофе.

Но самое главное – Индонезия немедленно столкнулась с тяжелейшим давлением Вашингтона. Еще в 2017-м году Конгресс США принял знаменитый закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). В этом документе предусматривалось наказание за «вмешательство России в американские выборы» и «кибератаки».

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И в частности – угрозы для любой мировой компании, которая заключила бы «существенную транзакцию» с российскими оборонными предприятиями. В том числе с Ростехом (производителем российской боевой авиации) и «Рособоронэкспортом» (российским монополистом по торговле оружием за рубежом). Учитывая большие сроки переговоров и заключения оборонных контрактов, можно сказать, что сделка Индонезии по Су-35 и принятие CAATSA случились практически одновременно. Вряд ли индонезийское руководство, договариваясь о поставках истребителей, рассчитывало на такую реакцию Вашингтона.

Американские санкции выглядели нешуточно, особенно для страны, не имеющей серьезного веса в международной политике. Официальный список включает возможность ограничения на доступ к кредитам американских банков, запрет на проведение транзакций в долларах, запрет на покупку и продажу недвижимости в США и т. д. Менеджерам или контролирующим акционерам компании, закупающей российское оружие, может быть закрыт въезд в Соединенные Штаты.

Задержки и оговорки в исполнении договоренностей не заставили себя ждать. Индонезия не торопилась подтверждать готовность принять боевые машины. В 2019-м посол Индонезии в Москве объяснял задержки в исполнении контракта сложностью торговой схемы, необходимой для оплаты истребителей. Затем в СМИ прошла кампания, рассказывающая о том, что Джакарта якобы считает российские истребители «устаревшими».

От Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству звучали слова о необходимости «докрутить» некоторые вопросы в рамках заключенного контракта. Затем пошли утечки о том, что Дональд Трамп заставляет Индонезию отказаться от сделки с Россией. Наконец совсем недавно, в ноябре текущего года, директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов заявлял, что США индонезийцам буквально «выкручивают руки», требуя не закупать российскую военную технику.

Это, разумеется, не единственный подобный пример. Вашингтон в последние годы «выкручивает руки» почти всем покупателям российского оружия – за редчайшим исключением. Таким исключением, в частности, стала Индия, которая без малейших последствий приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400 – главным образом потому, что США считают Индию критически важным партнером в противостоянии с Китаем.

Уже с Турцией все выглядело гораздо более жестко – покупка Анкарой того же С-400 фактически лишила страну возможности купить новейший американский истребитель F-35. Однако президент Турции Эрдоган пошел на принцип, и российские ЗРК уже активно осваиваются турецкими боевыми расчетами.

Но, может быть, чисто бюджетные соображения при отказе Индонезии от Су-35 действительно стали решающими?

«С одной стороны, у Индонезии действительно имеются финансовые сложности. Они всегда пытались находить схемы, чтобы понизить цену закупаемой военной техники, – заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. – Но в то же время совершенно очевидно, что они приняли такое решение под давлением американцев. В частности, американцы напугали индонезийцев тем, что могут наложить пошлины на целый ряд товаров, которые Индонезия поставляет в Америку, а это было бы серьезным ударом по индонезийской экономике».

Иначе говоря, по словам эксперта, заявления о нехватке денег на российские истребители – «это часть правды». А является ли это всей правдой, выяснится по результатам того, сможет ли Индонезия закупить самолеты французские или американские, потому что они тоже недешевы. Если выяснится, что они их могут докупить – это станет стопроцентным доказательством того, что Индонезия просто поддалась давлению США». Можно добавить, что не просто «недешевы» – в реальности и «Рафаль», и F-15 как минимум сопоставимы по цене с Су-35, а скорее всего, даже дороже него.

Стоит признать, что американская политика по противодействию российскому оборонному экспорту приносит реальные результаты.

Тот же Су-35 – самый совершенный российский истребитель из тех, что в массовом количестве поставляются в ВКС России – купили только Китай и Египет. Неоднократно звучали заявления о том, что ряд важных для России оборонных сделок были сорваны Соединенными Штатами. От закупки российских вертолетов отказались три года назад Филиппины. Были сорваны договоренности «Рособоронэкспорта» с Кувейтом. Совсем недавно сообщалось, что российский экспорт вооружений теряет позиции – хотя в целом мировой рынок оружия растет.

Однако в этой ситуации имеют значение не только деньги, но и репутация. А также – политические последствия, в том числе долгосрочные. Иначе говоря – представление международного сообщества о том, насколько устойчива та или иная страна к давлению со стороны стран-тяжеловесов. Насколько она, иначе говоря, суверенна и надежна, насколько ей можно доверять. Именно потому, скорее всего, Джакарте стыдно публично признаться в реальных причинах отказа от покупки Су-35, поэтому и появились заявления о «вопросе бюджетных средств».

«Для крупнейшей мусульманской страны и лидера региона срыв этой сделки выглядит очень постыдно, – резюмирует Руслан Пухов. – Когда гнутся Кувейт и Филиппины – это понятно. В одном случае страна маленькая, в другом – большая и бедная. Индия не поддалась, Турция не поддалась. И когда Индонезия, страна, которая тоже претендует на многое, так пошло припадает перед Вашингтоном на задние лапы – это вызывает горькую усмешку». Остается добавить, что тот же самый начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетьо дал понять, что вместо Су-35 его страна купит американские F-15.

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