Турки всерьез воюют с российским оружием

Еще относительно недавно Турция ассоциировалась у большинства россиян с курортами и отелями, но никак не с технологиями. Проактивная внешняя политика Турции только «набирала высоту», когда в 2014 году состоялся первый полет беспилотника Bayraktar TB2. И в том же году турки без промедления испытали его на востоке страны против курдских повстанцев, которых считают «террористами».

Впрочем, популярность среди импортеров это смертоносное оружие XXI века обрело не сразу. Свое первое «крещение», или успешное боевое применение на международном уровне, эти летательные аппараты получили в Сирии, Ливии, Азербайджане и лишь потом на Украине.

Между тем, справедливости ради отметим, что ажиотаж наблюдается прежде всего среди тюркских стран. Сейчас покупателями «Байрактара», кроме Баку, являются Ашхабад и с недавних пор Бишкек. Причем у киргизов появился особый интерес к закупке турецких дронов в мае 2021 года, на фоне столкновений с нетюркским Таджикистаном. Из потенциальных «тюркских покупателей» следует выделить Казахстан.

В конце октября турецкая компания TUSAS (она же TAI) объявила об успешном завершении переговоров с Нур-Султаном по вопросу поставок тяжелых ударных БПЛА ANKA-S. К слову сказать, пионером в области турецких дронов можно по праву считать именно концерн TAI, а также его детище ANKA. Ведь работы по созданию аппарата, как и испытания, проводились задолго до появления Bayraktar – с 2004 года.

Тем временем интерес к покупке проявляют в Албании и даже в Болгарии. Не лишним будет принять во внимание, что эти государства окружают с севера Грецию, с которой у Турции весьма напряженные отношения из-за споров в акватории Восточного Средиземноморья. Можно предположить, что речь идет о создании предпосылок для формирования антигреческого блока. Своего рода заявка на будущее. И это не говоря о том, что в Македонию, граничащую с Грецией, Турция также поставляет вооружение. Правда, не дроны. Кроме того, в этой стране – большая турецкая община.

Турецкие беспилотники состоят на вооружении и на боевом дежурстве сателлита Анкары – Турецкой Республики Северного Кипра. Скорее всего, на практике турецкая армия и управляет этими дронами. Очевидно, что наличие БПЛА стало едва ли не ключевым элементом как для защиты суверенитета непризнанной республики, так и для продвижения турецких национальных интересов в Восточном Средиземноморье. Кстати, от берегов Кипра до сирийской территории примерно 163 км.

Успеху турецких дронов, в том числе и на постсоветском пространстве, способствует и «рекламная война». И ведется она уже вполне открыто против «российских конкурентов». Ведь Россия остается в пятерке ведущих экспортеров вооружений. На днях протурецкий ресурс gdh Defence опубликовал фото российских комплексов радиоэлектронного подавления (РЭП) Р-330П «Пирамида», пассивной локации «Автобаза-М», радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Репеллент-1», «Борисоглебск-2», «применявшихся против Bayraktar TB 2 и «уничтоженных им же». Ниже, под каждым из них, обозначено, где именно это произошло. В основном «в Нагорном Карабахе», если верить приведенным сведениям. Видимо, для баланса среди российской техники были представлены и белорусские станции радиоэлектронной борьбы и радиоуправления связи «Гроза-С» и «Гроза-6».

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Стоит учитывать, что видимая часть этой войны началась весной и летом 2020-го в Ливии. Турки не только риторически, но и на деле поддерживали Правительство национального согласия (ПНС) финансовыми вливаниями и потоками вооружений. В Анкаре утверждали, что российская ЧВК «Вагнер» выступала в поддержку маршала Халифы Хафтара и Ливийской национальной армии (ЛНА). Тогда турецкие СМИ впервые показали кадры захваченного на одной авиабазе российского ЗРПК «Панцирь С-1», распространяли информацию об «уничтожении» РЭБ «Красуха». Позднее выяснилось, что вооружение было официально закуплено Ливийской армией у ОАЭ. Последнее обстоятельство нисколько не смутило турок, которые, похоже, всерьез заочно воюют с российским оружием.

Вдобавок к этому турецкие партнеры убедили себя в том, что российские ВС не на шутку испугались их БПЛА. Так, несколько иностранных ресурсов по оборонной тематике с подачи SavunmaSanayiST.com показали фото и видео с учений в Крыму, где танки Т-72Б3 выдвигаются на учения с самодельными «защитными козырьками» на башнях. По версии турецкой стороны, именно так россияне видят «борьбу с Bayraktar TB2».

В чем наши южные соседи действительно преуспели, так это в распространении пропаганды, которая только увеличивает интерес к их продукции. Чем не «агрессивный маркетинг»? Вместе с тем ясно, что «маркетинг» предназначен, разумеется, не для нас (российские военные хорошо знают, что и как способно сбить дроны), а для тех, кого нетрудно впечатлить, или для тех, кто послабее России в военном отношении. В мае 2021 года Польша объявила о договоренностях с Турцией о поставке этого высокоточного оружия. Минобороны Польши уточнило, что речь идет о 24 Bayraktar.

Попутно заметим, тем не менее, что пока США занимают первое место в списке партнеров по покупке турецких вооружений. На американскую долю приходится 52% (339 млн долларов) всего оружия, экспортируемого турками. Азербайджан на второй позиции – 11,7% (76 млн долларов). Третье место по сбыту турецкого оружия досталось Украине – 2,51% (16,4 млн долларов). Несмотря на это, а также на тот факт, что турки не располагают своей боевой авиацией и ПВО, заявляя о намерении закупить второй полк ЗРК С-400 «Триумф» и сотрудничать с нами в сфере создания турецкого истребителя TF-X, российской стороне есть над чем задуматься.

Экспорт турецких БПЛА в тюркские страны сыграет свою роль в развитии военно-геополитического сотрудничества и в регионе Средней Азии. Разумеется, Анкара отдает себе отчет в том, что в одночасье страны постсоветского пространства не сделают выбор в пользу турецкого оружия, будучи завязанными на аналогичное сотрудничество с Россией. Но вместе с тем продажа дронов в Казахстан, Туркмению и Азербайджан будет серьезным заделом на будущее. Это я не дословно процитировал пропагандистскую публикацию на сайте «Турецкий форум». С этим утверждением трудно не согласиться. В современном мире летательные аппараты стали не столько носителями авиабомб, сколько носителями идеологии. А в такой войне больше всего шансов победить у игрока, который умеет своевременно конвертировать боевые очки в политические.

Так, Совет сотрудничества тюркоязычных государств (международная организация, объединяющая тюркские государства под эгидой Турции) 12 ноября на очередном саммите по инициативе турецкой стороны был переименован в Организацию тюркских государств. Анкара неоднократно подчеркивала, что решение связано с тем, что Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция, Узбекистан выходят на качественно новый уровень взаимодействия. Мало того, в Совместной декларации лидеров стран Организации тюркских государств от 12 ноября 2021 года было впервые официально упомянуто слово Turan («Туран») – мифическая страна тюрок. О ней часто вспоминают турецкие националисты, которые составляют часть пропрезидентского «Народного альянса», выступающего в поддержку Эрдогана.

Продажа беспилотных летательных аппаратов Турции тюркским странам станет серьезным «преимуществом».

БПЛА превращаются в «дух времени» (zeitgeist), отмечается в одном пропагандистском турецком источнике, вещающем на постсоветские страны. Такие сообщения оставляют мало сомнений в том, что дроны целенаправленно используются турками для закрепления своих позиций в тюркских государствах, граничащих с Россией на юге. Хотя турецкие планы идут и шире. По данным агентства Bloomberg, с 2019 года Турция продала Украине десятки своих дронов. При этом шведский ресурс Nordic Monitor сообщал о секретной записке в адрес главы Генштаба Турции Хулуси Акара от 2016 года, из которой следовало, что турецкий спецназ назначил советников для работы с ВСУ. Осенью 2021-го хакерская группа Beregini обнародовала другой документ, за подписью украинских военных, в котором сообщалось о совместных учениях в Турции.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ответ на обвинения в поддержке украинской стороны в конфликте в Донбассе подчеркивал, что для турок поставка дронов Украине – исключительно вопрос бизнеса. Высокопоставленные турецкие партнеры периодически напоминают России о том, что и она поставляет вооружения тем, с кем Анкара соперничает. Одновременно с этим в начале декабря на международном уровне Турция выступила против введения санкций в отношении России из-за Украины. По словам Чавушоглу, рестрикции еще никогда не способствовали решению проблем, а турецкая сторона готова выступить посредником между Москвой и Киевом.

Так или иначе, дроны для Турции – лишь один из инструментов международной политики. «Мягкую силу» они продолжат сочетать с «жесткой». Член Совета аксакалов ОТГ, доверенное лицо Эрдогана Бинали Йылдырым заявил вскоре после саммита Тюркского совета, что Анкара считает Москву, наряду с Пекином, «естественным членом» организации.