Эрдоган счел соцсети «угрозой демократии»

МИД: Россия не потерпит менторского тона в диалоге с Западом

Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе, нацелена на равноправный диалог, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко на Международном молодежном форуме российских соотечественников в Минске.

«Ситуация в мире остается непростой, а в некоторых аспектах просто деградирует. Основная причина – это неготовность наших западных партнеров признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силой, с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов – от задействования односторонних ограничительных санкций до прямого вмешательства во внутренние дела других суверенных государств, цветных революций», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Руденко, целенаправленно разрушается сформированная по итогам Второй мировой войны международная правовая архитектура с основой на ООН, «есть попытки подменить выгодным только западным странам неким порядком, основанным на правилах, которые формируются скрытно, в удобном Западу форматах, в ограниченном составе, в обход ООН».

Руденко заметил, что западные страны пытаются навязывать эти правила всем остальным. «У нас принципиально иной подход: мы никому ничего не навязываем и никого не учим. Мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права. Вместе с тем мы не допустим попыток разговаривать с нами менторским высокомерным тоном, тем более шантажировать нас, вмешиваться во внутренние дела. Ответ будет жестким и решительным», – подчеркнул он.

При этом Руденко добавил, что разговор с любым собеседником возможен только на равноправной основе, на основе нацеленности на баланс интересов. «Безусловным приоритетом для нас является взаимодействие с партнерами в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. На новый этап вышел процесс углубления интеграционных связей с Белоруссией по линии Союзного государства», – сказал он.

По словам замглавы МИД России, в этом контексте особая роль принадлежит молодым представителям российской зарубежной общины. Он подчеркнул, что в Москве поддерживают стремление молодых соотечественников к установлению тесных связей с исторической родиной и продвижению объективного образа России за ее пределами. «У вас, у нового поколения общины, лучше других понимающих все новые тенденции, сходства и различия в менталитете россиян и иностранцев, есть превосходная возможность ... оставить свой след в истории», – резюмировал Руденко.

Он заверил, что российские власти будут делать все от них зависящее для защиты прав и интересов соотечественников за рубежом, сохранения ими общероссийской культурной идентичности. Также Руденко добавил, что многое зависит и от сплоченности диаспоры в решении стоящих перед ней задач.

Ранее в пресс-службе МИД России сообщили, что России и западным странам необходимо начать диалог по гарантиям безопасности, отношения подошли к критической черте. В министерстве отметили выраженную президентом США Джо Байденом в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным»готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации».

Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.