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6 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Как российскому автопрому обрести больше свободы от импорта

Россия вплотную занялась импортозамещением в автопроме Сергей Фадеичев/ТАСС
Россия намерена сама себя обеспечивать автокомпонентами и зарабатывать на их экспорте. История с дефицитом микрочипов, которая остановила сборочные автозаводы по всему миру, высветила и в России критическую зависимость от импорта. Однако насколько желание сделать российский автопром независимым соотносится с реальными возможностями? Подробности...
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Как Горбачев пытался спасти Советский Союз

Теоретически Горбачев и Ельцин в 1991 году могли примириться и создать тандем ради спасения страны Чумичев Александр/ТАСС
«Вернись Ельцин из Вискулей с пустыми руками, это привело бы к усилению авторитета Горбачева. Борис Николаевич мог образовать с ним личный тандем, учредить новый Союз без Украины, чтобы потом стараться убедить Кравчука примкнуть к Союзу уже постфактум», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший помощник президента России по национальной безопасности Юрий Батурин, комментируя 30-летие роспуска Советского Союза.  Подробности...
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Путин в Индии поможет российской оборонке

Индия собирается купить у России самоходную пушку «Спрут-СД», предназначенную для боев в горах Александр Вильф/РИА Новости
Владимир Путин начинает свой первый с начала пандемии зарубежный визит – и это визит в Дели. Несмотря на попытки США перетянуть Индию на свою сторону, дружба Москвы и Дели остается прочной, как и в советское время. В центре визита традиционно – поставки российских вооружений. Месяц назад в Индию начались поставки С-400. Но другие оружейные сделки застопорились. Поможет ли президентский визит сдвинуть их с мертвой точки? Подробности...
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Путин научит Байдена различать «красные линии» на Украине

Главной темой переговоров Путина с Байденом 7 декабря станет Украина CNP/AdMedia/Global Look Press
Украина станет ключевой темой в переговорах Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоятся по защищенной видеосвязи уже во вторник, 7 декабря. На выходных американский президент заявил, что не признает «ничьи красные линии» по Украине, о существовании которых ранее говорил лидер России. Впрочем, полагают эксперты, у грозной риторики Байдена существует неприглядная подноготная. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Верните русских!

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
России нужны люди. Не рабочие руки, как уверяют чиновники с равнодушными глазами, а люди. Свои, родные, наши, соотечественники. Подробности...
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Украинцам навязывают мову, а они слушают русские песни

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Украинская молодежь плевать хочет на очередную волну антироссийской истерии, на тотальное внедрение мовы и на прочие спецэффекты обострившегося нацстроительства – и продолжает спокойно жить в русском культурном поле. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему Гитлера не разгромили так же быстро, как Наполеона

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В XX веке Россию ждала куда более трудная, масштабная и жестокая война, чем во времена Наполеона. И чтобы победить в ней, требовалось напрячь все силы сильного и упрямого народа. Подробности...
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Путин в Индии поможет российской оборонке

    Индия собирается купить у России самоходную пушку «Спрут-СД», предназначенную для боев в горах
    		   6 декабря 2021, 12:54
    Фото: Александр Вильф/РИА Новости
    Текст: Николай Васильев, Юрий Зайнашев

    Владимир Путин начинает свой первый с начала пандемии зарубежный визит – и это визит в Дели. Несмотря на попытки США перетянуть Индию на свою сторону, дружба Москвы и Дели остается прочной, как и в советское время. В центре визита традиционно – поставки российских вооружений. Месяц назад в Индию начались поставки С-400. Но другие оружейные сделки застопорились. Поможет ли президентский визит сдвинуть их с мертвой точки?

    Россия и Индия заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве с 2021-го по 2030 год, сообщили в Минобороны. Документ подписан в присутствии министров обороны двух стран генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха. Речь идет о поставках вооружений и создании военной техники, уточнили в российском военном ведомстве. Ранее в Дели решили оказаться от производства российских легких вертолетов Ка-226Т на своей территории. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в индийском правительстве. По их данным, вместо этого планируется приобрести уже готовые вертолеты этого типа. Отмечается, что соответствующее решение будет обсуждаться в ходе визита президента Владимира Путина, намеченного на понедельник.

    Москва предложила Дели самые выгодные условия контракта на Ка-226Т и теперь ожидает решения индийских партнеров, сказал по этому поводу директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. «Мы также знаем, что национальные ВВС Индии весьма заинтересованы в получении современной вертолетной техники российского производства», – добавил он, отвечая на вопрос «Интерфакса». В феврале заместитель Шугаева Владимир Дрожжов признавал, что задержка с контрактом по Ка-226Т связана с нерешенностью вопроса по уровню локализации.

    Как пояснил газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов, вертолеты К-226Т обладают, как и любые вертолеты, двойным назначением и могут использоваться как в гражданской сфере, так и в боях, например, для разведки, патрулирования или вывоза раненых. А пограничный конфликт с Китаем в Гималаях в любом случае разогревает индийский рынок вооружений, считает Пухов. «Насколько я знаю, эти вертолеты индийским военным нужны. Правда, поначалу их не устраивали российские двигатели, и Москва пошла навстречу – стала устанавливать на эти вертолеты французские двигатели. Считается, что это повысит шансы на продажу», – сказал директор ЦАСТ.

    Легкий двухдвигательный Ка-226Т с соосным расположением несущих винтов обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны. Он предназначен для ведения воздушной разведки, целеуказания, патрулирования, транспортировки грузов (до 1500 кг), перевозки и десантирования разведывательно-диверсионных групп до семи человек. В 2015 году страны подписали соглашение о поставках Ка-226Т и локализации на территории Индии выпуска таких машин. Документ предполагал поставку 60 вертолетов российского производства и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации 50-70%. Однако контракт общей стоимостью 1 млрд долларов до сих пор не заключен.

    Предстоящая поездка Путина в Дели очень важна для российской «оборонки», считает директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. «Во-первых, речь идет о прямых денежных поступлениях от продажи нашего вооружения. Кроме того, сотрудничество в этой сфере с такими странами, как Индия и Турция, продвигает и наши внешнеполитические интересы – наперекор американским санкциям. Некоторые зависимые от США страны из-за них отказываются от российского вооружения», – сказал эксперт.

    Помимо вертолетного контракта, есть ряд других вопросов, связанных с поставками вооружения, которые нужно обсудить «за закрытыми дверями», считает эксперт. По ним есть вопросы как с российской, так и с индийской стороны. «У России есть уникальные сектора оружейного экспорта (такие, как система ПВО), а есть позиции, по которым мы деградировали. Например, БПЛА. У Турции и Ирана есть свои ударные беспилотники, а у нас все беспилотники не в войсках, а на выставках. Другая проблема: авиакомпания «МиГ», обладающая отличной репутацией и отличными машинами, не производит новой продукции – самолеты МиГ разработаны в 70-х годах. С другой стороны, развивается компания «Сухой», которая сделала и Chekmate, и Су-157, и «Охотника» – единственный российский беспилотник на российском же двигателе. В общем, надо проговорить с индийскими партнерами, что мы в данный момент можем им пообещать из этой сферы, а что нет», – сказал Пухов газете ВЗГЛЯД.

    Также Индия собирается приобрести у России самоходную пушку «Спрут-СД» для боевых действий в горах, отметил эксперт. Что касается поставок зенитного ракетного комплекса С-400, то они тоже будут доведены до конца, несмотря на противодействие США. «Со слов посла Индии, поставка С-400 должна состояться. Будем верить», – надеется Пухов. Но в целом Дели затягивает всевозможные процедуры и часто пытается «тянуть одеяло на себя», посетовал эксперт.

    «В Индии царит чудовищная бюрократия, которая затягивает процесс принятия решений, многие переговоры идут годами.

    Премьер-министр Нарендра Моди пытается эту бюрократию укоротить, и это одна из причин, по которым он допустил на индийский рынок зарубежные частные компании – более динамичные, чем индийские неповоротливые государственные монстры», – полагает Пухов.

    «Кроме того, Индия – страна растущая и амбициозная, поэтому индийцы все чаще на переговорах требуют, чтобы мы перестали сотрудничать с Пекином. Говорят: «Или мы, или китайцы». Для России, как для великой державы, такая позиция неприемлема. Видимо, мы отчасти «избаловали» наших партнеров в Дели. Значит, не надо больше делать вид, что мы таких требований не замечаем. Надо ставить в ответ более жесткие вопросы», – убежден военный эксперт.

    Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев еще в середине ноября сообщил РИА «Новости» о начале поставок систем С-400 в Индию. Как известно, С-400 «Триумф» (по классификации НАТО – SA-21 Growler) – зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Представитель МИД Индии Ариндам Багчи указывал, что начало поставок компонентов российской зенитки стало самой яркой иллюстрацией значения визита Путина. Ожидается, что транспортировка первого дивизиона будет завершена еще до Нового года.

    Сообщалось, что Москва рассчитывает вскоре подписать с Дели контракты на поставку дополнительных партий истребителей МиГ-29 и Су-30, вертолетов Ка-31, а также модернизацию ранее поставленной авиатехники.

    В феврале заместитель Шугаева Владимир Дрожжов также сообщал, что Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35, в случае победы России на предстоящем тендере на 110 истребителей. В свою очередь источник «Интерфакса» тогда заявлял, что для участия в этом тендере, помимо МиГ-35, будут предложены и Су-35. Помимо российских истребителей, в этом тендере планируют участвовать американские F/A-18 и F-16 Fighting Falcon, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также шведский Gripen E. Источники в Минобороны Индии сообщали, что стоимость закупки оценивается в 15-18 млрд долларов.

    МиГ-35 считается самым совершенным самолетом в семействе истребителей МиГ. Самолет может выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырех наземных целей одновременно.

    «МиГ» производит вполне современную военную продукцию, но для того, чтобы она стала востребованной за рубежом, не проводится соответствующей политики, сетует военный эксперт Алексей Леонков. «У МиГа-35, самолета поколения «4++», есть хороший потенциал. Он дешевле, чем тот же Су-35, а по своим тактическим и техническим характеристикам находится очень близко к нему. Такой самолет будет по карману тем государствам, которые не могут купить Су-35. На конкурсах в Индии МиГ-35 выставлялся уже несколько раз. В последний раз, когда он выставлялся, его обошел французский боевой самолет Rafale. Но когда индийцы изучили Rafale, они озвучили свое традиционное требование при покупке: перенос части производства в Индию. Франция на это не пошла. А вот Россия с МиГ-35 готова пойти на такую локализацию», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    При этом в военном авиапарке Индии уже есть Миг-29 – хороший самолет, но уступающий по своим техническим характеристикам МиГ-35 в два раза, отметил эксперт.

    Тем временем в Индии уже локализовано сборочное производство российских танков Т-90С, идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой «БраМос-2». Там же созданы совместные с россиянами предприятия с участием холдингов Ростеха по выпуску автоматов Калашникова АК-203.

    Российский посол в Дели Николай Кудашев в субботу рассказал «Известиям», что контракты на организацию лицензионного производства и поставку АК-203, а также комплексов «Игла-С», в целом согласованы. По его словам, «российская сторона готова к их подписанию». Посол не исключает, что соответствующие решения по этим вопросам будут приняты уже в понедельник.

    Как говорил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, по итогам переговоров Путина и премьер-министра Нарендры Моди будет подписан пакет из порядка десяти соглашений в самых разных областях – «весьма важных, в том числе и полузакрытых», предупредил он. В рамках визита состоится и заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сопредседатель этой комиссии с российской стороны – министр обороны Сергей Шойгу, напомнил Ушаков. Он подтвердил, что «тема ВТС по-прежнему является одной из самых главных в контексте двусторонних отношений».

    Ушаков не исключает, что следующий свой визит президент России нанесет в Китай. По его словам, Москва рассматривает приглашение Пекина о визите Путина в феврале, на открытие Олимпиады.

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