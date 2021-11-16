Взгляд
16 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
Разделы

Российские нефтяники перехитрили Америку

США и хотели бы добывать больше нефти, но уже не могут REUTERS/Shannon Stapleton
Резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. А ведь еще несколько лет назад американские нефтяники смогли обрушить мировые цены на нефть, просто наращивая добычу. Почему же сейчас Америка оказалась бессильна? Подробности...
Перейти в раздел…

Глава Госдепа начинает сходить с ума

У Блинкена есть повод опасаться за свое кресло Jabin Botsford/REUTERS
Кризис на польско-белорусской границе перерастает из гуманитарного в политический. В ЕС договорились ввести против Минска новый пакет санкций, Лукашенко обещает ответить «предельно жестко». Со своей стороны глава Госдепа США не только назначил Россию виновником кризиса, но и приписал ей фантастический мотив – «отвлечь внимание от Украины». Что может означать это обвинение? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей»

Появились первые официальные данные о новой зенитно-ракетной системе С-550 MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Спустя неделю после заявления Шойгу о существовании С-550, появились первые официальные данные об этой зенитно-ракетной системе. Предполагается, что российская армия получит новинку уже через четыре года. В чем заключаются преимущества ЗРС С-550 и какие зарубежные страны могут получить ее в первую очередь? Подробности...
Перейти в раздел…

Литва мстит России за «Бессмертный полк» и память о Великой Отечественной

Алексей Грейчус своей вины не признал с личной страницы на VK
Литовский общественник Алексей Грейчус получил четыре года тюрьмы за «шпионаж в пользу России». Даже сторона обвинения признала, что никаких секретных сведений Грейчус россиянам не передавал. На самом же деле человек отправлен за решетку только за то, что сотрудничал с Россией в рамках культурных проектов, в том числе по акции «Бессмертный полк». Как такое произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Кому нужна антипрививочная паника

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Не так уж и мало людей верят в зловещее «тайное мировое правительство», которое стоит за мерами против коронавируса – введением масок, QR-кодов и вакцинацией. Подробности...

Лукашенко может чувствовать себя победителем

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Попытки обвинить Россию в миграционном кризисе в Европе выглядят как откровенная истерика от бессилия. Понятно, что руководители Польши, для которых русофобия стала навязчивой идеей, склонны обвинять нашу страну во всех своих бедах и неурядицах. Но в Евросоюзе вроде должны сидеть более вменяемые люди. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданный режим обстреливает города Донбасса, убивает людей, в том числе и детей. Разовые закупки Украиной угля приведут лишь к увеличению страданий жителей края. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Глава Госдепа сходит с ума

Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
Подробности...

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...

На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
  • Да

  • Нет
Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
  • Через 6 месяцев

  • Через 1 год

  • Не намерен ревакцинироваться

  • Я не вакцинирован
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский отказался покупать уголь «у сепаратистов»
    Украину лишили права вето при сертификации оператора «Северного потока – 2» В ЕС заявили о готовности ввести санкции против ЧВК «Вагнера» Стали известны сроки рассмотрения Госдумой законопроектов о QR-кодах Суд назначил 5 лет колонии-поселения сбившей троих детей москвичке
    ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии РФ пообещала ответить США в случае отзыва 55 российских дипломатов Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам Письмо Екатерины II о необходимости вакцинации покажут на выставке в Москве
    Пограничная стража Польши заявила, что ожидает штурма границы ночью Макрон решил изменить цвет французского флага Набиуллина увидела вину россиян в раскручивании инфляции Карпин допустил свой уход из сборной до стыковых матчей

    военный космос


    США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

    «весомые аргументы»


    «Нафтогазу» разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2»

    ароматы страны


    Парфюмер рассказала, почему аромат пачули связывают с Россией

    Видео

    конфликт с гастарбайтерами


    Как избежать превращения московских окраин в гетто

    Черное море


    ВМС США бросили против России «корабль-хакер»

    экспортный газопровод


    Зачем России и Китаю нужен дублер «Силы Сибири»

    миграционный кризис


    Запад предъявил России вину за собственные военные преступления

    «Пистолетом. Кулаком. Головой»


    Как майор полиции предотвратил трагедию на дороге

    миграционный кризис


    Вадим Трухачёв: Лукашенко может чувствовать себя победителем

    майданный режим


    Сергей Миркин: Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

    конфликт на границах


    Олег Хавич: В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

    на ваш взгляд


    У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?

    Чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей»

    Появились первые официальные данные о новой зенитно-ракетной системе С-550
    		   16 ноября 2021, 08:30
    Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков,
    Артур Приймак

    Спустя неделю после заявления Шойгу о существовании С-550, появились первые официальные данные об этой зенитно-ракетной системе. Предполагается, что российская армия получит новинку уже через четыре года. В чем заключаются преимущества ЗРС С-550 и какие зарубежные страны могут получить ее в первую очередь?

    Комплексы С-550 будут обладать большими дальностью обнаружения целей и дальностью действия ракет, заявил в понедельник глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, выступая на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. «Это работа, которая никогда не останавливается и будет дальше вестись с тем, чтобы увеличить и дальность обнаружения, и дальность ракеты с возможностью перехвата любых целей», – сказал он.

    Близкий к военному ведомству источник добавил в интервью ТАСС, что первая партия С-550 будет поставлена в нашу армию уже к 2025 году. По его словам, С-550 уже создана в «железе» – речь идет о системе стратегической ПРО. Собеседник подчеркнул, что будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой, при этом морского варианта комплекса не предусматривается.

    Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 «Прометей», станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны, способной эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты, сообщили в субботу РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.

    В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа – противоракеты размещаются в шахтах.

    «Новая мобильная система разрабатывается как версия ЗРС С-500 и будет специализироваться на задачах противоракетной и противокосмической обороны. Ее возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО – THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB», – рассказал один из собеседников агентства. Другой источник подтвердил эту информацию, добавив, что «разработка новой системы находится на продвинутом этапе».

    Впервые о существовании С-550 на прошлой неделе сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, но каких-либо сведений о ней министр не привел. Вероятно, она будет модификацией С-500, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр. По его мнению,

    основные компоненты систем С-500 и С-550 будут идентичны, различие, скорее всего, будет заключаться в специализации.

    «С-500 создавался и против аэродинамических, и против баллистических целей. С-550 – это такой чисто противоракетный вариант, который заодно сможет сбивать спутники на низкой орбите. Правда, это не большое достижение: так уже могут делать американцы и китайцы», – сказал собеседник.

    «У С-550 точно будет другая ракета и, допускаю, раздельные батареи против разных целей – аэродинамические и противоракетные. Возможно, новый комплекс даже сможет осуществлять прямой перехват – когда, к примеру, боеголовку неприятеля поражает боеголовка перехватчика. У нас пока так никто не делал: тему закрыли в 70-х годах, посчитав прямой перехват невозможным», – пояснил он.

    Фельгенгауэр сомневается в том, что С-550 станет «первой в мире мобильной специализированной системой ПРО и ПКО», способной эффективно уничтожать МБР, как о том говорят источники РИА Новости. Как напомнил специалист, подобная технология уже есть у Израиля – противоракетный комплекс «Хец-3». «Это серьезные мобильные батареи, они уже развернуты, могут двигаться и находятся не в шахтах. Одна батарея размещена к северу от Тель-Авива, вторая – к югу. Но не знаю, сможет ли эта система сбить условный спутник. У Израиля просто такой задачи не стоит», – добавил эксперт.

    Что касается сроков, то С-550 вполне могут появиться у России на вооружении до 2025 года, согласился Фельгенгауэр с мнением источника ТАСС. При этом эксперт допустил, что в перспективе разработка может заинтересовать Китай – одного из импортеров систем С-400 и потенциального покупателя С-500. Насчет других клиентов – Индии, Турции и Ирана – сказать что-либо однозначное пока сложно, признает собеседник.

    «Ясно, что на экспорт мы будем поставлять ухудшенный вариант комплекса. Если разработка идет из «налички» Минобороны, с нее снимают различные компоненты. Понятно, что за границей оружие может попасть в руки вероятного противника. Самое секретное продавать нельзя, Генштаб такого просто не допустит», – заключил он.

    Военный эксперт Алексей Леонков тоже предполагает, что среди покупателей С-550 может оказаться Китай – страна, которая хочет купить у России С-500. При участии российских специалистов Народно-освободительная армия Китая модернизирует свою систему предупреждения о возможном ракетном нападении, добавил он. «Эта система в Китае не менялась несколько десятилетий. Но с тех пор обстановка в мире серьезно изменилась. Китайская территория уже рассматривается как мишень для баллистических ракет с ядерными боеголовками, в Пекине это хорошо понимают», – пояснил Леонков.

    Собеседник напомнил, что в Поднебесной уже создали глубоко эшелонированную оборону прибрежной зоны, где расположены самые густонаселенные провинции. «Для китайских ПВО наши С-400 уже стали настоящим подарком. Дальность поражения ракетой с С-400 составляет 250 километров. Китайцы, например, уже этой ракетой сбили маневрирующую воздушную цель, которая двигалась на очень больших скоростях. Появление С-550 – комплекса, который может бить еще дальше – придало бы ПВО Китая еще больше эффективности. Тем более, что С-550 может работать и по ближнему космосу, что для Пекина – просто манна с небес», – отметил эксперт.

    Правда, эксперт не уверен, что в самой России С-550 появится на боевом дежурстве уже к 2025 году. «Это пока вопрос. Правда, если раньше на создание одного ракетного комплекса уходило примерно десятилетие, то сейчас этот период гораздо сокращен. Теперь российские ракеты конструируются и делаются гораздо быстрее. В концерне «Алмаз-Антей» проектирование ракетных комплексов давно автоматизировано, что позволяет на текущем проекте быстро сделать следующий шаг. Тот же С-350 появился на «Алмазе-Антее» достаточно быстро – благодаря тому, что концерн и все его предприятия были переоснащены», – напомнил эксперт.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •