Москву прикрыли от ударов из космоса

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13 октября, среда  |  Последнее обновление — 20:48  |  vz.ru
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Газпром склоняет Молдавию отвернуться от Украины

Кишинев заигрывает с Брюсселем зря moldovagaz.md
Кишинев пожаловался на Газпром и попросил экстренной помощи у Евросоюза по газовому вопросу. Молдавия уверена, что в Румынии найдется лишний газ и по более низким ценам – Кишинев хочет снова 200 долларов за тысячу кубометров. Казалось бы, абсолютно неуместное при нынешних ценах на газ требование. Однако у Кишинева тоже есть сильные козыри на переговорах с Газпромом. Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Как советская власть спасла армянский народ

Церемония подписания Карсского договора Public domain
Сто лет назад, 13 октября 1921 года, был подписан так называемый Карсский договор. Три закавказские республики (уже советские Грузия, Армения и Азербайджан) с одной стороны и Турция с другой заключали мир, соглашались дружить на вечные времена. Этот документ закрепил за Турцией значительные территории – но и сохранил Армению как таковую и в целом весь армянский народ. Каким образом? Подробности...
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«Открытое небо» с Европой убьет авиаотрасль Украины

Украина сдала свой авиарынок европейским авиакомпаниям Anatolii Stepanov/Global Look Press
Украина подписала соглашение об «открытом небе» с Евросоюзом. Таким образом в Киеве надеются «расширить авиасообщение со странами Европы». Однако местные авиакомпании восприняли это соглашение с опаской. Почему Киев пошел на этот шаг и чем обернется для Украины интеграция в воздушное пространство Европы?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Во Франции появился свой Трамп

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Эммануэль Макрон твердо намерен избираться на второй срок – и государственная политическая машина, подчиненная его воле, в состоянии дать отпор выскочившему как чертик из табакерки человеку, которого все называют «Le Z». Подробности...

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Когда Молдавия предаст Украину

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Как попасть в рабство в Дагестан

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    Москву прикрыли от ударов из космоса

    На Западе признают, что комплексы С-500 не имеют аналогов в мире
    		   13 октября 2021, 20:20
    Фото: Минобороны России/Youtube
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    На вооружении ВКС появились первые новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Системам, чьи противоракеты могут поражать цели, летящие на высоте почти в двести километров, поручена охрана Москвы и всего Центрального региона России. Таким образом, столица получает противоракетную оборону, которая способна защитить ее от ядерных межконтинентальных боеголовок в ближнем космосе.

    В среду в 15-ю армию особого назначения Воздушно-космических сил с центром управления в подмосковном Краснознаменске поступил первый бригадный комплект новейшей зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». 

    ЗРК поступил в объединение, несущее боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над Москвой и Центральным промышленным районом. Поступление второй бригады С-500 ожидается в 2022 году. Речь идет о многолетнем контракте, приводит ТАСС сообщение источника, близкого к Минобороны. В ближайшем будущем аналогичные системы появятся на вооружении и в других подразделениях российской армии

    15-я армия ВКС занимается управлением орбитальной группировкой космических аппаратов, обнаружением пусков баллистических межконтинентальных ракет и наблюдением за космическим околоземным пространством.

    Напомним, что в июле Минобороны сообщило: «Прометей» выполнил испытательные стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность техники.

    Чуть позже источник в «оборонке» сообщил, что военное ведомство и концерн воздушно-космической обороны «Алмаз–Антей» заключили сделку о запуске серийного производства ЗРК С-500. По данным источника, ВКС по контракту получат более 10 систем. Речь шла о наземном варианте, который, однако, при необходимости может стать корабельным.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о возможностях системы С-500 «Прометей», которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников. Также были названы отличия нового комплекса от систем предыдущего поколения С-400 «Триумф». 

    Американские эксперты еще в 2016 году признавали: перспективная российская ЗРК С-500 может угрожать американским истребителям, стратегическим бомбардировщикам, самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления, крылатым ракетам и даже спутникам на орбите. Российские генералы тогда рассчитывали, что «Прометей» появится в войсках уже к 2020 году.

    В «Прометее» будет реализована концепция так называемого кинетического перехвата, когда для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, разъяснял американской аудитории журнал National Interest. При этом скорость полета противоракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1, которыми оборудован российский зенитный комплекс, варьируется от 5 до 7 км/c, что позволяет им перехватывать баллистические ракеты противника.

    У С-500 нет и в ближайшее время не появится аналогов в мире,

    полагают специалисты по системам ПВО и ПРО. Система предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Подготовка специалистов для работы на этой системе ведется с 2017 года.

    Комплексы С-500 поступили в 15-ю армию особого назначения ВКС, несущую боевое дежурство, но сама бригада ЗРК еще не встала на защиту Москвы и Центрального промышленного района, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Военных ждет еще процесс обучения, освоение новых комплексов. Затем будут контрольные стрельбы на полигоне Капустин Яр. Если все пройдет нормально, тогда соединение считается боеготовым – оно возвращается и заступает на боевое дежурство», – сказал собеседник.

    «Зенитно-ракетный комплекс С-500 сочетает в себе две составляющие – противосамолетную и противоракетную оборону», – в свою очередь отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Во-первых, ЗРС С-500 может бороться с обычными аэробаллистическими целями, то есть уничтожать самолеты, крылатые ракеты и БПЛА на минимальной высоте 10 метров и на максимальной – свыше 30 км», – отметил собеседник. Во-вторых,

    система может уничтожать космические спутники и гиперзвуковые цели на высоте около 186 км.

    При этом, по его словам, говорить о создании гарантированной системы воздушно-космической обороны Москвы и Центрального промышленного района пока рано. «Для этого необходимо иметь большое количество таких ЗРС, – пояснил эксперт. – Сейчас мы находимся только в начале этого пути. Но, безусловно, это запланировано».

    «Сначала нужно будет обучить личный состав управлять ЗРС С-500, отработать вопросы боевого применения и боевого дежурства. И только тогда эта система сможет использоваться в полном объеме, – отмечает Хатылев. – А когда будут созданы системы управления и боевого применения большого числа таких комплексов, можно будет четко сказать, что цели вероятного противника с определенной вероятностью будут уничтожены».

    «Армия уже вооружена семейством комплексов С-300 и другими установками, такими как С-350 «Витязь» и так далее, которые используются для прикрытия Москвы на малых и средних высотах», – напомнил в комментарии порталу «ПолитРоссия» генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший зам главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ.

    Связка «Прометеев», которые могут уничтожать цели абсолютно во всех диапазонах скоростей и выполнять вопросы противоракетной и противокосмической обороны, и «Витязей», выглядит очень выигрышной, отметил генерал-лейтенант Бижев. Он пояснил, что С-500 будут отвечать за защиту от баллистических ракет и боевых спутников, в то время как С-350 сконцентрируются на обороне от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

    Когда С-500 заступят на боевое дежурство, американцам и их партнерам по НАТО придется учесть несколько важных моментов, в свою очередь отметил Хатылев.

    Во-первых, вокруг Москвы создана противовоздушная и противоракетная оборона – этим занимается 1-я отдельная армия в составе 9-й дивизии ПРО и двух дивизий ПВО. Значит, Москва и Центральный экономический район прикрыты и от ракет, и от баллистических ударов. На вооружение этой армии поступает мобильный комплекс дальнего перехвата. В итоге мы видим, что вокруг Москвы создается участок воздушно-космической обороны. И такие участки теперь могут создаваться не только в Центральной России, но и в наших приморских и пограничных регионах.

    «Во-вторых, этот пояс обороны создается вкупе с поставкой в войска гиперзвуковых ракет для ударов и по воздушным, и по наземным противникам, – указал собеседник. – И в этой связи американцам придется поломать голову. И они уже разрабатывают свое гиперзвуковое оружие, тоже пытаются создавать ПРО. В этом вопросе мы вырвались вперед, но у нас есть три–пять лет, не более. А потом Китай и США смогут нас и догнать, и перегнать – все зависит от их научных и экономических возможностей. Их технологический потенциал выше нашего.

    «Но нам нужно примерно 40 таких систем, а не одна, чтобы прикрыть всю страну. И тогда мы сможем говорить, что у нас создана система ПВО, ПРО и космической обороны, которая может уничтожить с заданной вероятностью любые угрожающие нам объекты», – резюмировал Хатылев.

    Отметим, что располагая средствами космической обороны, которые в состоянии ликвидировать спутники противника, Россия призывает мировые державы воздержаться от планов перенесения боевых действий в космос. Москва предлагает странам ООН взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, говорится в опубликованном в среду заявлении замглавы делегации России в Первом комитете Генассамблеи ООН Константина Воронцова.

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