«Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко продолжили общение в Сочи

29 мая, суббота  |  Последнее обновление — 17:08  |  vz.ru
Разделы

В России возник дефицит важнейших природных ресурсов

Специалисты предупреждают, что даже нефть в России закончится относительно скоро Константин Михальчевский/РИА Новости
Представление о том, что наша страна является всемирной кладовой полезных ископаемых, как оказалось, крайне далеко от реальности. В стране наблюдается дефицит важнейших минеральных ресурсов, многое завозится из-за границы, звучат прогнозы о том, что вскоре в России закончится даже нефть. Как такое произошло и какие меры должны быть приняты для решения этой проблемы? Подробности...
Перейти в раздел…

Из срыва переговоров по Донбассу можно извлечь пользу

Глава украинской делегации Леонид Кравчук требует заменить Белоруссию на Швейцарию или Финляндию Михаил Метцель/ТАСС
В связи со скандалом вокруг ареста Романа Протасевича украинская сторона отказалась использовать Минск в качестве переговорной площадки для урегулирования в Донбассе. Сергей Лавров резко «осадил» Киев, мол, этот вопрос не ему решать, но вряд ли вопрос на этом и закроют – Украина намеренно затягивает переговоры и делает их бесплодными. Москва, Донецк и Луганск могут извлечь из этого пользу. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей

«Индепенденс» и «Фридом» будут списаны в ближайшее время US Navy/Global Look Press
Два новейших боевых корабля, на которые ВМС США возлагали большие надежды, будут списаны в ближайшее время. О каких именно кораблях идет речь, какие фатальные проблемы заставляют отправить их в резерв – и почему эта позорная история является типичной для американского военно-морского флота? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия столкнулась с дефицитом мудрости

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
России следует отказаться от навязанной с Запада примитивной модели образования и возвратиться к традиции русско-советской системы просвещения. Не образовательные услуги должны обеспечивать школы и учителя. А просвещение. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Убийство из-за камуфляжной куртки

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Раньше полиции приехали знакомые ополченцы. Предположили, что Леонид Георгиевич поймал во дворе шальную пулю и успел доползти до помещения. Но следственная группа нашла гильзу и пулю, закатившуюся в угол. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Давайте больше читать сказки

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
У мальчиков-колокольчиков жизнь тяжелая. Их все время бьют дядьки-молоточки. Бить колокольчиков их заставляет царевна Пружинка. Мальчик был добрым, но еще не очень умным. Он прокрался во дворец к царевне и сломал Пружинку... Что было дальше все помнят по истории нашего 91-го года. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
Перейти в раздел…

Россия запрещает палочки и трубочки

Обсуждение: 9 комментариев

Литва рассердила китайцев

Обсуждение: 13 комментариев

Встреча Путина и Байдена: чего ждать?

Перейти в раздел…

Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
Подробности...

В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

В Петербурге городской пассажирский автобус врезался в дорожную мачту освещения и повис на ней. В результате происшествия пострадали шесть человек, наиболее серьезные повреждения получил водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды и ватных палочек ради экологии?
  • Да

  • Нет

  • Уже отказался
Должна ли Россия закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
  • Да

  • Нет
Доверяете ли вы признаниям россиянки Софьи Сопеги в публикации данных белорусских силовиков?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко продолжили общение в Сочи
    В МВД разъяснили новые правила выдачи загранпаспортов Сына Байдена поймали на лжи о наркотиках Космический мусор повредил МКС Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву
    В МИД оценили публикацию о «планах» СССР передать Японии два острова Псаки объявила о санкциях США против Белоруссии Байден заявил о вере Си Цзиньпина в способность Китая «овладеть» США Россиянам напомнили о предстоящих выходных в июне
    Украине предрекли превращение в страну третьего мира с эскадронами смерти Глава «Белавиа» оценил санкции Запада против компании Британия поддержала подозрения США о лабораторном происхождении COVID-19 Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия – За правду»

    «частное мнение»


    Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении COVID

    авиасообщение с ЕС


    Немецкой Lufthansa разрешили летать в Москву и Петербург в облет Белоруссии

    футбольный безвиз


    Россия открыла безвизовый въезд для болельщиков ЕВРО-2020

    Видео

    антироссийские НПО


    Немецким русофобам запретили работать в России

    план полетов


    Почему отменяются рейсы из Европы в Москву

    бывший ссср


    C Гамсахурдии началась эпоха саморазрушения Грузии

    американские ВМС


    Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей

    двойные стандарты


    Алексей Алешковский: «Это совсем другое дело» стало клеймом для «либералов»

    авиационная война


    Тимофей Бордачёв: Куда ведут Европу ее инстинкты

    война в Донбассе


    Анна Долгарева: Убийство из-за камуфляжной куртки

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды и ватных палочек ради экологии?

    «Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии

    Хороший опыт прокладки трубопроводов продолжает приносить выгоду России    29 мая 2021, 16:35
    Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Прокладка трубы начнется в ближайшее время. По мнению экспертов, такая договоренность открывает для России новые возможности в Южной Азии. О каких именно возможностях идет речь и как на реализацию данного проекта отреагирует враждующая с Пакистаном Индия?

    Накануне Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север-Юг», был переименован в марте). Сообщается, что реализация проекта начнется в ближайшее время. Как заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, российские компании помогут Пакистану «укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии».

    Межправительственное соглашение по строительству газопровода «Север-Юг» протяженностью 1,1 тыс. километров (пропускная способность – до 12,4 млрд куб. м в год) страны подписали еще в 2015 году. Стоимость проекта составит 2-2,5 млрд долларов. Он свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи и Гвадар на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Там должны построить электростанции на СПГ.

    При этом в начале весны стало известно, что компания «РТ Глобальные ресурсы» (входит в группу «Ростех») прекращает участие в проекте. В декабре 2019 года пакистанская госкомпания ISGSL, которая специализируется на стратегических инфраструктурных проектах в газовой отрасли, попросила Россию заменить эту компанию из-за санкционных рисков. Новым вероятным участником проекта называлась «Зарубежнефть». Компанию выберет компетентный орган российской стороны, который будет учреждать ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго РФ, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и «Трубная металлургическая компания» бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Российские инвесторы получат не менее 26% акций газопровода, у Пакистана будет контрольный пакет – 74%.

    По мнению экспертов, название нового проекта «выбрано скорее с пиар-точки зрения». «Это уже сложившийся бренд – российские газопроводы должны называться потоками. Россия участвует там даже не силами Газпрома, а других компаний и выступает де-факто как подрядчик», – пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

    Для российских компаний «Пакистанский поток» выгоден за счет прибыли от строительства. И чем больше Пакистан будет потреблять газа, «тем лучше для России, даже если мы сами не будем поставлять туда топливо». «Этот газопровод предполагает строительство приемного СПГ-терминала, а значит, сюда будут оттягиваться другие поставщики, прежде всего Катар, который доминирует в данном регионе. Соответственно, это позволит уменьшить конкуренцию российских компаний с катарскими на европейском и на азиатском рынках СПГ, а на китайском рынке – с нашим трубопроводом «Сила Сибири», – указал Юшков.

    В будущем нельзя исключать и своповых поставок российского газа в Пакистан. По такой же схеме Газпром продает газ Великобритании, который она получает по трубопроводу из Норвегии. Таким образом компании не тратят деньги на доставку, но выполняют свои обязательства по контракту. «Своповые операции проводят, если они выгодны обеим компаниям. Просто гнать газ с Ямала или даже с Сахалина в Пакистан не представляется экономически целесообразным. Но такие операции возможны с Катаром, который начнет отдавать газ «Новатэку» в Пакистане, а «Новатэк» будет передавать свой газ Катару в Европе или Азии», – предположил собеседник. 

    Он также объяснил, почему Пакистан выбрал именно российских подрядчиков, которые пока не умеют строить приемные терминалы СПГ, как и крупнотоннажные заводы-СПГ на десятки млн тонн. «В России только-только появляются новые технологии с «болезнями роста». А вот с газопроводами у нас дело обстоит хорошо еще с советских времен. Мы выпускаем всю номенклатуру труб, сами строим, прокладываем. Я уверен, что российские компании предложили Пакистану хорошую цену, поэтому этот контракт отдали нам», – пояснил Юшков. Кроме того,

    данный проект имеет огромное геополитическое значение.

    По оценке доцента Института стран Азии и Африки МГУ Бориса Волхонского, подписанное соглашение укладывается в общее направление политики России в Южной Азии. «В советские времена у нас была односторонняя ориентация на Индию, но такая стратегия несет в себе немало негативных моментов. Не стоит смотреть на все проблемы региона через призму индийского взгляда», – считает Волхонский.

    Поэтому развитие связей с Исламабадом – позитивный момент, особенно с учетом того, что Пакистан превращается в важное звено китайского «Нового шелкового пути», отрезок которого предполагает прохождение через пакистанскую территорию. «Сейчас торгово-экономические отношения России с Пакистаном находятся на невысоком уровне (в прошлом году товарооборот составил всего 539 млн долларов США). Подписание соглашения – это шаг вперед», – отметил эксперт.

    «Больше того, Пакистан сегодня – это важное звено мировой системы безопасности. Сейчас, когда намечается вывод американских войск из Афганистана, Исламабад начнет играть огромную роль в поддержании стабильности в этом регионе. А для России любая дестабилизация в Афганистане чревата переносом напряженности в центральноазиатские страны, которые непосредственно примыкают к нашим границам», – отметил эксперт.

    Волхонский уверен, что появление «Пакистанского потока» открывает для России новые возможности в Азии. «Экономические связи повлекут за собой развитие сопутствующих моментов. После крушения СССР мы до сих пор не восстановили прямые авиарейсы ни в Исламабад, ни в Карачи – просто потому, что нет спроса. А постройка газопровода даст импульс развитию в том числе народной дипломатии, оживлению отношений в других сферах», – прогнозирует доцент Института стран Азии и Африки МГУ.

    Что касается реакции Индии на развитие российско-пакистанских отношений, то она возможна исключительно на уровне «разноголосых СМИ», потому что речь не идет о развитии военно-технического сотрудничества. Более того, проект строительства не предполагает прокладку трубы по спорной территории Кашмира. «Индия болезненно относится к любым проектам, которые осуществляются на контролируемой Пакистаном территории Кашмира. В данном случае индийские интересы не затрагиваются никоим образом, поэтому Москве не стоит беспокоиться», – подытожил Волхонский.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •