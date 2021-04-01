Решительность Китая может затронуть партнеров России

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НОВОСТЬ ЧАСА

Байден отдал приказ о выводе части войск США из Персидского залива

1 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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США закрыли глаза на долг Украины перед Россией

США отказались оплачивать долги Украины перед Россией REUTERS/Gary Cameron
Всемирный банк впервые раскрыл данные о том, сколько другие страны должны России. Российский Минфин такими данными балует не часто. Сделано это подконтрольным США банком вполне осознанно и не просто так, считают эксперты. Особенно интересным выглядит, каким Всемирный банк видит долг Украины перед Россией.  Подробности...
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Западные элиты боятся победы над коронавирусом

Жесткий разгон антикарантинных протестов стал нормой для стран Европы REUTERS/Henry Nicholls
Состояние европейского общества после нескольких волн пандемии называют «новой нормальностью». Но эта норма далека от привычных представлений жителей Старого Света о свободах и комфорте. В привычку входят комендантский час, отмена базовых прав человека и массовое полицейское насилие на улице. Почему снятие барьеров и запретов станет серьезным вызовом для европейской элиты? Подробности...
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Что помешало русскому изобретателю создать первый самолет в мире

Александр Федорович Можайский начинал как морской офицер РИА Новости
1 апреля 1890 года этот мир оставил русский самородок Александр Федорович Можайский, пионер авиастроения. Ему не хватило каких-нибудь двадцати лет, чтобы увидеть флоты воздушных судов, бороздящих небесные просторы. Но его дело не пропало даром: Можайский был первым в длинной череде подвижников, усилиями которых Россия стала великой авиационной державой. Подробности...
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Зачем «саакашвилевские бандерлоги» выгнали Познера из Грузии

Сторонники Саакашвили плодят ненависть между народами России и Грузии, считают в Совфеде Sputnik на русском/YouTube
Сторонники Михаила Саакашвили испортили день рождения российскому телеведущему Владимиру Познеру, устроив акцию протеста и потасовки с полицией у гостиницы в Тбилиси, где журналист остановился на несколько дней. В итоге Познер был вынужден изменить свои планы и срочно покинуть Грузию. Что стало причиной хулиганского поведения радикалов и какие выводы из этого должна сделать Москва? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Решительность Китая может затронуть партнеров России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Китай наконец-то стал демонстрировать мускулы и отвечать Западу ударом на удар. Но все ли действия Пекина на международной арене будут полезны для Москвы? Подробности...

Британские ученые установили связь между гомосексуализмом и ловлей блох

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Некоторые особи, чересчур увлекаясь грумингом, в процессе взаимного почесывания с однополым соседом по ветке, приходят в сексуальное возбуждение – и груминг перерастает в имитацию полового акта. Подробности...
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В испанской гражданской войне Франко победил, но проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
1 апреля 1939 года закончилась одна из самых ярких гражданских войн XX века – испанская. Франко объявил о полной военной победе, и был прав. Но в результате сегодняшняя Испания во всем, кроме флага, выглядит так, будто войну выиграли республиканцы. Подробности...
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В Карабахе нашли «Искандеры»

Сколько мигрантов должно быть в школе

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Судьбу Украины обсудят без Украины

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Байден отдал приказ о выводе части войск США из Персидского залива
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    Геворг Мирзаян

    Решительность Китая может затронуть партнеров России

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		1 апреля 2021, 17:35

    Активная фаза российско-западного конфликта тянется уже почти 7 лет – и все эти годы многие отечественные эксперты возмущались одним моментом. Присоединив Крым и тем самым выступив против американской трактовки международного права, Москва билась не только за себя, но и за того китайского парня - не специально, но объективно получалось так. Которого США точно также называли своим главным соперником, прессовали по вопросам прав человека (Синьцзян, Тибет), незаконных территориальных аннексий (спорные острова в Южно-Китайском море), авторитарного режима, а также усиливали свое военное присутствие на его границах. Вот только почему-то этот китайский парень вел себя на международной арене крайне тихо, перебрасывая тяжесть защиты объективно общих интересов на российские плечи. Да, Россия – щедрая душа, однако это не означает, что она должна таскать каштаны из огня для китайского рта или же превращаться в острие копья, которым свободные, суверенные страны Средиземья тыкают в американский либерал-тоталитарный Мордор.

    Такое поведение избавляло китайцев от прямого конфликта с США, но в то же время порождало у американцев ощущение китайской слабости. Против Китая вводили экономические санкции, объявляли ему торговые войны, постоянно поднимали вопросы о правах человека – и ни разу не получали в ответ ничего кроме «озабоченности» и вялых контрсанкций. А поскольку слабых, как известно, бьют, то в США считали, что могут усилить давление.

    С добрым утром

    Однако в 2021 году китайцы наконец-то поняли, что «отступать дальше некуда – позади Пекин». Вероятно, руководство КНР (до этого считавшее активизацию антикитайской политики США инициативой Дональда Трампа, которого нужно просто пережить) осознало, что активное сдерживание Китая является не инициативой отдельно взятого республиканского лидера и даже отдельно взятой партии, а консенсусом, сложившимся в вашингтонской элите. Разница была лишь в методах – Трамп давил в лоб, Байден организовал полноценную осаду (с привлечением союзников и активизацией всех «правозащитных» артиллерийских орудий).

    В итоге дракон проснулся и наконец-то подал голос. Причем как в диалоге с американцами (чего стоит одна только публичная перепалка между главами китайского МИД и американского Госдепа в ходе двусторонних переговоров на Аляске), так и во взаимодействии с европейцами. В ответ на присоединение ЕС к американским санкциям против КНР, Китай не просто ввел ответные санкции, но и повысил их уровень. То есть наказал персональными ограничениями не только отдельных парламентариев, но и целые структурные подразделения Европарламента и Совета Европы. Прекрасно понимая, что он ставит под угрозу недавно подписанное китайско-европейское инвестиционное соглашение (которое европарламентарии отказываются теперь ратифицировать). Помимо этого, КНР отвечает Западу на вмешательство в китайские внутренние дела вмешательством в регионы, которые считаются странами Запада их эксклюзивной сферой влияния. Например, на Ближний Восток, где на днях КНР подписала с Ираном комплексное Соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 25 лет. Подписала – и тем самым послала большой привет американцам, усилив позиции иранских аятолл перед планируемыми американо-иранскими переговорами по реанимации ядерной сделки. И в Москве жаждут продолжения банкета – активизации китайского вмешательства в мировую повестку.

    С новым миром

    Но вопрос в том, понравятся ли китайские действия России. Какие-то, безусловно, понравятся. Так, резкая активизация КНР отрезвит японцев, которые будут меньше упорствовать в курильском вопросе. Это повысит значимость России в глазах КНР – чем более жестким будет американо-китайское противостояние, тем больше Китаю будут нужны российские энергоресурсы (безопасные с точки зрения путей доставки) и гарантированная Москвой стабильность в Средней Азии, не говоря уже о политической поддержке со стороны РФ на международной арене. А, значит, Китай будет готов больше за все это платить – инвестициями, технологиями и другими вариантами бартера. Но самое главное – рост агрессивности КНР убедит, наконец, американцев в том, что у них нет ресурсов для одновременного сдерживания Китая и России, что это сдерживание лишь толкает обоих противников в объятья друг друга. И тогда, возможно, администрация Байдена прислушается к умным людям и если уж не оставит Москву в покое, то, хотя бы, привнесет в российско-американские отношения хоть немного рациональности, отказавшись от д’артаньяновского принципа «я дерусь потому, что дерусь».

    Однако при всех плюсах от китайского внешнеполитического пробуждения у него есть и минусы. Например, более агрессивная политика Пекина приведет к всплеску военной напряженности в Восточной Азии. Япония, Южная Корея, Вьетнам и ряд других стран, считающих Китай враждебным государством, могут (в условиях все большего недоверия к американскому зонтику) взять курс на милитаризацию. А в условиях многочисленных территориальных конфликтов и практики установки военных баз на спорных островах в Южно-Китайском море это чревато войной. В том числе и войной не совсем конвенциональной – ведь у ряда государств (той же Японии) милитаризация может проходить с ядерным душком. За Японией сразу же последует Южная Корея – и дальше по нарастающей. 

    И если кто-то считает, что Россия (эксплуатирующая принцип «дружим со всеми, кто готов дружить с нами, и не дружим против тех, с кем нормальные отношения») может сыграть роль посредника в нормализации отношений между КНР и рядом держав, то она ошибается. Принципиальная позиция Пекина в том, что ему посредники и многосторонние форматы не нужны – он предпочитает решать проблемы со странами на двусторонней основе.

    Фото: Christian Ohde/Image Broker/Global Look Press

    Кроме того, если американцы вовремя не сменят вектор своей российской политики, то в агрессивном американо-китайском противостоянии Москва не сможет сохранить нейтралитет и будет жестко привязана к Пекину – и это ухудшит ее отношения с другими не враждебными ей государствами. Так, в той же Индии (региональном противнике КНР) уже раздаются голоса о том, что стране стоит меньше полагаться на отношения с Россией из-за ее слишком тесных отношений с Китаем. Аналогичную позицию могут занять и страны АСЕАН. То есть фактически Россия окажется втянута в ненужный ей конфликт со странами, с которыми у нее нет противоречий.

    Нужно ли Москве это счастье? Вопрос спорный. Но таковы уж правила мира, где дракон пробудился.

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