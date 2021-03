В Кремле допустили скорую встречу Путина с Памфиловой Кремль отреагировал на приглашение Байдена Путину на саммит по климату 29 марта 2021, 14:37

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», – сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения. Он также заявил, что Путин уделяет большое внимание теме климата, но для того, чтобы определиться с его участием в инициированных лидером США Джо Байденом переговорах, потребуется какое-то время, передает РИА «Новости». «Вы знаете, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию», – заявил Песков, говоря о том, проявил бы президент интерес к участию в такой встрече. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату. До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.

США пообещали принять серьезные меры в отношении России 28 марта 2021, 17:54

Фото: OLIVIER HOSLET/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Вашингтон завершает свой обзор якобы враждебных действий России против Соединенных Штатов и намерен принять серьезные меры в отношении Москвы, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен телеканалу CNN. «Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. <...> И президент четко дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия. Мы завершаем обзор кибератаки на нас через [компанию] SolarWinds, вмешательства в выборы, применения химического оружия при попытке убить Алексея Навального. Мы уже высказывались и принимали меры в связи с этим – вознаграждения за [убийство] американских военнослужащих в Афганистане. Будут последствия и [будет заплачена] цена», – передает ТАСС слова госсекретаря США. На этой неделе Соединенные Штаты договорились с Евросоюзом координировать усилия против «конфронтационного поведения» России. Ранее представитель Госдепа Филипп Рикер заявил, что отношения США с Россией останутся напряженными, однако Вашингтон стремится, чтобы они были стабильными и предсказуемыми. Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату 26 марта 2021, 22:03

Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщило Associated Press. Как отмечается в сообщении, речь идет о первых переговорах по климату международного уровня, организованных администрацией Байдена, передает ТАСС. США намерены 22–23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. На прошлой неделе США заявили, что собираются «привлекать Россию к ответственности». После этого МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Госдепартаменте США заявили, что не намерены сглаживать углы в отношениях с Россией. Путин оценил здравоохранение Латвии на примере умершего от COVID экс-коллеги 26 марта 2021, 15:57 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике. «Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости». Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось. На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом. С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека. Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично 28 марта 2021, 14:49

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать». «Мы разве с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» – цитирует Путина ТАСС. «Если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно: кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», – добавил российский лидер. Путин отметил важность вакцинации для россиян, поскольку привившись, они будут «чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни». Он добавил, что в России вакцину от COVID-19 получили уже шесть миллионов человек, из которых 4,3 млн сделали двойную прививку. По словам президента, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране появится к концу лета. «Чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», – сказал Путин. Глава государства не стал раскрывать название препарата, которым он привился, сообщив лишь, что получил одну из трех российских вакцин. О том, какой препарат был введен ему, знает только врач, делавший прививку, подчеркнул президент. «Я никому этого не говорю», – добавил российский лидер. Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо. 2 марта президент Украины Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, после чего украинские журналисты и блогеры высмеяли его за позирование на камеру с голым торсом. Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса 28 марта 2021, 14:19 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса температуры у него не было, однако «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола. «Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял я… В левую руку делали – почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место – так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот эти все побочные явления», – сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1», передает РИА «Новости». Он добавил, что «на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник». «Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил – температура нормальная», – сказал президент. Глава государства также сообщил, что после прививки от коронавируса он трое суток не занимался спортом и не плавал. «Но на следующий день, когда измерил температуру, нормально, и все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», – заключил Путин. Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним. Байден захотел создать аналог инициативе КНР «Один пояс – один путь» 27 марта 2021, 03:31

Фото: Christian Ohde/

imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в состоявшемся в пятницу телефонном разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном заявил о возможности создания «демократическими государствами» альтернативы китайской инициативе «Один пояс – один путь», сообщили в пресс-службе Белого дома. «Мы говорили о Китае и конкуренции, в которую они вовлечены в рамках [инициативы] «Один пояс, один путь». Я высказал идею о том, что у нас должна быть, по сути, схожая инициатива, исходящая от демократических государств, чтобы помочь тем сообществам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи», – приводит слова Байдена ТАСС. Как отметил американский президент, в ходе беседы лидеры Британии и США обсудили также изменение климата и вопросы, связанные с НАТО. «[Мы говорили о том, ] смогу ли я приехать – надеюсь, что смогу, – на встречу НАТО, полагаю, она будет в конце июня», – сказал Байден. После переговоров в Белом доме сообщили, что лидеры стран «договорились тесно работать вместе по общим внешнеполитическим приоритетам, среди которых КНР и Иран», а также подтвердили «важность сохранения политической стабильности в Северной Ирландии». Напомним, в четверг Байден заявил о намерении США привлечь Китай к ответственности по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем. Ранее Китай призвал Байдена избавиться от влияния политики администрации Дональда Трампа и остановить ухудшение двусторонних отношений. В конце февраля глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». В ответ в Белом доме заявили о намерении властей США строить отношения с Китаем «с позиции силы». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США нуждающихся в ремонте мостов в 40 раз больше, чем в России 26 марта 2021, 19:25

Фото: Анна Бурлакова/Газета

"Туапсинские вести"/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Сейчас в российских регионах в предаварийном и аварийном состоянии находятся 5,5 тысячи мостов и путепроводов, рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель информационного сопровождения национального проекта «Безопасные качественные дороги» Анастасия Разинская. В ходе пресс-конференции Байдена было объявлено, что в США ремонт требуется 231 тысяче мостов. «В российских регионах в предаварийном и аварийном состоянии сейчас находятся порядка 5,5 тыс. искусственных сооружений – это мосты и путепроводы. И эта цифра появилась не за один день – что-то накапливается, остается с прошлых годов, даже несмотря на то, что мы стараемся держать ситуацию на контроле и постоянно вести работы. Но в силу определенных причин (климатических или из-за сильной загруженности большегрузами) некоторые из этих объектов нуждаются в регулярном контроле из года в год», – говорит Разинская. Для решения проблемы, продолжает эксперт, еще в 2019 году на госсовете по дорожному хозяйству после поручения президента была разработана программа по реконструкции предаварийных и аварийных искусственных сооружений и строительству новых путепроводов в регионах. На данный момент все это ведется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». «До 2024 года регионам выделено дополнительное финансирование в размере более 290 млрд рублей. В частности, 200 млрд из них – на приведение в нормативное состояние 100 тыс. погонных метров мостов, и более 90 млрд – для строительства новых путепроводов», – говорит собеседница. Поскольку российская зима только подходит к концу и не во всех регионах еще растаял снег, дорожно-строительный сезон только начинается, продолжает Разинская. Тем не менее, первые шаги по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений уже сделаны. «Например, во Всеволжском районе Ленинградской области идет строительство развязки и путепровода, в Красноярском крае возводят Высокогорский мост через Енисей, в Пензе реконструируют Бакунинский мост через реку Суру – работы уже ведутся. И эти 290 млрд идут на строительство региональных и местных мостов и путепроводов, поэтому здесь очень много регионов вовлечены», – рассказывает эксперт. Она также подчеркнула, что различные проблемы с мостами и путепроводами есть во всех регионах России, поэтому назвать самый проблемный нельзя. По словам Разинской, в одном регионе могут быть хорошие автомобильные дороги, но при этом проблемы с мостами. Или, наоборот, путепроводы и мосты отличные, а дорожная инфраструктура на региональном и местном уровне хромает. «Но все эти проблемы мы как раз стараемся оперативно выявлять и решать в рамках нашего нацпроекта», – объясняет эксперт. Ранее газета The New York Times сообщила, что советники президента США Джо Байдена разрабатывают новый пакет мер по поддержке экономики. Так, почти 1 трлн долларов американское правительство планирует направить на строительство и модернизацию дорог, мостов, железнодорожных путей и т. д. На прошедшей в четверг первой пресс-конференции Джо Байдена в качестве президента США он заявил, что в Америке 231 тыс. мостов (более трети от общего количества) требует ремонта, а каждая пятая миля американских шоссе и крупных магистралей (186 тыс. миль) находится в плачевном состоянии. Байден не пригласил Украину на переговоры по климату 27 марта 2021, 18:08 Текст: Ксения Панькова

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил на переговоры по климату лидеров 40 стран. При этом Украина отсутствует в списке приглашенных. Из списка, опубликованного на сайте Белого дома, следует, что на переговоры по климату приглашены все ведущие мировые державы, в том числе Россия, США, Китай, Япония, Великобритания. Также в список включен президент Европейского Совета Шарль Мишель. Из европейских стран в саммите по климату примут участие Польша, Дания, Италия, Испания и другие. Кроме того, на переговоры по климату приглашены Габон, Кения, Бутан, Бангладеш, Чили, Конго, Ямайка. При этом в список из лидеров 40 стран Байден не включил президента Украины Владимира Зеленского. США намерены 22–23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Накануне сообщалось, что Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Ранее газета The Washington Post предположила, что Байден намеренно откладывает первый звонок Зеленскому, ожидая от украинского лидера определенных шагов по борьбе с коррупцией и разрыву отношений с бизнесменом Игорем Коломойским. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на редакционную колонку Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ожидая активных действий. По мнению Кулебы, ошибочно сводить украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств. В свою очередь бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что отношения Вашингтона и Киева не были поставлены на паузу, однако у президента Украины Владимира Зеленского нет повестки дня, которая бы устраивала США. Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области 26 марта 2021, 20:07

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин назначил сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона. «В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Пензенской области Белозерцева Ивана Александровича и в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания. Президент после опубликования указа провел встречу по видеосвязи с Мельниченко. «Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?», – обратился Путин к врио губернатора. «Я внутренне готов, тем более, что Пензенская область для меня не точка на карте, а регион, где я родился, вырос, где живет не одно поколение моей семьи», – ответил он. «Я понимаю, что работать надо так, чтобы оправдать ваше высокое доверие, и что авторитет с должностью не передается, его надо заслужить и заработать», – сказал Мельниченко. «Мы этим и закончим как раз, я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, но вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области», – добавил глава государства. Он пожелал Мельниченко успехов. Мельниченко в 1997 году закончил Пензенский государственный педагогический институт имени Белинского по специальности «Учитель истории и социально-политических дисциплин». В 2009 году окончил Пензенский госуниверситет по юридической специальности. В 2015 году награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2020 году – орденом Дружбы. Кандидат исторических наук, ранее занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе; депутат Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва. В 2017 году был наделен полномочиями сенатора от Пензенской области, срок окончания полномочий – сентябрь 2022 года. Мельниченко является выпускником второго потока так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Во вторник президент Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности Ивана Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия главы государства. Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября. Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей. Путин поздравил российских фигуристок с победой на ЧМ в Стокгольме 27 марта 2021, 15:10

Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин поздравил российских фигуристок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с победой в соревнованиях в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме, отметив, что впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией. «Впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией! Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. Отдельно Путин выделил выступление Щербаковой. «Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к вашему дню рождения», – добавил глава государства. Глава государства также пожелал спортсменкам новых свершений, благополучия и удачи. Накануне российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова. Впервые в истории три россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве. Путин поздравил российских фигуристов с победой на ЧМ в Швеции 26 марта 2021, 20:48 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях по парному катанию на чемпионате мира в Стокгольме. «Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал, открыли «золотой счет» нашей сборной на нынешних соревнованиях. И, конечно, особые слова признательности вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Мишина и Галлямов в четверг завоевали золотые медали, получив за свой произвольный прокат 151,80 балла и в сумме набрав 227,59 очка. Они стали первыми российскими чемпионами мира в парном катании за восемь лет, передает РИА «Новости». Российские фигуристы в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Швеции под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России. На форме спортсменов нет российского триколора и герба. Награждение Мишиной и Галлямова золотыми медалями проходило под фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром. США признали превосходство России в электромагнитной борьбе 29 марта 2021, 11:39 Текст: Алина Назарова

США потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре, заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум. Специалисты Счетной палаты США подготовили доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению аналитиков, Россия и Китай значительно улучшили свои возможности в этой области. В документе подчеркивается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность и представляют собой вызов для Пентагона, передает RT. «Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», – заявил Киршбаум. По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия США больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре. Так, в заявлении отмечается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность «в реальном применении этих средств против США и других стран». Однако о каких случаях идет речь, в докладе не утоняется. «Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им», – подчеркнул Киршбаум, передает РИА «Новости». Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами. В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы использует для переброски оборудования и личного состава, тогда как их устаревшие корабли не обладают достаточными оборонительными возможностями в электромагнитном спектре. Из данных доклада следует, что Пентагону не удалось выполнить полностью ни одну из предыдущий стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в 2020 году. В прошлом году сообщалось, что максимальная дальность эффективной стрельбы по воздушным целям опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 километров, увеличившись с «пары километров» на начальном этапе. В Кремле заявили о ревизии действий администрации США 29 марта 2021, 13:37

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Россия выстроит политический курс взаимоотношений с США после завершения ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств. Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Безусловно, потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию», – цитирует РИА «Новости» Пескова. При этом он отметил, что по Конституции внешнюю политику определяет глава государства. «Именно он это сделает», – добавил представитель Кремля. Ранее российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Эксперты оценили намерение США говорить с Китаем с позиции силы 29 марта 2021, 11:30

Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Макарова,

Елена Лексина

«Возможно, КНР ответит похожим заявлением. Но переводить отношения в новое качество сейчас даже Китай не готов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. «Это самое глупое заявление американской дипломатии за последние полвека. В нем не было необходимости. Оно не вытекало из предыдущих событий. Но подозреваю, что за этим со стороны США ничего не последует», – полагает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. «Кроме того, думаю, заявление Блинкена является сигналом о том, что Байден все-таки проамериканский президент, а не прокитайский, в чем его многие обвиняют», – добавил эксперт. Ткаченко также напомнил о том, что ранее китайская дипломатия старалась не доводить отношения с США до конфликта. «Есть десятки историй, когда китайцы и американцы за закрытыми дверьми решали проблемы, после чего весь мир узнавал, что отношения между ними ровные и надежные, – отметил собеседник. – Возможно, сейчас КНР ответит похожим заявлением. Но переводить отношения в новое качество сейчас даже Китай не готов». «Потому Энтони Блинкен либо неопытный дипломат, что вряд ли, либо преследует недипломатическую задачу. Но все прекрасно понимают, что в мире есть три страны, с которыми нельзя разговаривать с позиции силы – это Россия, Китай и США. В противном случае все может закончиться ядерной войной», – убежден Ткаченко. В свою очередь замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский считает, что «отношения между Пекином и Вашингтоном будут развиваться плохо, потому что между ними слишком много проблем – и экономических, и политических». «До Трампа отношения между странами худо-бедно развивались. Америка была ведущим китайским торговым партнером, Китай был ведущим торговым партнером Америки. Объем внешней торговли составлял где-то 600 млрд долларов. В нынешних условиях ситуация обостряется – совсем недавно китайские корабли подошли к спорным островам Сенкаку, есть проблема Тайваня, сохраняется проблема Гонконга и уйгуров. В этих вопросах у Китая и США нет точек соприкосновения», – считает эксперт. «Единственное, что сейчас было предпринято – это попытка вовлечения Китая в переговоры по климату. Но, учитывая все политические факторы и экономические аспекты, вряд ли это приведет к нормализации отношений», – заключил Островский. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил о том, что отношения США и Китая становятся более конфронтационными, и Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. Блинкен уточнил, что США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. Он уверен, что если страны будут «вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай», то справляться с Пекином получится эффективнее. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными. В субботу Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Инвестор американского фонда оценил возможный ущерб России от санкций 28 марта 2021, 18:59 Текст: Абдулла Шакиров

Новый пакет санкций, который планируют ввести страны Запада в отношении Москвы, вряд ли нанесут ущерб российской экономике, поскольку в последние годы она существенно укрепилась, считает инвестор и руководитель отдела развивающихся рынков американского фонда Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма. По мнению Шармы, российский рубль не так сильно зависит от мировых цен на нефть, как валюта других экспортеров энергоносителей, например Канады или Норвегии, а импортозамещение сыграло важное значение в усилении экономики страны, подняв сельское хозяйство и сократив зависимость от иностранных поставщиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. «Несмотря на то, что его часто сравнивают с непредсказуемыми диктаторами, Путин долго и внимательно выстраивал макроэкономику. После 2014 года он принял оборонительную позицию и сосредоточил усилия, чтобы превратить Россию в финансовую крепость, не поддающуюся внешнему давлению, и в том числе санкциям. К удивлению, он достиг успеха», – заявил эксперт. Также Шарма отметил, что Россия впервые в современной истории сумела бороться с кризисом, вызванном пандемией коронавируса, за счет увеличения государственных расходов и снижения процентных ставок. По словам экономиста, Россия сейчас «менее чувствительна к давлению извне, чем в 2014 году». «Крепость Россия хорошо выстроена, чтобы выжить в постпандемическом мире», – добавил Шарма. В январе посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники не намерены ослаблять санкции в отношении Москвы, введенные после присоединения Крыма к России. В марте Евросоюз продлил персональные санкции по Украине против России на полгода.