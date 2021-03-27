Как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена

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НОВОСТЬ ЧАСА

Сборная России по футболу обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022

27 марта, суббота  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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Зачем Америка скупает нефть у России

Россия зарабатывает на американских покупателях нефти Юрий Смитюк/ТАСС
Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов? Подробности...
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Какую позицию займет Россия в отношениях с США

Россия стремится удержать отношения с США от полного разрыва Christian Ohde/ТАСС
Реакция Москвы на «ментальную войну», которую разворачивает против России администрация Байдена, на первый взгляд кажется противоречивой. Дипломаты и парламентарии предостерегают от скатывания в пропасть и призывают восстановить контакты, в то время как в Минобороны весьма жестко проходятся по заокеанским «партнерам». На деле же, как отмечают международники, Москва уже сделала необходимые выводы об отношениях с США. Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» – удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Остаётся только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооружённым Силам Российской Федерации. Подробности...
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Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится. Подробности...
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Пармезан окончательно станет русским

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за шесть лет контрсанкций выросло почти на 25%. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 5 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    Как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена

    Джо Байден дал понять, в какой сфере готов сотрудничать с Москвой    27 марта 2021, 19:20
    Фото: Ken Cedeno /Cnp/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press

    Текст: Андрей Резчиков

    Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. США этим признают, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Так стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США?

    Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на международные переговоры по климату. Саммит по вопросам борьбы с глобальным потеплением и консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду должен состояться 22-23 апреля. Мероприятие пройдет в виртуальном формате из-за пандемии COVID-19, но будет доступно для публичного просмотра в прямом эфире.

    Этот саммит будет самым крупным подобным мероприятием за последние четыре года. Он станет «разминкой» перед осенним Всемирным климатическим форумом ООН в Глазго (Cop26), который был перенесен на 2021 год из-за пандемии.

    Всего США разослали 40 приглашений. Как рассказали агентству Associated Press источники в Белом доме, президент, как и его предшественники Джордж Буш-младший и Барак Обама, стремится возродить созванный США форум крупнейших экономик мира по вопросам климата. Только Дональд Трамп действовал иначе и одним из своих первых решений вывел США из Парижских климатических соглашений ООН. Байден, наоборот, после президентской присяги оперативно вернул США в эти соглашения.

    Во время избирательной кампании Байден обещал уделять больше внимания проблемам изменения климата, а не политическим, экономическим или пандемическим вопросам. В статусе кандидата он сулил в случае победы на выборах инвестировать два триллиона долларов, чтобы к 2050 году в США появилась экономика с нулевыми углеродными выбросами.

    На саммит Байден пригласил лидеров России и Китая, несмотря на серьезные разногласия Вашингтона с Москвой и Пекином. Сейчас американские дипломаты критикуют Россию и Китай якобы за вмешательство в выборы, кибератаки, нарушения прав человека. А сам президент допустил ряд резких высказываний в адрес российского коллеги. В администрации Белого дома пока не знают, как отреагируют на приглашения Путин и Си, готовы ли они сотрудничать с США по сокращению выбросов. «Учитывая, насколько важен этот вопрос для всего мира, мы должны быть готовы вести переговоры об этом на высоком уровне», – отметил источник агентства.

    Китай является крупнейшим в мире источником вредного для климата загрязнения (СО2), следом за ним США, Россия находится на четвертом месте, уступая Индии.

    Среди других приглашенных – лидеры стран, сталкивающихся с серьезнейшими экологическими угрозами, в том числе Бангладеш и Маршалловы острова. Есть наоборот государства, которые моделируют примерное климатическое поведение. Среди них Бутан, некоторые скандинавские страны, а также государства с большими, поглощающими углерод, лесами. Украину, кстати, Байден на климатический саммит не пригласил.

    Гендиректор Российского совета по международным делам, эксперт дискуссионного клуба «Валдай Андрей Кортунов не увидел в приглашении желание Вашингтона изменить риторику в адрес Москвы. «Это, скорее, подтверждение установок Байдена, который готов привлекать Россию и Китай по мере необходимости. Там, где он считает, что эти страны являются частью решения проблемы, он готов сотрудничать. А там, где он считает их частью проблемы, Байден готов жестко противостоять», – пояснил Кортунов.

    В свою очередь, зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов видит в приглашении бессилие США справиться со многими вызовами.

    «Без связки Россия – Китай проблемы климата не могут быть решены в принципе. А Байдену сегодня необходимо показать своим европейским партнерам, что он не такой идиот, как они о нем подумали.

    Байден все-таки видит берега и не забывает приглашать Россию, когда речь заходит о серьезных делах. Но полагать, что США подняли белый флаг – очень наивно. Я напомню, что американский федеральный закон, принятый два года назад, обязывает власти США и всех их партнеров по НАТО работать против России всеми доступными средствами», – подчеркнул сенатор.

    Кортунов не исключает, что саммит приоткроет новые возможности для российско-американского диалога. «Экологическая тема широкая, связанная с экономикой, политикой и другими ценностями. Было бы несколько странно одной рукой привлекать Россию к сотрудничеству, а другой – вводить новые санкции. Либо надо тогда очень четко разграничить, что является или не является объектом санкционного давления. Но в целом скорее хорошо, что с Россией готовы говорить на тему экологии», – отметил собеседник, добавив, что пока остается неясным, насколько Байдену удастся сочетать, с одной стороны, давление, а с другой – готовность сотрудничать.

    В том, что вопрос изменения климата будет «только стартовым» и на самом деле лидеры обсудят «более широкие темы», уверена куратор экологических проектов Алена Август. «Для решения проблем экологии требуется международное сотрудничество, потому что планета одна на всех. Ветра и воды не делятся по границам государств. Мы дышим одним воздухом и пьем одну и ту же воду. Все заинтересованы в том, чтобы планета была чистой. Но я надеюсь, что лидерам государств удастся переговорить по другим серьезным вопросам, в том числе о двусторонних связях. Сейчас не самый простой период в российско-американских отношениях. Хотелось бы, чтобы Москва и Вашингтон перешли от противостояния к сотрудничеству», – говорит Август.

    Если Владимир Путин, который пока не ответил на предложение Байдена, решит участвовать в саммите, то Россия, уверен Кортунов, должна придерживаться собственной позиции. «То обстоятельство, что инициатива исходит от Соединенных Штатов, не означает, что США являются безусловным лидером глобальной «зеленой» повестки и будут определять правила игры», – полагает собеседник.

    Тем не менее, разговор будет тяжелым, поскольку для всех участников экологическая и климатическая повестка представляет серьезные издержки. А по поводу необходимости достижения нулевых выбросов существуют разные точки зрения. «Я предвижу острые дискуссии на саммите. Но говорить лучше, чем не говорить. Монополии на истину здесь нет ни у кого, в том числе и у наших американских коллег», – подчеркнул гендиректор Российского совета по международным делам.

    Советник министра природных ресурсов и экологии, директор ВНИИ Экологии Иван Стариков признается, что с трудом верит в возможности человечества серьезно повлиять на изменение климата. Поэтому участие в различных международных соглашениях вроде Парижского он называет вопросом глобальной конкуренции.

    «Россия прилагает огромные усилия по сокращению выбросов парниковых газов, внедряет низкоуглеродные технологии, переходит на возобновляемые источники энергии. А в итоге просыпается вулкан на Камчатке или в Индонезии и за неделю обнуляет все усилия человечества

    по сокращению выбросов парниковых газов. Предотвратить извержение вулкана человечество не может», – отметил Стариков.

    Свои экологические правила вводит и Евросоюз. В феврале Европарламент принял резолюцию о борьбе ЕС с выбросами парниковых газов не только на своей территории, но и за ее пределами. «Это напрямую касается сырьевых держав, например, России или Казахстана. С 2023 года будет введен европейский пограничный углеродный налог (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). И по самому пессимистичному сценарию, дополнительная финансовая нагрузка при пересечении границы с нашим товаром, например, сталью, чугуном, нефтью, углем, лесом будет совокупно составлять 60 млрд долларов в год», – утверждает Стариков.

    Но Россия ищет выход из сложившейся ситуации. Один из вариантов – переход на новые экологические стандарты. Стариков напомнил о словах гендиректора крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка о том, что теперь будут финансироваться проекты на принципах ESG (англ. environmental – экология, social – социальное развитие, governance – корпоративное управление). «Вот если баланс между тремя этими принципами соблюден, то инвестиционные фонды будут предоставлять деньги. Если баланса не будет, то даже самый выгодный проект не получит финансирование. И здесь встает вопрос с так называемыми «зелеными финансами».

    Для нас это важно, потому что это единственный международный финансовый инструмент, который точно не попадет ни под какие санкции»,

    – убежден Стариков, напомнив про недавнее поручение Путина к первому сентября разработать финансирование на принципах ESG и учесть риски для экспорта в связи с «углеродным» налогом ЕС.

    Однако России нужно действовать не в одиночку, а в сотрудничестве с Евразийскими странами и Китаем. И подобную позицию Москва могла бы обозначить на предстоящем саммите, который созывает Байден. «Мы могли бы от лица Евразийского союза, Китая и Восточной Азии предложить на саммите стандарты, которые позволят защитить национальные интересы. В одиночку России сделать это будет сложно, а с КНР – вполне возможно. Для России, Евразийского союза и Китая настал момент «зеленого времени». Суть его в том, что Россия, при всех ее проблемах в экологии, может претендовать на роль глобального игрока», – уверен советник министра природных ресурсов и экологии.

    Август называет экологическую повестку актуальной как никогда. В некоторых районах России уже бьются тепловые рекорды, оттаивает вечная мерзлота. «Тема глобального потепления важна для всех стран. На предстоящем саммите будут обсуждаться вопросы новых технологий сокращения выбросов парниковых газов. Россия могла бы многое сказать по этой теме, у нас наконец-то стартовала реформа по обращению с отходами. Но я надеюсь, что будущая встреча будет посвящена и взаимоотношению между такими крупными державами, как Россия, США и Китай», – подытожила эксперт.

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