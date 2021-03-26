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Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщило Associated Press.
Как отмечается в сообщении, речь идет о первых переговорах по климату международного уровня, организованных администрацией Байдена, передает ТАСС.
США намерены 22–23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
На прошлой неделе США заявили, что собираются «привлекать Россию к ответственности». После этого МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Госдепартаменте США заявили, что не намерены сглаживать углы в отношениях с Россией.
В Минобороны заявили о начале ментальной войны США против России
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Запад во главе с США начал против России ментальную войну, последствия которой проявятся не сразу, заявил советник главы Минобороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества».
Он пояснил, что Запад избегает прямой военной конфронтации с Россией, поскольку она способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией. По словам советника министра, вероятность прямого военного столкновения между Россией и странами Запада исключена на ближайшие десять лет.
Именно поэтому, пояснил Ильницкий, Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну, передает РИА «Новости».
«Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», –заявил Ильницкий.
Он отметил, что если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой «ментальной» войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно».
Ильницкий также рассказал, как противостоять ментальной войне. В числе первоочередных мер он назвал суверенизацию интернета, подготовку кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузку молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством – опорным электоратом действующей власти.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на лучшее в отношениях с Вашингтоном, но всегда готова к худшему.
Стало известно о двух подходах США к санкциям против России
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В американской администрации сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, пишет газета Financial Times.
Так, жесткой линии, по данным издания, придерживается Виктория Нуланд, номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. В другую группу входят кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа, которые в принципе согласны с введением санкций, но обеспокоены их потенциальной эффективностью, возможным негативным влиянием на саму американскую экономику и необходимостью учитывать позицию партнеров. Сама Нуланд при этом сомневается, что США должны зависеть от мнения Евросоюза в этом вопросе, передает РИА «Новости».
Скептики указывают на санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и «Русала», которые были введены в 2018 году и вызвали рост цен на рынке алюминия, а затем были отменены после «косметической перетасовки» акций российской компании.
Практическими вопросами формирования санкционного пакета занимаются советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. Розенберг, в частности, курирует направление, связанное с ответом США на кибератаку против компании SolarWinds. Эти санкции должны быть объявлены 2 июня.
Сам президент США Джо Байден, который делает заявления в духе сторонников жесткой линии, вероятно, не станет вводить финансовые санкции против кого-то, кроме ряда бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга, считает издание. По мнению редакции, это вызвано тем, что американские законы позволяют легко объявить санкции, но не дают таким же образом их отменить, даже если это потребуется для улучшения ситуации.
В начале марта Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.
Между тем в Минпромторге сообщили, что новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
Антонов: У России и США нет времени на ссоры
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У Москвы и Вашингтона нет времени ссорится, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами, заявил посол России в США Анатолий Антонов, приглашенный в Москву для консультаций.
«Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много. Надо бороться вместе с пандемией. Российская сторона уже неоднократно подтверждала такую готовность», – сказал Антонов по итогам заседания комитета по международным делам Госдумы.
Он также заявил, что пока не знает, когда вернется на работу в посольство в Вашингтоне, этот вопрос должно решить руководство России. «Я не знаю. Как руководители определят. Не я решаю. Я же не в отпуск приехал. Меня вызвали, чтобы провести анализ, поговорить о будущем», – сказал Антонов.
В четверг днем Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций.
В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
Китайцы оценили заявление Лаврова о проблемах в отношениях с ЕС
Пользователи китайского ресурса Guancha оценили заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отсутствии нормальных отношений с Евросоюзом, которое он сделал во время визита в Китай.
Публикация ресурса вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Китай всегда надеялся, что Европа может вырасти до полюса мира, но факты показывают, что она более склонна оставаться второстепенным последователем американского императора», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости».
«Похоже, что с приходом к власти (президента США Джо) Байдена возродился менталитет Европы, когда они стремились вести себя как можно глупее», – выразил мнение другой читатель.
«Положение в мире начало наконец проясняться, и страны, которые до этого колебались, начали выстраиваться по две стороны баррикад», – отметил третий комментатор.
«Поворот России на Восток – действительно самое правильное решение», – добавил четвертый пользователь.
«ЕС в одностороннем порядке разрушил отношения между Россией и Европой, а теперь сфабриковал синьцзянскую ложь для введения санкций против Китая. Очевидно, он также пытается разрушить нормальное развитие китайско-европейских отношений», – заметил еще один читатель.
Российский министр ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам Лаврова, Европа «эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться». Кроме того, Москва выступила за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций.
Политологи назвали ключевые заявления на первой пресс-конференции Байдена
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«Конференцию быстро свернули, не дав консерваторам и противникам Байдена задать ни одного вопроса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя наиболее яркие моменты в пресс-конференции президента США. При этом Байден озвучил важные для демократической элиты тезисы, в том числе касательно отношений с Россией, указал американист Дмитрий Дробницкий.
То, что Джо Байден в ходе первой пресс-конференции в качестве президента использовал шпаргалки и возможно допускал какие-то несуразности – вполне понятно, «учитывая, что человек весьма престарелый, возможно, в состоянии развивающейся возрастной деменции», – заметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Байден – человек, которому навязывают роль президента. Он отдал Демократической партии свою жизнь, и отыгрывает роль, насколько ему позволяют силы», – добавил эксперт.
Прошедшая в четверг публичная пресс-конференция Байдена стала первым масштабным общением президента США с журналистами за два месяца с момента инаугурации – что также отметили в американской прессе. В ходе выступления президент рассказал о ситуации с COVID-19, состоянии экономики, миграции, а также о том, будет ли он баллотироваться на следующий срок. О России Джо Байден вспомнил лишь один раз, зато КНР критиковал много. В контексте разговора об этих странах он заключил: в XXI веке идет «битва между демократиями и автократиями» и США нужно будет показать, что «демократия работает», отметило издание «Коммерсант».
«Конференцию быстро свернули, не дав консерваторам и противникам Байдена задать ни одного вопроса, мероприятие провели, галочку поставили и снова спрятали президента как пыльную куклу-марионетку», – поделился своими впечатлениями Кортунов.
Байден успел озвучить те идеи, которые циркулировали в вашингтонском истеблишменте последние два месяца – касательно внешней и внутренней политики, в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. «В частности, это тезис о борьбе демократий с автократиями, что обещает стать стратегической линией США в XXI веке», – указал собеседник.
Важны также были и более частные моменты в выступлениях Байдена, в частности его заявление участникам саммита ЕС о том, что Вашингтон беспокоят тесные отношения Москвы и Анкары, в свою очередь констатировал Кортунов. «Не так уж много осталось государств с имперским прошлым и имперскими же амбициями. Это, в частности, Россия и Турция. В своих публичных высказываниях Байден указал на самые опасные для глобализма тенденции, в том числе на контакты Москвы и Анкары», – пояснил гендиректор РСМД.
Из этих слов Байдена можно сделать вывод о том, что Турцию, даром что она член НАТО, не возьмут в блок демократий, куда войдут страны Старой Европы, Канада, Австралия и Новая Зеландия, в свою очередь отметил Дробницкий. По его мнению, из заявлений США в целом можно сделать вывод о том, что борьба с автократиями будет подразумевать противостояние с Россией, при том, что взаимодействие с Китаем все равно продолжится, так как интересы Демпартии тесно связаны с американо-китайскими контактами.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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МИД назвал первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной
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Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена была срежиссированной, общение нынешних представителей американских властей с прессой вызывает опасения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мне кажется, очевидно, что пресс-конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, я не скрою. Я не ожидала, что в Соединенных Штатах Америки на таком уровне могут быть проведены просто по-настоящему смонтированные информационные акции», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Она отметила, что Вашингтон всегда говорил о важности свободы слова и необходимости избегать «любых проявлений нечистоплотности» в отношениях со СМИ. Из-за этого, по словам дипломата, все эти черты странно видеть в действиях США.
Также Захарова добавила, что еще не так давно в США были традиции прямого общения высшего руководства страны с прессой. Представитель МИД заявила, что дискриминация распространилась не только на российских журналистов, но и на зарубежных журналистов. На конференции лишь только части из них дали слово. Захарова подчеркнула, что, если такое отношение к журналистам и свободе слова наблюдается на открытом мероприятии с прессой, «хочется задать вопрос, как же строится работа там, за кулисами».
«Честно говоря, страшновато – к каким методам прибегают нынешние представители власти Вашингтона», – сказала она.
Напомним, первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания президентом США состоялась в четверг и продолжалась один час две минуты, про Россию его так и не спросили. Белый дом, ссылаясь на коронавирус, аккредитовал на пресс-конференцию лишь около 30 журналистов президентского пула, российских журналистов среди них не было. В то же время сам президент США использовал шпаргалки.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отсутствие вопросов про Россию на первой пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать наступление «ремиссии в русофобских припадках».
Кремль прокомментировал заявление о ментальной войне США против России
Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место, она постоянна и заметна невооруженным взглядом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Минобороны о начале ментальной войны США против России.
«Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России, она имеет место быть. Линия, направленная на сдерживание России, она, действительно, абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом», – ответил Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с таким заявлением, передает РИА «Новости».
Кроме того, Песков, говоря о давлении на Россию со стороны Запада, назвал происходящее политикой «мягкой силы», которая преследует нетривиально жесткие цели. «Конечно, вот это то, что называется мягкой силой. Она ставит перед собой достаточно нетривиальные, жесткие цели. Это очевидно», – заявил Песков.
Он также указал, что Россия не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама. «Вы знаете, что Россия никогда не приемлела вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делает это сама, категорически выступает против того, когда это происходит. Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества и так далее, и тому подобное. Но не в формате навязывания тех ценностей, которые... считаются у нас незаконными, такое тоже имеет место», – рассказал Песков.
Пояснять по просьбе журналистов, о каких именно ценностях идет речь, пресс-секретарь президента не стал.
Ранее советник министра обороны Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества» заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с Россией, развязал против России новый тип войны – ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника.
США обновили рекорд по импорту нефти из России
США, несмотря на сложности из-за пандемии и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, по итогам прошлого года нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов – до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).
Объемы закупок составили 538 тыс. баррелей в сутки. Больше было только в 2011 году, когда показатель достигал 624 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5%. Таким образом, наша страна стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию, передает РИА «Новости».
Доля России в среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов Соединенными Штатами в прошлом году достигла почти 7%, что также является рекордом. Еще 20 лет назад этот показатель не превышал и 1%, преодолев этот порог только в 2001 году и достигнув 5,5% в 2011 году, а затем снизившись и вновь поднявшись уже до 5,7% в 2019-м.
Рекорд российских поставок был в первую очередь достигнут за счет нефтепродуктовой составляющей. Так, экспорт нефти из России в США в 2020 году упал на 45% – до 73 тыс. баррелей в сутки (уровень 2018 года). Это восьмое место по объему поставок нефти в США.
Россия пообещала ответить США за «трудные дни»
Если Вашингтон будет создавать «трудные дни» в отношениях с Россией, он должен будет ответить за это, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», – сказал Патрушев, передает РИА «Новости».
Он также заверил, что Россия не совершала и не совершит враждебных действий в отношении США. «Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным. Хочу подчеркнуть - мы не совершали никаких враждебных действий в отношении США, не совершаем их в настоящее время и не планируем совершать в будущем», – заявил Патрушев.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона наступают трудные времена в связи с глубокими разногласиями по многим вопросам, однако Соединенные Штаты могут сотрудничать с Россией, в том числе по ядерной повестке.
На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
В США нуждающихся в ремонте мостов в 40 раз больше, чем в России
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Сейчас в российских регионах в предаварийном и аварийном состоянии находятся 5,5 тысячи мостов и путепроводов, рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель информационного сопровождения национального проекта «Безопасные качественные дороги» Анастасия Разинская. В ходе пресс-конференции Байдена было объявлено, что в США ремонт требуется 231 тысяче мостов.
«В российских регионах в предаварийном и аварийном состоянии сейчас находятся порядка 5,5 тыс. искусственных сооружений – это мосты и путепроводы. И эта цифра появилась не за один день – что-то накапливается, остается с прошлых годов, даже несмотря на то, что мы стараемся держать ситуацию на контроле и постоянно вести работы. Но в силу определенных причин (климатических или из-за сильной загруженности большегрузами) некоторые из этих объектов нуждаются в регулярном контроле из года в год», – говорит Разинская.
Для решения проблемы, продолжает эксперт, еще в 2019 году на госсовете по дорожному хозяйству после поручения президента была разработана программа по реконструкции предаварийных и аварийных искусственных сооружений и строительству новых путепроводов в регионах. На данный момент все это ведется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
«До 2024 года регионам выделено дополнительное финансирование в размере более 290 млрд рублей. В частности, 200 млрд из них – на приведение в нормативное состояние 100 тыс. погонных метров мостов, и более 90 млрд – для строительства новых путепроводов», – говорит собеседница.
Поскольку российская зима только подходит к концу и не во всех регионах еще растаял снег, дорожно-строительный сезон только начинается, продолжает Разинская. Тем не менее, первые шаги по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений уже сделаны. «Например, во Всеволжском районе Ленинградской области идет строительство развязки и путепровода, в Красноярском крае возводят Высокогорский мост через Енисей, в Пензе реконструируют Бакунинский мост через реку Суру – работы уже ведутся. И эти 290 млрд идут на строительство региональных и местных мостов и путепроводов, поэтому здесь очень много регионов вовлечены», – рассказывает эксперт.
Она также подчеркнула, что различные проблемы с мостами и путепроводами есть во всех регионах России, поэтому назвать самый проблемный нельзя. По словам Разинской, в одном регионе могут быть хорошие автомобильные дороги, но при этом проблемы с мостами. Или, наоборот, путепроводы и мосты отличные, а дорожная инфраструктура на региональном и местном уровне хромает. «Но все эти проблемы мы как раз стараемся оперативно выявлять и решать в рамках нашего нацпроекта», – объясняет эксперт.
Ранее газета The New York Times сообщила, что советники президента США Джо Байдена разрабатывают новый пакет мер по поддержке экономики. Так, почти 1 трлн долларов американское правительство планирует направить на строительство и модернизацию дорог, мостов, железнодорожных путей и т. д. На прошедшей в четверг первой пресс-конференции Джо Байдена в качестве президента США он заявил, что в Америке 231 тыс. мостов (более трети от общего количества) требует ремонта, а каждая пятая миля американских шоссе и крупных магистралей (186 тыс. миль) находится в плачевном состоянии.
В правительстве допустили разрыв США контрактов в сфере высоких технологий
США будут разрывать контракты с Россией в сфере высоких технологий в одностороннем порядке, считает вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.
«Те, которые они захотят, – разорвут. Там же (в новом санкционном списке) ведь написано – в области высокотехнологичной продукции. Под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке, я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это все делать», – сказал он, передает ТАСС.
В начале марта Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.
Между тем в Минпромторге сообщили, что новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках.
Европейские политологи: Подход Байдена к России определяется его личными проблемами
Критика американского президента Джо Байдена и его подход к России определяются внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена, но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной, заявили газете ВЗГЛЯД европейские политологи.
«Это сумасшествие. Нас беспокоит атмосфера напряженности, созданная в последние дни между США и Россией. Американский президент назвал Путина убийцей. Никогда в истории Америки президент не выражался так антидипломатично. Дипломатический протокол требует вежливости в ответах даже на самые серьезные вопросы, особенно если они касаются президента другой страны. Такое отношение уже вызвало соответствующую реакцию, это дает надежду, что Европа встанет на этот путь. Важно уважать международную дипломатию и уважать политический диалог», – заявила экс-координатор Forza Italia, юрист, политический эксперт Валентина Маццакурати.
Ее поддержал британский политолог, журналист Самюэль Рамани. По его словам, «критика в отношении Путина – это всего лишь личная критика и мнение Байдена (раздутые в СМИ), которые объясняются желанием отвлечь внимание от провалов США в внешней политике».
«То, что Байден позволил себе выражаться за гранью дипломатической риторики и профессионализма, говорит о том, что это всего лишь продукт для внутренней политики США. Очень противоречиво выглядит разница между резкой и в высшей степени личной критикой Байдена в адрес Владимира Путина и абсолютно мутной приглушенной реакцией на обвинения во вмешательстве в выборы Ирана. Иран обвинил США в вмешательстве в выборы и потребовал ответ, США не смогли ничего объяснить. Все это указывает на то, что критика Байдена и его подход к России определяется внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена», – заявил эксперт.
Он уверен, что такие же проблемы у США есть и в Китае, где Вашингтон обвиняют в вмешательстве в ситуацию в Гонконге. «Резкая бравада Байдена отвлекает внимание от неэффективной и довольно прохладной встречи Государственного секретаря США Энтони Блинкена с китайскими официальными лицами. Отношения США и Китая ухудшаются», – констатировал Рамани.
«Байден, похоже, пытается подтолкнуть США к одновременному сдерживанию и России, и Китая. Но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной. Проблема в том, что сотрудничество с Россией по множеству вопросов таких, как ядерная проблема Ирана, может оказаться полезным и для Соединенных Штатов, а нынешняя эскалация напряженности между США и Россией рискует подорвать первоначальный позитивный импульс, порожденный продлением нового СНВ», – заключил политолог.
На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Байден собрался объединить усилия с Евросоветом в работе по России и Китаю
Президент США Джо Байден заявил Европейскому совету, что намерен совместно работать по России и КНР, а также ряду других региональных тем, сообщил Белый дом по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал американский лидер.
В сообщении Белого дома указывается, что Байден «выразил желание работать вместе по общим интересам внешней политики, включая Китай и Россию», передает РИА «Новости».
Он также отметил необходимость «продолжать общение США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам».
Кроме того, обсуждались пандемия коронавируса, угроза изменения климата и экономические связи.
Ранее Байден заявил о намерении совместно с союзниками привлекать Китай к «ответственности», а также обеспокоился связями Турции с Россией.
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Антоновым
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет встречи с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым.
«Пока нет», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Тем временем сам Антонов, отвечая на вопрос, запланирована ли у него встреча с президентом Владимиром Путиным, заявил, что этот вопрос надо задавать не ему. «Наверное, этот вопрос не мне надо задавать. Есть ли время у Владимира Владимировича встретиться со мной», – сказал он.
«Сегодня говорить о том, сколько будет еще встреч и кто сочтет возможным встретиться со мной, наверное, это еще преждевременно. Встречи проведут, и вы о них узнаете. Каждый день планируются новые и новые», – добавил посол.
По словам Антонова, видно только одно – «у всех коллег большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений».
В четверг днем Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций.
В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
Посол Антонов прибыл в Госдуму
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.
Антонов находится в российской столице с воскресенья. Ранее он посетил МИД, передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций.
В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».