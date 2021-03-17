Захарова назвала беспрецедентным шагом приглашение посла России в США в Москву

Турчак: Заявление Байдена - это триумф политического маразма США

«Заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя», – так прокомментировал антироссийские высказывания американского лидера секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Это крайняя степень агрессии от бессилия. Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире – они только планируют. У нас межнациональный мир – у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности – у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым – у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена», – заявил Турчак.

Также он добавил, что высказывание американского лидера – мерзкое и бессовестное, и является вызовом для России. Высказывание секретаря генсовета ЕР приводится в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».

Заместитель Турчака Александр Хинштейн отметил, что заявление Байдена – «верх, а точнее низ политического бескультурья и маргинальности».

«Даже в самые лихие времена холодной войны западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых, ничем не подтвержденных голословных оскорблений, до перехода на личности. Не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, но ощущение такое, что Байден сошел с ума. Это агония, это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», – отметил он.

Журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что заявление американского лидера похоже на то, как Байден и Дональд Трамп общались в ходе предвыборной кампании в США.

«А дедушка понимает, что вообще его заявление значит, или по-прежнему думает, что он с Трампом в кампании и можно нести все, что угодно? Я попробую тогда коротко сформулировать. Во-первых, это личное обвинение и личная угроза. А значит, и личное оскорбление. Давно у нас президенты сверхдержав не переходили на личности... За такие вещи в салунах на Западе не так уж и давно канделябры ломали о головы. Но это – если о личном. А если в политическом смысле – то это угроза вмешательства американского президента во внутренние дела РФ», – указал Вышинский.

Это высказывание выглядит «безапелляционно и зловеще» накануне осенних выборов в России, отметил журналист.

«В этой ситуации у меня только один вопрос: а можно узнать, у кого ядерный чемоданчик американский? Я надеюсь, Камала Харрис его забрала у этого престарелого ковбоя, который не помнит, кто у него шеф Пентагона? От греха подальше... Зачем нам столько ядерного пепла?» – заключил он.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.



При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите».