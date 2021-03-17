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Захарова назвала беспрецедентным шагом приглашение посла России в США в Москву
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя тот факт, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву для оценки перспектив выправления отношений с США, заявила, что она подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Отвечая на вопрос в эфире телеканала «Россия 1», насколько можно считать беспрецедентным этот шаг, Захарова сказала: «В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню», передает РИА «Новости». «Это приглашение на консультации. Надо быть менее эмоциональными, в тексте (заявления МИД) все сказано предельно ясно», – добавила она.
Ранее МИД России сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов приглашен на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном.
Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
В США собрались заставить Россию отвечать за нарушение «дорожных правил»
Россия и Китай представляют похожие наборы вызовов для США, заявил представитель американской администрации высокого ранга.
В США считают, что «лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело» с американскими союзниками. По мнению Вашингтона, Москва и Пекин должны «отвечать за действия, противоречащие международным «дорожным правилам». Представитель администрации уточнил, что для США «Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия, по версии США, якобы пыталась помешать действующему главе американского государства Джо Байдену победить на президентских выборах. США анонсировали санкции за иностранное вмешательство в выборы.
Турчак: Заявление Байдена - это триумф политического маразма США
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«Заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя», – так прокомментировал антироссийские высказывания американского лидера секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Это крайняя степень агрессии от бессилия. Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире – они только планируют. У нас межнациональный мир – у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности – у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым – у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена», – заявил Турчак.
Также он добавил, что высказывание американского лидера – мерзкое и бессовестное, и является вызовом для России. Высказывание секретаря генсовета ЕР приводится в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».
Заместитель Турчака Александр Хинштейн отметил, что заявление Байдена – «верх, а точнее низ политического бескультурья и маргинальности».
«Даже в самые лихие времена холодной войны западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых, ничем не подтвержденных голословных оскорблений, до перехода на личности. Не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, но ощущение такое, что Байден сошел с ума. Это агония, это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», – отметил он.
Журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что заявление американского лидера похоже на то, как Байден и Дональд Трамп общались в ходе предвыборной кампании в США.
«А дедушка понимает, что вообще его заявление значит, или по-прежнему думает, что он с Трампом в кампании и можно нести все, что угодно? Я попробую тогда коротко сформулировать. Во-первых, это личное обвинение и личная угроза. А значит, и личное оскорбление. Давно у нас президенты сверхдержав не переходили на личности... За такие вещи в салунах на Западе не так уж и давно канделябры ломали о головы. Но это – если о личном. А если в политическом смысле – то это угроза вмешательства американского президента во внутренние дела РФ», – указал Вышинский.
Это высказывание выглядит «безапелляционно и зловеще» накануне осенних выборов в России, отметил журналист.
«В этой ситуации у меня только один вопрос: а можно узнать, у кого ядерный чемоданчик американский? Я надеюсь, Камала Харрис его забрала у этого престарелого ковбоя, который не помнит, кто у него шеф Пентагона? От греха подальше... Зачем нам столько ядерного пепла?» – заключил он.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.
При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите».
США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия
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Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
«Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», – цитирует документ РИА «Новости».
Отмечается, что исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества стран в области космоса и до 1 сентября – в области коммерческих космических запусков.
В этот список также включены Афганистан, Центрально-Африканская Республика, Кипр, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Южный Судан и Зимбабве.
Ранее сообщалось, что министерство торговли США расширит экспортные ограничения против России из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, они вступят в силу 18 марта.
2 марта Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
В Госдепе предсказали быстрые санкции против России
США уже на следующей неделе могут объявить о санкциях в ответ на иностранное вмешательство в американские выборы, сообщили источники в Госдепе.
Как сообщает CNN, Белый дом «даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», передает ТАСС.
Подробности относительно будущих санкций не сообщаются. CNN отмечает, что санкции помимо России затронут Китай и Иран, передает РИА «Новости».
Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа.
Байден заявил, что Россия заплатит за «вмешательство» в выборы в США
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Президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками «вмешательства» в американские выборы.
«Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России Владимире Путине, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы».
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Рубль подешевел к доллару на фоне заявлений Байдена
Курс доллара в ходе торгов в среду утром ускорил рост до 1,58% и достиг отметки 74 рубля впервые с 10 марта.
Доллар растет на фоне заявлений президента США Джо Байдена, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками «вмешательства» в американские выборы. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Посла России в США вызвали в Москву для оценки отношений с Вашингтоном
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Посол России в США Анатолий Антонов приглашен на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном, сообщили в МИД России.
«Посол России в Вашингтоне Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень», – говорится в сообщении.
«Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски. Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне», – добавили в ведомстве.
Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
Посольство в США раскритиковало доклад американской разведки
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Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года.
«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», – говорится в заявлении посольства в Facebook.
В дипмиссии констатировали, что Вашингтон продолжает практику «мегафонной дипломатии», главная цель которой – поддерживать негативный фон вокруг России и возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков.
«Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов. Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений», – заявили в посольстве.
Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. О санкциях США могут объявить уже на следующей неделе.
Бутина назвала антироссийские заявления Байдена «агонией Запада»
Заявления президента США Джо Байдена о «вмешательстве» России в американские выборы и нападки на российского лидера Владимира Путина говорят об агонии Запада, который от безысходности пытается давить и угрожать, заявила член Общественной палаты Мария Бутина.
«В связи с заявлением президента США Джо Байдена, нарушившего все возможные нормы международной дипломатии, в названии нашего президента «бездушным убийцей» в интервью ABC News, мне сразу вспомнились слова Махатмы Ганди: «Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом, вы побеждаете». Мы с вами, дорогие мои, очевидно, вошли на третью стадию – объявленной борьбы против России и нашего президента», – пишет Бутина в своем Telegram-канале.
«И, действительно, ведь есть за что. Отчего мы видим агонию Запада, под дудку которого Россия никак плясать не стала?» – рассуждает она. «Крым так и остался наш», – отметила Бутина, напомнив, что как раз в эти дни празднуется семилетняя годовщина воссоединения полуострова с Россией.
«Вакцину мы изобрели и успешно распространяем в мире первыми, как и успешно выходим из пандемии», – отмечает Бутина. При этом она приводит слова своего знакомого из США, который говорит, что Америка пребывает в панике и локдауне – вакцин всем не хватает, да и ставить себе прививку в Америке хотят далеко не все. «Не зря Байден пытается приравнять вакцинацию к акту патриотизма в своем интервью – не верят американцы своим окончательно во время президентских выборов дискредитировавшим себя политикам, никак не верят», – делает вывод Бутина.
«Россия не принимает правил устройства общества по-американски с трансгендерами и целованием ботинок, она стоит за традиционные ценности, и многие в мире уже смотрят на нас, как на островок надежды в бушующем океане либерального безумия», – рассуждает член ОП.
«Что же с нами, такими непослушными, делать? Злиться, психовать, угрожать, давить… Все это от безысходности как-то сломать и подчинить. Тут ведь нужно понимать, что атака на Путина, равно нападение на Россию, месть Запада за собственные провалы», – пояснила член ОП.
«Ибо Who is Mr. Putin? Mr. Putin is Russia. Один за всех, и все за одного», – заключила Бутина.
Напомним, президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.
При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите».
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».
США отреагировали на отзыв посла России в Москву
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Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов, сообщила замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
«Мы, конечно же, видели эти сообщения», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на просьбу прокомментировать решение России отозвать посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США.
«Наша администрация [46-го президента США Джо Байдена] будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация», – заявила Псаки.
«Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность», – подчеркнула пресс-секретарь. «Есть сферы, где мы, как мы думаем, можем работать вместе», – отметила при этом Псаки. «Мы надеемся, что для этого есть возможности», – добавила она.
В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, комментируя решение Министерства иностранных дел России отозвать посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву, сказала: «Мы в курсе недавнего объявления Москвы». При этом она добавила, что Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией таким образом, который «продвигает американские интересы». «Даже если мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы сможем привлекать ее к ответственности за любые злонамеренные действия», – заявила замглавы пресс-службы Госдепа США.
Отвечая на вопрос о том, встречался ли Антонов с кем-то из представителей новой вашингтонской администрации, Портер сказала: «Безусловно, нет встреч, [о которых можно было бы] рассказать».
Ранее в среду МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
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МИД отреагировал на доклад разведки США о «вмешательстве» России в выборы
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Заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может. Это очередной информационный вброс, там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры имеющие отношение к России», – сказал Рябков РИА «Новости», комментируя содержание доклада.
Дипломат подчеркнул, что в работе американского госаппарата «давно произошла подмена понятий». «Под заранее заданные результаты, под определенные установки подгоняются любые доклады или любые сведения, которыми располагают или не располагают те или иные структуры», – сказал замглавы российского МИД.
Рябков также назвал выводы доклада «безосновательными». Он обратил внимание, что, формулировки в нем размыты, и «преднамеренная неточность» утверждений «используется в очередной раз как основа для угрозы вполне конкретных, что называется, материальных мер и шагов».
При этом, добавил он, заранее сделанные выводы «препарируются и преподносятся как подложка под враждебные в отношении России шаги». «К сожалению, это норма жизни сегодняшнего Вашингтона, мы к этому относимся, ну, как к плохой погоде», – сказал Рябков.
«Это мы проходили уже более 90 раз с точки зрения введения различных санкций, начиная с 2011 года. В отношениях с США маниакальная приверженность санкционной политике только усиливалась. Нет сомнений, что эта линия продолжится и дальше. Мы относимся к ней спокойно», – отметил замглавы МИД.
Напомним, в докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года.
Захарова резко ответила на доклад разведки США по «вмешательству» в выборы
Доклад американской разведки о якобы «вмешательстве» России в выборы в США является очередной порцией лжи и дезинформации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Во-первых, это очередная порция лжи и дезинформации, фейков, а во-вторых, уже нужно придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее, и нельзя уже государственным органам Соединенных Штатов Америки настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».
По ее словам, «подобным документом американские спецслужбы хотят просто оправдать свое существование и те колоссальные бюджеты, которые выделяются на их работу».
Захарова указала, что «на протяжении нескольких лет из года в год американское разведсообщество повторяет одно и то же – что оно обеспокоено возможностью вмешательства, оно констатировало якобы имеющееся вмешательство и якобы планирующееся вмешательство». «Мне кажется, за такие деньги, которые платят американские налогоплательщики, они должны были давно уже сказать: «американцы, спите спокойно, мы вас надежно охраняем», – указала Захарова.
Напомним, в докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Замглавы МИД возложил на США всю ответственность за ухудшение отношений с Россией
Усиление санкционного давления на Москву со стороны Вашингтона не добавляет шансов на нормализацию двусторонних отношений, США полностью ответственны за это, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Но ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений в любом случае целиком и полностью (лежит) на США. Здесь не может быть никаких сомнений», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
Политолог об интервью Байдена: В стабильной ситуации такие заявления не делаются
«Байден пытается повысить градус противостояния с Россией и заработать на этом политические очки внутри страны. Поэтому он эмоционально доводит ситуацию до предела», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя антироссийские высказывания американского лидера Джо Байдена в интервью телекомпании ABC.
«Такие эмоционально накаленные слова – это полное безумие. С какими рамками к этому не подходи, его заявления находятся за гранью добра и зла. Когда такие вещи говорит президент страны, то это что-то из ряда вон выходящее», – сказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.
По ее словам, заявление американского лидера связано с ощущением тревоги, угрозы и понимания того, что президент России Владимир Путин является одним из важнейших мировых лидеров. «Если честно говорить, то авторитет Путина выше, чем у Байдена», – добавила собеседница.
«Глава США понимает, что ему придется заниматься внешней политикой. Он пытается повысить градус противостояния с Россией и заработать на этом политические очки внутри страны. Поэтому он эмоционально доводит ситуацию до предела», – поясняет Федорова.
Политолог также отметила, что «в хорошей стабильной ситуации такие заявления не делаются». «Есть ощущение содержательного бессилия. Кроме того, эмоциональность и стремление бросаться сильными словами не производят хорошего впечатления на избирателей», – резюмировала эксперт.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.
При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите».
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление Байдена «триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя». Заместитель Турчака Александр Хинштейн в свою очередь отметил, что заявление Байдена – «верх, а точнее низ политического бескультурья и маргинальности».
«Даже в самые лихие времена холодной войны западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых, ничем не подтвержденных голословных оскорблений, до перехода на личности. Не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, но ощущение такое, что Байден сошел с ума. Это агония, это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», – отметил он.
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Пушков призвал США задуматься над последствиями отзыва посла России
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал решение министерства иностранных дел России отозвать посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с Соединенными Штатами.
«Принято исключительное для дипломатической практики решение вызвать посла РФ в Вашингтоне А.И. Антонова в Москву для консультаций. (...) Приглашение посла прибыть на родину для консультаций – дипломатический ход, обозначающий очень серьезную реакцию – в данном случае Москвы на политическую и риторическую агрессию со стороны Вашингтона. Это и есть ответ Байдену, и администрации США лучше бы задуматься над возможными последствиями», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее в среду МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений.
Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
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