Погодная аномалия заставила мерзнуть всю Европу

Европейскую часть России предупреждают о рекордных снегопадах в ближайшие несколько дней – и все это сразу после сильнейших за последние годы морозов. Но если для нашей страны такая зима привычна, то Западная Европа переживает настоящий климатический катаклизм. Который вполне может заставить жителей этих стран завидовать россиянам с их системой центрального отопления.

Погодные условия нанесли Европе серьезный ущерб. Франция столкнулась с чередой наводнений. Сильно пострадал Париж – реки Сена и Марна затопили не только набережную столицы, но и ее окраины. Хуже всего пришлось югу страны: власти готовы в любую секунду ввести режим «природного бедствия». После проливных дождей несколько регионов сильно затопило. По некоторым данным, было эвакуировано около 400 человек, еще 800 покинули дома самостоятельно. Кроме того, просочившаяся в подвалы вода стала причиной для отключения электроснабжения в регионах. Власти Франции по всей стране начали эвакуацию пострадавших от наводнений.

Сильная метель обрушилась на Германию – привела к отмене футбольных матчей и школьных занятий в Северной и Центральной Германии. В Баварии прекращены очные занятия – на время морозов школьникам все-таки придется остаться на дистанционном обучении. Работа общественного транспорта приостановлена: железнодорожный оператор Deutsche Bahn закрыл сообщение между регионами. Движение грузовых автомобилей по автобанам запрещено. Граждан просят не садиться за руль, пока погодные условия не улучшатся. По последним данным, гололед на дорогах привел к сотням автомобильных аварий. Так, сотрудники полиции земли Северный Рейн-Вестфалия обработали более 700 вызовов за последние сутки.

На Украину также надвинулся снежный циклон, который вызвал задержку рейсов по всей стране. МЧС Украины предупреждает о возможности полной остановки транспорта и отключения электроэнергии.

Все это – сообщения только последних нескольких дней. Несколькими неделями ранее подобные погодные катаклизмы доходили до самого запада Европы. Например, в Мадриде был зафиксирован рекордный снегопад, в некоторых пригородных районах толщина снега доходила аж до 50 сантиметров. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявлял: «У нас не было такой ситуации вот уже 50 лет».

Примерно в то же время синоптики присвоили Португалии «желтый» уровень опасности из-за нехарактерного для страны холода. С наступлением морозов температура ночью падала до нуля. Великобритания тоже тяжело переносит минусовые температуры. Примерно у 700 домов в районе Хебденского моста было отключено газоснабжение. Вода попала в местную газовую сеть и замерзла.

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Местное население переносит погодные обстоятельства с большими сложностями. Около 200 учеников школы Серпы (Португалия) укутались в одеяла и вышли на улицу в знак протеста против плохого отопления в классах . К школьникам присоединились и старшие поколения португальцев. Людей возмущает, что из-за эпидемиологической ситуации в мире они вынуждены мерзнуть в стенах своего дома. «Как можно жить без отопления, особенно когда необходимо работать из дома? Это так нелепо. Моя семья болеет уже неделю, и мы буквально видим в доме облака пара от нашего дыхания. Это несправедливо,» – комментирует ситуацию Кристина Дойл из Лиссабона.

Однако людей беспокоит не резкая смена климата, а коммунальная политика местных властей. Не секрет, что у Европы давно имеются проблемы с качеством отопления зимой. Столь привычное для русского человека центральное отопление не имеет своего аналога на Западе. Если житель России может зимой спокойно расхаживать по квартире в легкой одежде, то европеец будет кутаться до последнего. И дело вовсе не в прихоти – запредельные цены на газ и электричество побуждают людей экономить на коммунальных услугах и не поворачивать лишний раз рычаг на автономной батарее.

Итак, высокие тарифы на коммунальные услуги принуждают жителей Западной Европы к максимальной экономии на тепле. Взять, к примеру, Великобританию – еще одну страну, где никогда не слышали о центральном отоплении. В каждом домовладении установлен бойлер – газовая колонка, нагревающая воду и батареи – который можно включать лишь на несколько часов в день.

К слову, британское правительство не видит в этом проблемы и называет такое экономичное использование газа более экологичным. На самом деле отопление – это проблема национального масштаба. Коммунальный рынок находится в частных руках еще со времен правления Маргарет Тэтчер, в результате чего компании ведут себя не самым честным образом: частники регулярно меняют тарифы и условия поставок электричества, тепла и воды.

Особенно остро вопрос отопления стоит для малоимущих. Недаром в той же Великобритании существует термин «топливная нищета» (fuel poverty). Не способные платить за отопление вынуждены просиживать большую часть дня в библиотеках и кафе. «Там, где я живу (область Северная Англия), сейчас -3 °C, и мы продрогли до носков. Мне даже сложно сейчас печатать. У меня двое детей, и я не могу позволить себе отопление», – пишет пользователь форума MoneySavingExpert, ресурса, посвященного различным способам экономии.

35-летний электрик из Ньюпорта, Уэльс жалуется: «Я работаю полный рабочий день, но не могу позволить себе отапливать свой дом и оплачивать другие счета, еду, аренду и долги». Согласно статистике, одна из девяти британских семей не может решить вопрос с отоплением, и целых шесть миллионов британцев имеют задолженности по жилищно-коммунальным услугам.

Ситуацию усугубляет политика стран, направленная на борьбу с COVID-19.

Известно, что европейские государства активно поддерживают идею карантина. Бельгия, Швейцария, Франция и ряд других стран даже ввели комендантский час, агитируя людей оставаться дома. Однако как можно самоизолироваться в такой холод – загадка. В результате оставшиеся дома все больше болеют.

Прибавим к этому стабильный рост смертности в Европе из-за плохого отопления. Более 3000 британцев ежегодно умирает по причинам, связанным с холодом в домах. Экономическая ситуация также влияет на здоровье граждан. Люди продолжают терять рабочие места. Те счастливчики, которые не попадают в их число, столкнулись с другой проблемой – резким ростом расходов и снижением заработной платы. Получается, гражданам банально не хватает средств на обогрев.

Тем временем немцев призывают переходить на новые виды отопления. Обычно в Германии используется отопление двух типов: индивидуальное и котельное. Индивидуальное действует по тому же принципу, что и британское: «сколько использовал – столько и заплатил». Такой способ используется в многоквартирных домах. Например, на каждой батарее установлен счетчик, который регулирует норму потребления горячей воды. Превысил ее – плати в три раза больше изначального тарифа. Котельный метод подразумевает наличие котла (обычно в подвале дома), который отапливает все здание. Так как это недешевое удовольствие, некоторые немцы пользуются бесплатно соседским теплом: в старых зданиях стены пропускают тепло.

В последние годы немцы все чаще стали делать выбор в пользу более экологичных тепловых насосов и солнечных батарей. Только неизвестно, будет ли эта тенденция набирать обороты: все-таки климат Германии не настолько сильно отличается от российского.

Действительно, в погоне за экологичностью Европа все чаще отказывается от ископаемых видов топлива.

В 2020 году были зафиксированы рекордно низкие выбросы углерода, так как вызванные COVID-19 ограничения снизили потребление электроэнергии, а лидирующие позиции в энергоснабжении заняли ветряные электростанции и солнечные батареи. В Великобритании прошлый год назван «самым экологичным за всю историю наблюдений». В списке самых «зеленых» стран за ней следуют Франция и Ирландия, активно выступающие за экономику без углерода.

Но так было до последних европейских похолоданий. С наступлением зимы в Европе цены на газ поднялись до максимальных значений из-за резкого спроса на теплоносители. Так что использование экологичных источников энергии с незначительным выбросом углерода может стать проблематичным в зимний сезон.

На этом фоне российская система отопления выглядит на Западе непревзойденным достижением цивилизации. Самый главный ее плюс – дешевизна. Благодарить тут надо советскую эпоху, которая позаботилась об обеспечении населения центральным отоплением наравне с бесплатной медициной и высшим образованием.