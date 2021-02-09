Ученые спрогнозировали полное исчезновение льдов в Арктике к 2050 году

К 2050 году арктические льды могут полностью исчезать в летний сезон, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По расчетам многих климатологов, к 2050-му, в крайней случае – к 2060 году, очень велика вероятность того, что в летний период Арктика будет в целом свободна от ледового покрова», – цитирует РИА «Новости» Вильфанда.

Он уточнил, что в последние 40 лет ледяное покрытие в Арктике стремительно уменьшается.

Научный руководитель организации добавил, что ученые намерены сделать перерасчет температурных норм, основой для новых нормативов станут температуры с 1991 по 2020 годы.

«Когда мы рассчитываем температурные аномалии, мы используем базовые периоды. Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой – 1961-1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991-2020 годов», – пояснил Вильфанд.

После перерасчета отклонения от нормы будут смотреться по-другому, они будут не такими большими, указал эксперт.

Также Вильфанд указал на необычное разделение температур в России в январе 2021 года. «Температурный фон на азиатской части страны в январе был ниже нормы на 2-6 градусов, а на европейской территории был выше нормы. Такое необычное распределение температур. Прямо Урал разделил страну», – сказал Вильфанд.

Также ученый предупредил, что в центре европейской территории России во второй половине недели ожидается сильный снегопад с ветром.

«Сейчас очень интересная ситуация. Южный циклон будет проходить через центр европейской России... Под этим влиянием во всех районах центра европейской России прогнозируется сильный снег... Снегопад начнется во второй половине четверга и продолжится до 13-14 февраля», – уточнил метеоролог.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири.

До этого в ВМО сообщали, что средняя температура в Сибири в июне 2020 года оказалась на 10 градусов выше нормы, что способствует распространению пожаров и сокращению ледового покрова.