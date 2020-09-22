Ледовое покрытие в Арктике сократилось до минимума за год

Арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения, сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нуллис.

«Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC) объявил, что 15 сентября площадь морского льда составила 3,74 млн квадратных километров. Институт Альфреда Вегенера подтвердил это показание, а по данным Бременского университета – 3,8 млн квадратных километров», – цитирует Нуллис РИА «Новости».

Это минимальное годовое значение, оно возникло после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири, уточнила представитель ВМО.

Ранее в ВМО сообщали, что средняя температура в Сибири в июне 2020 года оказалась на 10 градусов выше нормы, что способствует распространению пожаров и сокращению ледового покрова.

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