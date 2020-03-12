Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей у России

Индонезия отказалась от планов по закупке у России 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов, пишут СМИ.

Такое решение власти Индонезии приняли под давлением США, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Джакарта решила не закупать у Москвы самолеты под давлением администрации президента США Дональда Трампа, отметило агентство.

Власти США пригрозили Индонезии санкциями в случае заключения контракта с Россией, а также в случае заключения контракта с Китаем по закупке патрульных кораблей на сумму порядка 200 млн долларов.

Источник уточнил, что администрация президента Индонезии Джоко Видодо была обеспокоена возможными санкциями США в случае заключения контракта с КНР.

В ноябре 2019 года гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что Россия по контракту от 2018 года должна поставить Индонезии 11 самолетов Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов.