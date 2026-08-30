Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
На ЗАЭС сочли некорректными заявления о неизбежности обесточивания станции
Яшина: Заявления о неизбежности обесточивания Запорожской АЭС некорректны
Заявления о неизбежном полном обесточивании Запорожской АЭС через десять дней в случае проблем с доставкой дизельного топлива некорректны, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«Имеющиеся запасы дизельного топлива не являются неограниченными. Однако связывать текущую ситуацию с неизбежным полным обесточиванием станции через конкретный срок некорректно», – сказала Яшина.
По ее словам, специалисты постоянно контролируют ситуацию и принимают все необходимые меры для поддержания надежного энергоснабжения систем безопасности, передает ТАСС.
Она отметила, что основные усилия сейчас направлены на восстановление режима внешнего электроснабжения станции и обеспечение устойчивой работы всех систем, необходимых для безопасного состояния энергоблоков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о риске полного обесточивания Запорожской АЭС через десять дней.
Станция уже девять суток обеспечивает собственные нужды за счет дизель-генераторов после повреждения линии «Ферросплавная-1».