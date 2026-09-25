  • Новость часаВС России ударили по местам сборки дронов и складам на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минфин нашел новые источники доходов для бюджета
    Лавров потребовал от генсека ООН расследования фальсификаций событий в Буче
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Эксперт раскритиковала реформу суда присяжных
    ВС России ударили по местам сборки дронов и складам на Украине
    Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА
    Си Цзиньпин объявил о новом историческом этапе отношений с США
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    Макрон подтвердил влияние ударов по российским НПЗ на цены топлива во Франции
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    5 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    13 комментариев
    25 сентября 2026, 08:45 • Новости дня

    Израиль и арабские страны возобновили встречи по Авраамовым соглашениям

    Израиль и арабские страны впервые за три года провели переговоры

    Tекст: Мария Иванова

    В Нью-Йорке возобновились переговоры между Израилем и арабскими странами в рамках Авраамовых соглашений, к которым впервые присоединились представители Казахстана.

    Представители Израиля, США, Бахрейна, Марокко и ОАЭ провели в Нью-Йорке первую более чем за три года встречу по Авраамовым соглашениям, передает ТАСС.

    Диалог направлен на улучшение отношений между еврейским государством и арабскими странами. Впервые в переговорах приняли участие представители Казахстана, выразившие желание присоединиться к договоренностям.

    Предыдущая рабочая встреча в таком формате прошла в январе 2023 года в Абу-Даби. После событий 7 октября 2023 года и начала масштабных боевых действий Израиля в секторе Газа страны приостановили контакты. администрация президента США Дональда Трампа уделяет первостепенное внимание возобновлению работы этого формата.

    Авраамовы соглашения были достигнуты в 2020 году при посредничестве США, тогда отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических связей объявил Судан. До этого у Израиля были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент США Дональд Трамп предложил лидерам арабских стран подписать мирные договоры с Израилем.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

    В прошлом году власти Казахстана заявили о намерении официально присоединиться к Авраамовым соглашениям.

    24 сентября 2026, 11:03 • Новости дня
    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    Избирком Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов
    @ Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за отстранение основных арабских партий от участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре.

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за недопуск главных арабских партий до участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре. Это решение было принято после обращений членов правой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Bloomberg.

    Запрет распространяется на Объединенный арабский список (РААМ) под руководством Мансура Аббаса и коалицию «Объединенный список». Помимо этого, комиссия отдельным голосованием отстранила депутата Офера Касифа и лидера партии БАЛАД Сами Абу Шехаде, отмечает Al Jazeera.

    Принятые запреты не являются окончательными и подлежат обязательному утверждению в Верховном суде на следующей неделе. Представители отстраненных политических сил намерены оспорить решение. В арабских партиях назвали недопуск политически мотивированным и заявили, что он направлен на то, чтобы лишить граждан возможности повлиять на баланс сил и сменить правительство.

    По данным предвыборных опросов, арабские списки могли бы получить в 120-местном парламенте около 12 мандатов. Их отсутствие на выборах способно серьезно изменить возможные пути формирования правящего большинства как для сторонников Нетаньяху, так и для его главного соперника Гади Айзенкота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля. В июне тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в крупных городах. В начале лета Нетаньяху объявил о планах участвовать в осенних парламентских выборах.

    Комментарии (6)
    24 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ряда иностранных государств массово вышли из зала Генеральной Ассамблеи ООН в момент выхода премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к трибуне.

    Участники 81-й сессии международной организации отказались слушать израильского политика. На кадрах официальной трансляции мероприятия зафиксировано, как дипломаты организованно встают со своих мест, передает РИА «Новости».

    Демарш произошел сразу после того, как главу правительства пригласили произнести речь. Представители делегаций направились к выходам из зала заседаний.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал шестичасовой визит в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

    Ранее политик решил посетить Нью-Йорк вопреки угрозам ареста.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    В Израиле сообщили о сверхкоротком визите Нетаньяху в США

    Jerusalem Post: Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершит сверхкороткий визит в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН, пишет газета Jerusalem Post.

    Визит Нетаньяху в США продлится всего шесть часов, сообщает РИА «Новости». Главной целью поездки станет выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен прибыть в Нью-Йорк в четверг с кратким визитом, главной целью которого станет выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН; он планирует провести на территории США всего около шести часов, после чего в тот же вечер вернется в Израиль», – пишет газета Jerusalem Post.

    Издание уточняет, что во время визита Нетаньяху не планирует встречаться с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марком Рубио.

    Ожидается, что израильский премьер произнесет речь с трибуны ООН в 21:00 по московскому времени в четверг. Общие прения в рамках 81-й сессии Генассамблеи проходят с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста.

    Политик заявил о намерении посетить заседание Генеральной Ассамблеи без опасений за свою безопасность.

    Перед визитом в США глава израильского правительства обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке радикального движения ХАМАС.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане

    Анкара осудила высказывания министра обороны Израиля в адрес президента Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Турции назвали безосновательными высказывания министра обороны Израиля Исраэля Каца в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, указав на ситуацию в секторе Газа.

    Власти Турции ответили на критику израильского руководства в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал турецкого лидера «султаном на бумаге» и обвинил его в антисемитских речах.

    «Безосновательные и неуместные высказывания Каца в адрес нашего президента не способны скрыть происходящее в Газе», – заявили в управлении по связям администрации президента Турции. В ведомстве подчеркнули, что Анкара продолжает выступать за справедливость и защиту прав жертв конфликтов.

    Действия израильского руководства в секторе Газа, согласно заявлению, вызывают серьезные обвинения со стороны международного сообщества. Отношения между странами остаются напряженными с октября 2023 года. Турция заблокировала торговлю с Израилем и поддерживает создание независимого палестинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее канцелярия премьер-министра Израиля назвала турецкого лидера антисемитским диктатором.

    Весной Реджеп Тайип Эрдоган предупредил израильскую сторону о недопустимости подобных угроз.

    В конце 2024 года администрация президента Турции опровергла слухи о попытках восстановления двусторонних отношений.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Минобороны Израиля сняло судимость с убившего палестинца солдата

    Ynet: Глава Минобороны Израиля Кац снял судимость с убившего палестинца солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально снял судимость с военнослужащего Элиора Азарии, ранее осужденного за непреднамеренное убийство палестинца, пишет портал Ynet.

    Кац подписал приказ о снятии судимости с военнослужащего ЦАХАЛ Элиора Азарии, передает ТАСС со ссылкой на Ynet. В 2017 году он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за непреднамеренное убийство палестинца.

    Президент Израиля Ицхак Герцог 19 сентября принял решение о помиловании военного на основании официального запроса Каца. При этом начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступал против подобного шага, отмечают журналисты.

    В марте 2016 года Азария выстрелил в вооруженного ножом палестинца, напавшего на солдат в городе Хеврон. Нападавший к тому моменту уже был ранен и неподвижно лежал на земле.

    Правозащитники опубликовали видеозапись, где запечатлено, как израильский солдат «стреляет в голову обезвреженному палестинцу».

    В начале марта 2018 года Азария досрочно вышел на свободу по решению Военного совета после отбытия двух третей срока. Изначально прокуратура требовала для него от трех до пяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Эяль Замир выступал против планов правительства по полной оккупации сектора Газа.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил произвол в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    Бывшие израильские генералы потребовали от властей остановить насилие поселенцев против палестинцев.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран и Украина договорились избегать эскалации после атаки на судно

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига договорились продолжить контакты для предотвращения эскалации напряженности после июльской атаки на иранское судно в Каспийском море.

    Аракчи и Сибига договорились о поддержании контактов, передает РИА «Новости». Встреча дипломатов состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    «Министры иностранных дел двух стран также подчеркнули необходимость сохранения каналов связи между двумя странами... Обменявшись мнениями по поводу развития ситуации в Европе и Западной Азии, они также договорились продолжить контакты для того, чтобы не допускать любого рода эскалацию напряженности в отношениях», – заявили в МИД Ирана.

    По информации ведомства, стороны обсудили двусторонние отношения и способы урегулирования различных вопросов. Особое внимание было уделено инциденту в Каспийском море. Напомним, 25 июля Украина атаковала иранское торговое судно, в результате чего погиб один моряк, а еще один получил ранения.

    Ранее власти Киева гарантировали Тегерану прекращение атак на иранские торговые суда.

    Иранское руководство продолжило требовать от украинской стороны выплаты компенсации за июльский инцидент.

    Иран отказался от планов ответных ударов по украинской территории после официальных извинений.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 20:39 • Новости дня
    Иранские авиакомпании полностью отменили все рейсы в ОАЭ

    ISNA: Иранские авиакомпании полностью отменили рейсы в ОАЭ с 24 сентября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские авиакомпании полностью прекратили выполнение всех авиарейсов в Объединенные Арабские Эмираты с полуночи 24 сентября, сообщило агентство ISNA.

    Авиакомпании Ирана отменили все авиарейсы в ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на ISNA. Причины такого решения и источник информации не раскрываются.

    «С минувшей полуночи все рейсы иранских авиалиний в ОАЭ отменены», – говорится в сообщении.

    Актуальный статус перелетов между странами до момента отмены также остался без комментариев. Приостановка авиасообщения произошла на фоне недавних заявлений американских властей.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что с 23 сентября иранские перевозчики лишатся возможности осуществлять полеты. Из-за введенных санкций им будет отказано в наземном обслуживании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов иранских авиакомпаний из-за новых американских санкций.

    Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили все экономические контакты с Тегераном. А американское руководство запланировало систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Израильские археологи спасли от разрушения 25-тонный древний ритуальный бассейн

    На юге Израиля спасли от разрушения древнюю микву весом 25 т

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты от будущей застройки ученые извлекли из земли найденную в Кирьят-Гате двухтысячелетнюю микву и перевезли массивный памятник в безопасное хранилище.

    Уникальная спасательная операция прошла на юге страны, передает РИА «Новости».

    «Во время археологических раскопок управления древностей Израиля в Кирьят-Гате обнаружена древняя миква возрастом 2000 лет… Мощный кран грузоподъемностью 300 т извлек в целости 25-тонную микву, далее археологический памятник был транспортирован на хранение в департамент национальных сокровищ с целью защиты древнего сооружения от повреждений во время работ по застройке района», – заявили в ведомстве.

    Перед перемещением исследователи провели тщательную подготовку. Бассейн полностью раскопали и укрепили стальными балками. Стены миквы обработали специальным составом и обложили пенопластом для защиты от разрушительных вибраций.

    Старший реставратор Эяль Кахо подчеркнул высокую ответственность при планировании каждого этапа. Специалист признался, что даже спустя 36 лет работы в управлении древностей подобные задачи вызывают у него сильный приток адреналина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Израиля специалисты обнаружили редкую кипрскую монету возрастом 2,5 тыс. лет.

    Во время раскопок в Иерусалиме археологи нашли обугленные деревянные балки времен Первого храма.

    В прошлом году исследователи раскопали в древнем центре этого города остатки библейской купальни Силоам.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 00:56 • Новости дня
    Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Колумбии официально прекратило дипломатические связи с Ираном из-за угроз национальной безопасности и предполагаемой поддержки терроризма со стороны Тегерана, сказано в заявлении МИД страны.

    «Министерство иностранных дел от имени правительства Колумбии сообщает, что по состоянию на 19 сентября 2026 года оно официально разорвало дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран. Это суверенное решение отвечает основным принципам, определяющим внешнюю политику правительства в области национальной и общенациональной безопасности», – сказано в представленном на сайте МИД Колумбии документе.

    В ведомстве пояснили, что шаг стал ответом на предполагаемые связи Тегерана с международными террористическими и наркотеррористическими группировками. Также Богота учла задокументированные факты нарушения прав человека иранским правительством на колумбийской территории.

    Дополнительными причинами названы нападения на страны вне ближневосточного конфликта, блокада Ормузского пролива и препятствование работе МАГАТЭ.

    В МИД подчеркнули, что эти действия полностью подорвали доверие Колумбии к Ирану.

    Разрыв дипломатических связей не затронет консульские отношения, которые продолжат функционировать в соответствии с Венскими конвенциями. Колумбийская дипломатия намерена жестко пресекать любое внешнее вмешательство и защищать суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес в санкционный список 27 авиакомпаний из Ирана и пообещал новые санкции за поддержку Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о переходе конфликта с Ираном в финальную стадию.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Лавров и вице-премьер Иордании обсудили ближневосточный кризис в ООН

    Лавров и вице-премьер Иордании ас-Сафади обсудили ближневосточный кризис в ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади провели переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась на полях Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. В российском Министерстве иностранных дел сообщили подробности состоявшегося диалога.

    «Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам актуальной ближневосточной проблематики с акцентом на последствия беспрецедентной военной эскалации на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии против Ирана», – рассказали на Смоленской площади. Дипломаты также уделили внимание ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

    Кроме того, участники переговоров затронули темы двустороннего сотрудничества. Стороны рассмотрели приоритетные задачи развития традиционно дружественных связей между Россией и Иорданией.

    Особое внимание было уделено итогам 7-го заседания межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, которое прошло в Москве 9-10 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Фахми.

    На полях Генеральной ассамблеи ООН российский министр обсудил кризис на Ближнем Востоке с главой МИД Египта Бадром Абдельати.

    В 2024 году руководители внешнеполитических ведомств России и Иордании призвали к скорейшему прекращению огня в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Источник сообщил о разведывательных полетах авиации и беспилотников США над Ираном

    Высокая активность ВВС США зафиксирована в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе зафиксирована высокая активность американской военной авиации, включая разведывательные полеты над островами Кешм и Хенгам.

    Повышенная активность американской военной авиации зафиксирована в регионе, что потенциально указывает на эскалацию, передает РИА «Новости».

    Американские разведывательные самолеты работали над островами Кешм и Хенгам в ночь на четверг.

    Кроме того, авиация США выполняла полеты над иранской провинцией Керманшах. Малые беспилотные летательные аппараты вели разведывательные действия в этом районе.

    Известно также о переброске 12 истребителей F-16 в регион Персидского залива с базы Шпангдалем, расположенной в Германии. «Все это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации», – подчеркнул источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии Ирана запретило американским войскам вход в Ормузский пролив.

    Корпус стражей исламской революции сбил разведывательный беспилотник США в этом регионе.

    Американские военные в рамках новой политики сдерживания атаковали два иранских правительственных танкера.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Нетаньяху при выступлении в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Нетаньяху в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Организации Объединенных Наций заявил, что никогда такое маленькое государство не сражалось так отважно, как Армия Израиля, которая с помощью пейджеров в 2024 году атаковал «Хезболлу».

    «В течение последних трех лет наши героические солдаты вели войну на семи фронтах. Знаете ли вы другую страну размером с Нью-Джерси, способную воевать три года на семи фронтах? <...> Они организовали войну, чтобы стереть нас с лица земли. Вместо того чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительный удар всем им с нашими замечательными американскими друзьями и уничтожили иранскую армию и ядерные объекты», – приводит его слова портал YNet.

    Нетаньяху взял пейджер и сказал: «Израиль нанес удар по ХАМАС, мы нанесли удар по «Хезболле». Помните пейджеры?», – сказал Нетеньяху, подняв над головой едва заметный в кулаке коробок.

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения. Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста. Jerusalem Post сообщала, что Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США. Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху.


    Комментарии (2615)
    24 сентября 2026, 12:13 • Новости дня
    В Иране пригрозили расширением войны с США до Индийского океана

    Fars: Иран допустил расширение зоны конфликта с США до Индийского океана

    Tекст: Мария Иванова

    Зона боевых действий Ирана и США в случае возобновления американской агрессии может расшириться до Индийского океана, заявил советник верховного лидера исламской республики Рахим Сафави.

    Сейчас противостояние распространилось из Персидского залива и Ормузского пролива на Красное море, и ответ Тегерана на следующем этапе может сделать фронт еще шире, сообщает Fars.

    Сафави отметил, что руководство исламской республики не знает, какие планы вынашивают президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    При этом он заверил, что иранские вооруженные силы грамотно прорабатывают возможные сценарии и уже подготовили меры реагирования даже на случай наихудшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник инвесторы Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с представителями Тегерана для обсуждения сделки.

    Во вторник сенатор Марко Рубио не исключил вероятности встречи американского лидера с президентом исламской республики.

    В прошлом месяце Дональд Трамп объявил о начале двусторонних переговоров.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Нефть подешевела на фоне восстановления экспорта из Саудовской Аравии

    WSJ: Цены на нефть снизились на фоне готовности Ирана к переговорам с США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть снизились после заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о готовности к переговорам с США и сообщений о восстановлении экспортных мощностей Саудовской Аравии.

    Стоимость нефти на мировых рынках продемонстрировала снижение на фоне дипломатических усилий между Вашингтоном и Тегераном, а также сигналов о восстановлении экспортных возможностей Саудовской Аравии. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к переговорам для прекращения конфликта с Соединенными Штатами, пишет The Wall Street Journal.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что южный судоходный маршрут через Ормузский пролив открыт. При этом он подчеркнул, что американская сторона продолжит защищать судоходство и обеспечивать соблюдение блокады Ирана.

    На утренних торгах в Европе фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,7%, опустившись до 102,39 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть WTI также снизилась на 0,7%, составив 91,54 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия возобновила работу атакованного нефтепровода. На прошлой неделе стоимость нефти взлетела на фоне остановки этого объекта. В начале месяца саудовскую инфраструктуру повредила атака беспилотников из Ирака.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 02:13 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от обогащенного урана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны отказаться от запасов обогащенного до 60% урана, в соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Пезешкиан заявил в четверг, что Тегеран по-прежнему готов добиваться соглашения с Вашингтоном путем переговоров.

    «Да, на все, что обсуждается и обсуждается, находится в рамках международного права и по праву принадлежит нам согласно международному праву», – ответил Пезешкиан на вопрос Fox News о готовности Тегерана отказаться от запасов обогащенного до 60% урана.

    Он добавил, что Тегеран никогда не стремились ни к чему большему. Только следуя соглашению с президентом США, которое было подписано.

    «Это соглашение было подписано, и, основываясь на нем, мы готовы и по-прежнему желаем двигаться вперед», – подчеркнул он.

    Пезешкиан отметил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерного оружия и желает придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН. Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы и подтвердил отказ Ирана от ядерного оружия.


    Комментарии (0)
    Главное
    Над Россией за ночь уничтожили 592 дрона ВСУ
    При атаке дронов на Ульяновск повреждены промышленные объекты
    Пассажирский поезд получил повреждения в Ульяновской области
    В результате налета беспилотников на Пермский край погиб человек
    На учениях в Каспийском море погибли 14 казахских военных моряков
    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста
    Медведь растерзал женщину на собственном участке под Красноярском

    Минфин нашел новые источники доходов для бюджета

    Минфин определил параметры доходов и расходов федерального бюджета на три года вперед, предложив ряд решений для увеличения бюджетных поступлений и сохранения дефицита на стабильно низком уровне. В частности, компаниям, выигравшим от резкого роста мировых цен на свою продукцию, предстоит поделиться с государством сверхприбылью. Что еще подготовил Минфин? Подробности

    Перейти в раздел

    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала отключать ВСУ от интернета

    Российская армия начала серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Эксперты отмечают, что продолжение таких атак может серьезно осложнить работу украинской экономики, связи и системы управления БПЛА. Почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров? Подробности

    Перейти в раздел

    Какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35

    Одна из самых секретных деталей американского истребителя F-35 Lightning II, похоже, попала в руки китайских специалистов. О каком именно компоненте идет речь, почему он критически важен для обеспечения малозаметности самолета и какими могут оказаться последствия этого скандала? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации