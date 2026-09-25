Израиль и арабские страны возобновили встречи по Авраамовым соглашениям

Израиль и арабские страны впервые за три года провели переговоры

Tекст: Мария Иванова

Представители Израиля, США, Бахрейна, Марокко и ОАЭ провели в Нью-Йорке первую более чем за три года встречу по Авраамовым соглашениям, передает ТАСС.

Диалог направлен на улучшение отношений между еврейским государством и арабскими странами. Впервые в переговорах приняли участие представители Казахстана, выразившие желание присоединиться к договоренностям.

Предыдущая рабочая встреча в таком формате прошла в январе 2023 года в Абу-Даби. После событий 7 октября 2023 года и начала масштабных боевых действий Израиля в секторе Газа страны приостановили контакты. администрация президента США Дональда Трампа уделяет первостепенное внимание возобновлению работы этого формата.

Авраамовы соглашения были достигнуты в 2020 году при посредничестве США, тогда отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических связей объявил Судан. До этого у Израиля были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент США Дональд Трамп предложил лидерам арабских стран подписать мирные договоры с Израилем.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

В прошлом году власти Казахстана заявили о намерении официально присоединиться к Авраамовым соглашениям.