Актер и пилот Гай Капульник погиб в Калифорнии при авиакатастрофе

Погиб актер из фильма «Зов дикой природы» Гай Капульник

Tекст: Катерина Туманова

Авария произошла в четверг, 24 сентября, около 9:45 утра по местному времени, когда одномоторный самолет рухнул на землю недалеко от пересечения Саммит Вэлли Роуд и Мейпл Авеню в Хесперии, сообщил журнал People со ссылкой на местные СМИ.

К прибытию спасателей двое человек из кабины самолета погибли. Капульник, которому было 46 лет, находился в самолете с 33-летним Тейлором Лаской, сообщила газета Times of Israel.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование инцидента, причина которого официально не разглашается.

«Гай был человеком действия, любознательным и искателем приключений. Актером и творцом, капитаном и моряком. На протяжении всей жизни он перемещался между сценой и камерой, морем и небом, снова и снова осмеливаясь выбирать новые пути и заниматься любимым делом», – говорится в сообщении семьи погибшего о нем.

До начала карьеры в индустрии развлечений Капульник служил офицером в элитном 669-м поисково-спасательном подразделении Армии обороны Израиля. Он учился в Технионе в Хайфе и в актерской студии Ниссана Натива в Иерусалиме.

Капульник снялся в таких фильмах, как «Комната 514», «Сальса Тель-Авив», «Оберегай меня» и «Ливан». Известен в фильме «Зов дикой природы» и короткометражке «Взлом», премьера которых состоялась в 2020 году, согласно его странице на IMDB .

В последние годы он жил в Лос-Анджелесе и параллельно с актёрской деятельностью работал инструктором по полётам.

Его похоронили в среду в израильском поселении Кармей Йосеф, откуда он был родом.