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Актер и пилот Гай Капульник погиб в Калифорнии при авиакатастрофе
Погиб актер из фильма «Зов дикой природы» Гай Капульник
Выпускник актерской школы Ниссана Натива в Иерусалиме Гай Капульник снимался в таких фильмах, как «Комната 514» и «Ливан» и других, а также работал инструктором по авиаполетам в Лос-Анджелесе, один из которых закончился крушением.
Авария произошла в четверг, 24 сентября, около 9:45 утра по местному времени, когда одномоторный самолет рухнул на землю недалеко от пересечения Саммит Вэлли Роуд и Мейпл Авеню в Хесперии, сообщил журнал People со ссылкой на местные СМИ.
К прибытию спасателей двое человек из кабины самолета погибли. Капульник, которому было 46 лет, находился в самолете с 33-летним Тейлором Лаской, сообщила газета Times of Israel.
Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование инцидента, причина которого официально не разглашается.
«Гай был человеком действия, любознательным и искателем приключений. Актером и творцом, капитаном и моряком. На протяжении всей жизни он перемещался между сценой и камерой, морем и небом, снова и снова осмеливаясь выбирать новые пути и заниматься любимым делом», – говорится в сообщении семьи погибшего о нем.
До начала карьеры в индустрии развлечений Капульник служил офицером в элитном 669-м поисково-спасательном подразделении Армии обороны Израиля. Он учился в Технионе в Хайфе и в актерской студии Ниссана Натива в Иерусалиме.
Капульник снялся в таких фильмах, как «Комната 514», «Сальса Тель-Авив», «Оберегай меня» и «Ливан». Известен в фильме «Зов дикой природы» и короткометражке «Взлом», премьера которых состоялась в 2020 году, согласно его странице на IMDB .
В последние годы он жил в Лос-Анджелесе и параллельно с актёрской деятельностью работал инструктором по полётам.
Его похоронили в среду в израильском поселении Кармей Йосеф, откуда он был родом.