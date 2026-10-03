Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных

Tекст: Катерина Туманова

Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, отбывающий десятилетний срок за мошенничество, внедрил искусственный интеллект в тюремную переписку, передает ТАСС.

«Павел Врублевский со своими помощниками внедрил искусственный интеллект (ChatGPT) в тюремную переписку и через систему «ФСИН-письмо» переписывается с AI. Фактически родился в своем роде «интернет на бумаге»», – рассказала адвокат Власюк.

Теперь заключенные могут запрашивать юридические советы, списки книг, новости и обновления социальных сетей.

Система работает через почтовый ящик, к которому подключен специальный бот. Он распознает написанные от руки письма арестантов, ищет нужную информацию и отправляет ответ через сервисы ФСИН.

Адвокат подчеркнула, что бот соблюдает цензуру и не выполняет запрещенные действия.

Власюк добавила, что алгоритм поможет осужденным находить ответы на правовые и другие вопросы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы в октябре 2025 года приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Вину фигуранты дела не признали. Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.