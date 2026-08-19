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В Иране Хегсета и Бессента назвали «клоунской командой»
Спикер парламента Ирана Галибаф: США должны убрать созданный ими беспорядок
Вашингтон не сможет добиться от Тегерана новых уступок усилением давления, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
Галибаф раскритиковал стратегию Вашингтона, рассчитывающего на дополнительные уступки Тегерана, «которых никогда не было в соглашении». Он подчеркнул, что министр финансов США Скотт Бессент и глава Пентагона Пит Хегсет не смогут этого добиться.
«Перестаньте ждать, пока эта клоунская команда вытащит кролика из шляпы, и уберите беспорядок, который вы создали», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана не намерены снимать блокировку Ормузского пролива, пока Соединенные Штаты не выполнят все условия июньского меморандума.
В августе Иран передал Вашингтону требования для разблокировки водной артерии.