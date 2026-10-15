Лукашенко пригрозил отправить нерадивых чиновников на военные сборы

Лукашенко пригрозил руководителям за провалы в работе военными сборами

Tекст: Ольга Иванова

Об этом Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Витебскую область. «Если кто-то не выполнит то, что я сейчас сказал, – к Хренину, он ждет. Во главе с губернатором. А может, и Крутой пойдет с вами туда батальоном командовать», – сказал он. Видео визита опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

В ходе поездок на предприятия Витебской области Лукашенко раскритиковал состояние сельского хозяйства на севере региона и поручил разработать стратегию развития области до 1 января.

Ранее Лукашенко заявлял, что около 500 аграриев, не справлявшихся с задачами, уже были отправлены на военные сборы, где показали отличные результаты. Сто семьдесят из них проходили подготовку в районах у границы с Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Лукашенко пригрозил чиновникам за плохую уборку льна.

В прошлом году он попросил чиновников избавиться от «излишней советскости» в докладах.

Президент пообещал жестко наказывать за провалы в экономике.