Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Неизвестные 9 мая напали на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге
Группа неизвестных в День Победы 9 мая совершила нападение на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге, сообщается в заявлении посольства в Германии.
Инцидент произошел в 16.00 по местному времени (17.00 мпо Москве) на комплекс бывшего генерального консульства России в Лейпциге. Дипведомство не выполняет служебные функции с конца 2023 года в связи с отзывом Берлином разрешения на функционирование генконсульства, передает ТАСС.
Объект принадлежит России на праве собственности. Сообщается, что на территорию с помощью лестниц проникли шесть человек, они забрались на балкон служебного здания, где развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости.
За оградой здания нарушителей поддерживала группа из примерно 20 единомышленников. На место вызвали полицию административно-технические сотрудника посольства.
Посольство России в Берлине считает инцидент возмутительной провокацией и требует наказать нарушителей.
В дипведомстве заявили, что 9 мая сотрудники правопорядка были заняты тем, что изымали символы Победы у людей, пришедших почтить память павших в борьбе за освобождение Германии и Европы от нацизма
«В связи с указанным инцидентом германской стороне будет заявлен протест», – заявили в посольстве.