Неизвестные 9 мая напали на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел в 16.00 по местному времени (17.00 мпо Москве) на комплекс бывшего генерального консульства России в Лейпциге. Дипведомство не выполняет служебные функции с конца 2023 года в связи с отзывом Берлином разрешения на функционирование генконсульства, передает ТАСС.

Объект принадлежит России на праве собственности. Сообщается, что на территорию с помощью лестниц проникли шесть человек, они забрались на балкон служебного здания, где развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости.

За оградой здания нарушителей поддерживала группа из примерно 20 единомышленников. На место вызвали полицию административно-технические сотрудника посольства.

Посольство России в Берлине считает инцидент возмутительной провокацией и требует наказать нарушителей.

В дипведомстве заявили, что 9 мая сотрудники правопорядка были заняты тем, что изымали символы Победы у людей, пришедших почтить память павших в борьбе за освобождение Германии и Европы от нацизма

«В связи с указанным инцидентом германской стороне будет заявлен протест», – заявили в посольстве.