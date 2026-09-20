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Расчеты «Герани-4 Сикер» поразили автомобильный мост ВСУ в Одесской области
Вооруженные силы России нанесли успешный удар по стратегически важной переправе украинской армии около населенного пункта Маяки в Одесской области, сообщило Минобороны.
Атака произошла в районе населенного пункта Маяки Одесской области, передает Max. Удар наносился с применением систем «Герань-4 Сикер».
Разрушенный автомобильный мост активно использовался украинскими военными. Через эту переправу регулярно проходил автотранспорт с грузами военного назначения для снабжения подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы.
В августе текущего года Вооруженные силы России атаковали автомобильный мост в селе Маяки.
В конце прошлого года армия вывела из строя эту ключевую переправу на трассе Одесса – Рени.