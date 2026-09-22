Взрывы разрушили предприятия и склады в Киевской области

Tекст: Ольга Иванова

Глава областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о повреждениях складов и предприятий после серии взрывов в регионе, передает ТАСС.

Согласно информации, опубликованной в его телеграм-канале, разрушения зафиксированы на складских и производственных объектах в Бучанском, Обуховском, Броварском и Белоцерковском районах Киевской области.

Незадолго до инцидента в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, а также поступали сообщения о взрывах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в нескольких районах Киевской области взрывы повредили склады и объекты инфраструктуры.

В Броварском районе после налета беспилотников загорелись складские помещения.

Днем ранее местные власти зафиксировали повреждения производственных мощностей и линий электропередачи.