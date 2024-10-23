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Захарова дала совет британским дипломатам с их неоколониальными замашками
Захарова прокомментировала нападение британского дипломата Додда на российских журналистов во Внукове
Дипломаты Британии в московском аэропорту Внуково своим поведением продемонстрировали пренебрежение к свободе слова и профессии журналиста, заявил спикер МИД Мария Захарова.
Комментируя сообщения о том, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, Захарова заявила, что этот поступок отражает состояние британского общества, передает ТАСС. «В этом вояже, в этом выходе британских или английских джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества, отношение ко всему: к высоким стандартам, о которых они постоянно заявляют, к свободе слова, к плюрализму средств массовой информации», – сказала она.
Захарова напомнила, что российские журналисты сталкиваются с издевательским отношением со стороны Лондона: им не продлевают аккредитацию, не выдают визы и не допускают на мероприятия. По ее словам, британские официальные лица не понимают, что такое безопасность журналиста свобода слова и уважение к профессии журналистика.
«Британскому официозу и британским дипломатам в Москве надо наконец для себя уяснить, что неоколониальные замашки, которые у них остались, они могут приберечь для собственных журналистов», – подчеркнула Захарова.
Ранее СМИ сообщили, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув девушку, пытавшуюся задать ему вопрос.
В начале октября инцидент с российским журналистом произошел в ООН – секретариат организации понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после инцидента, связанного с вопросами к главе МИД Германии Анналене Бербок. Позже Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН.