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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    32 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    15 комментариев
    3 октября 2024, 03:19 • Новости дня

    ООН понизила уровень аккредитации российскому журналисту за вопрос Бербок

    Шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Богданову понизили уровень аккредитации при ООН за вопросы Бербок

    ООН понизила уровень аккредитации российскому журналисту за вопрос Бербок
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после конфликта с сотрудниками немецкой дипмиссии. Богданов сообщил, что подвергся нападению на Генассамблее ООН.

    Как рассказал Богданов, «24 сентября, в день открытия недели высокого уровня на Генассамблее ООН» он увидел Бербок в компании других немецких дипломатов и подошел к ней, чтобы задать вопрос. Это происходило в «микс-зоне, то есть месте, где пресса соприкасается с дипломатами». «Это рутинная часть работы – получение комментариев», – приводит его слова РИА «Новости»

    Богданов сообщил: «Мой вопрос не предполагал даже развернутого ответа. Он звучит так: «Нужны ли прямые переговоры с Россией по Украине?». Анналена не ответила, отправила нас в кружок немецких журналистов, которые были собраны на лужайке заранее, видимо, она готовилась дать им брифинг».

    Российские журналисты не мешали ей пройти, не приставали с дополнительными вопросами, а «отправились ровно туда, куда она указала». Однако по пути они оказались «атакованы» сотрудником немецкой дипмиссии, который имеет «дурную славу» и ведет себя не всегда адекватно.

    «Он накинулся на нас, позже присоединились к нему и другие представители, не знаю уж, дипломатического корпуса или журналистов, то есть нам не давали принять участие в этой пресс-конференции», – сказал Богданов.

    Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что направил генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо в связи с понижением уровня аккредитации Богданова, генсек пообещал его рассмотреть. В российской миссии указали, что Богданов, не нарушая никаких норм и принципов ООН, столкнулся «с неадекватной реакцией со стороны пресс-секретаря постпредства ФРГ, включая применение силы»: сначала немецкий дипломат оттолкнул корреспондента, позже не позволил снимать пресс-конференцию Бербок его оператору. Москва требует от секретариата ООН расследования инцидента.

    Богданов заявил, что восстановление его статуса аккредитации важно не только для него лично, но и для российской аудитории, для которой он работает. «На мой личный взгляд, для самой журналистики, для работы журналистов в ООН это очень важный прецедент, потому что должна быть всегда дана правильная, адекватная оценка тем, кто препятствует свободе слова», - отметил журналист.

    Он также подчеркнул, что объяснения понижения статуса, присланные ему на почту, представляют собой «копипаст из правил ООН», отмечая, что это «классическая отписка бюрократа». Богданов считает, что секретариат ООН занял сторону немецких дипломатов, которые препятствовали его работе, применяя физическую силу.

    Журналист выразил удивление тем, что такой инцидент произошел в центре того места, где формируются правила для всего человечества, подчеркнув цинизм происходящего.

    Напомним, это не первый подобный инцидент. В 2019 году в ПАСЕ российская телеведущая Ольга Скабеева подверглась нападению украинского журналиста и представителя украинской делегации.

    2 октября 2024, 10:52 • Новости дня
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    @ Смак Андрея Макаревича/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Максим Галкин (признан в России иноагентом) и Алла Пугачева покидают Израиль на фоне обострения ситуации с Ливаном, отменив израильские выступления.

    Известно, что Галкин и Пугачева отправились в США к Кристине Орбакайте на фоне обострения ситуации в Израиле в связи с войной с Ливаном, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Согласно информации издания, артист отменил все запланированные выступления в Израиле и пересмотрел гастрольный тур. В ближайшие дни пара планирует вылететь в Европу, а затем продолжить путь в США.

    Кроме того, основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен в список иноагентов) на фоне ухудшения ситуации в Израиле заметили в США, отмечает Lenta.Ru.

    Также сообщается, что другие российские артисты, находящиеся в Израиле, включая Анатолия Белого (признан в России иноагентом) и Михаила Шаца (признан в России СМИ-иноагентом), также собираются покинуть страну.

    Напомним, в ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада».

    Галкина включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ему в исключении из реестра иностранных агентов.

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    2 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

    На церемонии также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов, который доложил Путину о развитии системы среднего профессионального образования, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Площадка «Руднево» была спроектирована с учетом концепции развития среднего профессионального образования в Москве в сотрудничестве со столичными промышленными предприятиями. Здание площадью 9,1 тыс. кв. м включает в себя 21 мастерскую и лабораторию, где студенты смогут получить практические навыки в области машиностроения, электроники, автоматизации производства и беспилотных авиационных систем.

    Студенты образовательной площадки «Руднево» смогут обучаться всем этапам производственного процесса. В частности, они будут заниматься изготовлением корпусов дронов, установкой плат, программированием и пилотированием. Ожидается, что студенты из 15 столичных колледжей начнут практическую подготовку в 2024-2025 учебном году. С ними будут работать 42 мастера производственного обучения и 40 сотрудников промышленных предприятий столицы.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».

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    2 октября 2024, 20:11 • Видео
    Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

    После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    2 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Мишустин объявил о рекордном урожае в России

    Премьер Мишустин объявил о рекордном урожае в России

    Мишустин объявил о рекордном урожае в России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым заявил о рекордных урожаях в сельском хозяйстве в 2024 году, отметив выполнение показателей по важным продуктам.

    По его словам, в 2024 году были выполнены показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов, передает РИА «Новости».

    «Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи», – подчеркнул премьер.

    Мишустин также заявил, что высокие результаты показали производители мяса. «Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире», – указал глава правительства.

    Мишустин добавил, что показатели по большинству основных продуктов в сфере отечественного сельского хозяйства в текущем году были выполнены.

    Кроме того, премьер-министр акцентировал внимание на необходимости увеличивать поддержку отечественных сельхозпроизводителей, особенно в части доступности кредитования.

    Он отметил, что это поможет укрепить позиции России на мировом рынке и обеспечить продолжение роста в аграрной сфере.

    Ранее премьер-министр сообщил о рекордных сборах овощей и фруктов в России. В частности, как отметил Мишустин, урожай картофеля поставил рекорд за 30 лет.

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    2 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    ABBYY назвала причину увольнения всех россиян

    ABBYY объяснила увольнения россиян трансформацией и модернизацией бизнеса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания ABBYY дала официальный комментарий по поводу увольнения сотрудников, объяснив это решение планами по трансформации и модернизации бизнес-процессов.

    Представитель ИТ-компании в своем заявлении отметил, что ABBYY вступила на путь трансформации и модернизации бизнеса, передает РБК. По его словам, процесс затронул ключевые операционные функции, такие как финансы, бухгалтерский учет, стратегии выхода на рынок, а также исследования и разработки.

    «Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации в продуктах и решениях для наших клиентов», – сказал он, не уточнив, сколько сотрудников затронула «трансформация».

    По словам одного из источников издания, среди причин увольнений компания указывала сотрудникам на необходимость соблюдения определенных правил и безопасности. Некоторым также говорили, что их работа могла бы быть лучше, а оставшимся объяснили, что «компания не может работать с русскими коллегами согласно своей политике».

    Накануне сообщалось, что компания ABBYY неожиданно уволила всех сотрудников с российским гражданством, работающих за рубежом, увольнения прошли одним днем.

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    2 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    В России арестовали 372 млн долл. на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank

    Российский суд арестовал счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на 372 млн долларов

    В России арестовали 372 млн долл. на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Арбитражный суд Подмосковья арестовал средства банков США Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в российских банках «Ситибанк» и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» по заявлению Генпрокуратуры России.

    Эти обеспечительные меры приняты по иску Генпрокуратуры к совету национальной безопасности и обороны Украины, Нацбанку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины» и к этим американским банкам, передает РИА «Новости».

    Источник, знакомый с исковым заявлением, пояснил, что истец требует признать действия ответчиков по изъятию имущества «Международного резервного банка» (МРБ), который ранее являлся дочерним предприятием Сбербанка на Украине, нарушающими права и законные интересы России.

    Сумма в 372 млн долларов объясняется тем, что такие средства находились на корреспондентских счетах МРБ в Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    В пользу Сбербанка ведомство требует обратить порядка 6,3 млрд рублей на счету Bank of New York Mellon в «Ситибанке». Для возмещения оставшейся части ущерба предполагается использовать средства JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской дочерней структуре.

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    2 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Народного совета ДНР и участник программы «Время героев» Артем Жога назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе, соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным.

    Указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе» опубликован на сайте Кремля. «Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня подписания.

    Артем Жога родился в 1975 году в Магаданской области, в 1990-х переехал в Донбасс, жил в Славянске. После начала конфликта в Донбассе вступил вместе с сыном Владимиром в батальон ополчения «Спарта» Арсена Павлова («Моторолы»). После гибели Павлова в 2016 году Владимир возглавил батальон, а его отец стал начальником штаба.

    Владимир погиб в Волновахе в марте 2022 года. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Посмертно ему были присвоены звания Героя России и Героя ДНР. Его преемником на посту комбата «Спарты» стал отец.

    После воссоединения Донбасса с Россией Жога был избран в Народный совет ДНР и стал его председателем. В декабре 2023 года обратился к Путину с просьбой, чтобы тот согласился участвовать в президентских выборах 2024 года. Жога стал одним из сопредседателей предвыборного штаба Путина.

    Полковник Жога – участник программы «Время героев». Это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.

    О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. Первого марта начался прием заявок на участие в отборе на Программу «Время героев».

    На сегодня еще девять участников образовательной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности: Артур Орлов назначен руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев стал сенатором, Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Евгений Чинцов стал спикером гордумы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым замглавы Ставрополя, Роман Кулаков – депутатом Заксобрания Севастополя, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», Владимир Сайбель стал замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    Еще десять участников программы «Время героев» получили кадровые предложения о переходе на новые места работы в Администрации Президента, федеральных и региональных органах власти, государственных компаниях.

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    2 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Шумахер появился на публике после долгого перерыва

    Daily Mail: Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери впервые после травмы 2013 года

    Шумахер появился на публике после долгого перерыва
    @ Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер впервые с 2013 года появился на публике, посетив свадьбу своей дочери Джины-Марии на Мальорке, где гостям запретили использовать мобильные телефоны, пишет Daily Mail.

    Как сообщило издание, Шумахер впервые появился на публике после серьезной черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, передает РИА «Новости». Шумахер присутствовал на свадьбе своей дочери Джины-Марии, которая прошла на семейной вилле на Мальорке.

    На торжестве, собравшем узкий круг родственников и друзей, Михаэль наблюдал за важным моментом в жизни своей дочери – ее ведением к алтарю. В целях обеспечения конфиденциальности гостям мероприятия было запрещено проносить мобильные телефоны, чтобы избежать утечек фотографий и другой информации о состоянии здоровья гонщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал состояние своего брата Михаэля. Ранее сообщалось, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер демонстрирует прогресс в восстановлении от черепно-мозговой травмы, о чем заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт. В то время как немецкий архиепископ Георг Генсвайн рассказал о своем «полном эмоций визите» к Михаэлю Шумахеру, который все еще восстанавливается после несчастного случая на лыжах пять лет назад.

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    2 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    В Подмосковье нашли тело экс-министра ЛНР с огнестрельным ранением

    Тело экс-министра ЛНР Завизенова с огнестрельным ранением обнаружили в Подмосковье

    В Подмосковье нашли тело экс-министра ЛНР с огнестрельным ранением
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Подмосковье обнаружили тело бывшего министра топлива и энергетики ЛНР Константина Завизенова с огнестрельным ранением.

    Тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР было обнаружено в Подмосковье, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в правоохранительных органах, он был найден с огнестрельным ранением.

    На месте происшествия продолжаются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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    2 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой

    Аналитик: ВС РФ освободили 823 кв. км в Донбассе в августе и сентябре

    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска продвигаются в Донбассе с рекордной скоростью, освободив 823 квадратных километра за август и сентябрь, что связано с усовершенствованной тактикой ВС РФ, заявил газете The Washington Post (WP) аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен.

    Эксперт отметил, что наиболее успешное продвижение пришлось на период с середины августа по середину сентября, когда вооруженные силы Украины предпринимали атаки на Курскую область. Паройнен заявил, что российские войска смогли добиться успехов благодаря усовершенствованной тактике ведения боевых действий, сообщает ТАСС.

    Украинские военные, в свою очередь, сообщили изданию, что они не в силах противодействовать такой тактике, которая объединяет преимущества ВС РФ в мощные и скоординированные атаки. Они подчеркнули, что это создает значительные трудности в обороне их позиций на передовых рубежах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование. В это время, согласно данным Bloomberg, российские войска завладели Угледаром, что лишило ВСУ важного стратегического пункта в Донбассе. На фоне этих событий Генштаб вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара. В дополнение к этому военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск.

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    2 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль

    Американист Дудаков: Эскалация на Ближнем Востоке станет сильнейшим ударом по Демпартии США

    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль
    @ Majdi Mohammed/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если администрация Джо Бадена оставит действия Тегерана без ответа, то продемонстрирует слабость, и этим воспользуются республиканцы. При этом действия Вашингтона не должны спровоцировать рост эскалации на Ближнем Востоке, иначе это ударит по Демпартии в преддверии выборов, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в США не исключили выхода за рамки санкций для ответа на удар Ирана по Израилю.

    «Администрация Джо Байдена в очередной раз оказалась в тупике. Сейчас на фоне эскалации на Ближнем Востоке она находится в полной растерянности, и американские политики не знают, как на это реагировать», – отметил американист Малек Дудаков. Он пояснил: те боятся серьезного обострения в регионе в преддверии выборов в США, поскольку такое развитие событий ударит рикошетом по ним самим.

    «Во-первых, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке очень уязвима. Если по ней начнут бить иранские ракеты, то это приведет к большим потерям среди американских военных. В таком случае речь пойдет о сильнейшем ударе по демократам в преддверии выборов», – детализировал собеседник.

    «Во-вторых, ситуация на Ближнем Востоке раскалывает электорат Демпартии, – продолжил аналитик. – Сейчас они одновременно теряют голоса и американских евреев, которые уходят к Дональду Трампу, и американских мусульман, многие из которых собираются поддерживать левых несистемных кандидатов на предстоящих выборах».

    Среди них, в частности, Джилл Стайн от «Зеленых» и Корнел Уэст, левый антивоенный активист, уточнил Дудаков. «Они пытаются перетянуть на свою сторону «мусульманскую улицу» в США, людей пропалестинских взглядов. Оба кандидата могут стать спойлерами для Камалы Харрис. А это способно привести к ее проигрышу на выборах», – считает спикер.

    В такой сложной ситуации администрации Байдена предстоит решить, как ответить Ирану на атаку по Израилю. «С одной стороны, оставить действия Тегерана без ответа – значит, показать слабость. Это станет еще одним поводом для критики демократов со стороны республиканцев. С другой стороны, ответ должен быть таким, чтобы не произошел очередной виток эскалации, ведь в противном случае, как я уже сказал, это еще сильнее ударит по демократам», – пояснил американист.

    Он не исключил, что в итоге американские чиновники дадут «зеленый свет» Израилю на символический удар по иранской инфраструктуре в Ираке или Сирии, которую израильские военные уже периодически атакуют. Впрочем, возможен и более жесткий ответ, добавил собеседник. «Но в этом случае администрация Байдена будет играть с огнем. Поэтому я не уверен, что она на это решится – тем более в самый канун выборов», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, Вашингтон «отделается какими-то громкими заявлениями». «Но нельзя забывать и о Биньямине Нетаньяху, который работает в своей повестке, продолжает эскалировать ситуацию в Ливане и вряд ли откажется от наземной операции. Поэтому вне зависимости от реакции США на иранскую атаку дальнейшее обострение в регионе вполне возможно», – заключил Дудаков.

    В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

    На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

    Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

    Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

    В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

    По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

    К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Коментарии (8)
    2 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана

    Политолог Ципис: Ответ Израиля на атаку Ирана может быть жестким или символическим

    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран при атаке на Израиль не достиг целей. Однако Тель-Авив и его союзники ответят на действия Тегерана. Это может произойти в течение ближайших суток. Среди возможных вариантов – жесткий удар по стратегическим объектам Исламской Республики или ограниченная атака, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю.

    «В Тегеране заявляют, что удар был нанесен среди прочего по штаб-квартире разведки «Моссад» и израильским военным базам. Однако, по моим данным, нет подтверждений, что ракеты достигли целей. Никакого серьезного урона инфраструктуре Израиля нанесено не было», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Он счел «пропагандой» сообщения о том, что КСИР при атаке использовал гиперзвуковые ракеты. По словам собеседника, Иран применил сейчас те же средства, что и полгода назад при ответе Тель-Авиву на авиаудар по иранскому посольству в Сирии 1 апреля. То есть речь идет о баллистических ракетах «земля – земля» и крылатых ракетах.

    «Часть из них, по всей видимости, была перехвачена средствами ПВО США, а другая часть – скорее всего, комплексами «Хец-2» и «Хец-3». Что касается системы «Железный купол», то она не может противодействовать этим ракетам», – добавил Ципис. Политолог подчеркивает: атака Ирана не останется без ответа. По его прогнозам, действий со стороны Израиля и его союзников стоит ожидать в течение ближайших суток. Среди вариантов – жесткий и символический.

    «Либо это будет массированный ответ – последует удар по стратегическим объектам Ирана, в том числе нефтяным и ядерным. Либо речь пойдет об ограниченных действиях, которые не будут предполагать существенного нанесения ущерба Тегерану», – детализировал эксперт.

    По мнению Циписа, Израилем будет выбран некий средний вариант. «То есть стоит ожидать символический ответ, который при этом нанесет существенный урон Исламской Республике», – уточнил он. Однако произошедшее нельзя считать началом большой войны на Ближнем Востоке. Дальнейшее же развитие событий в регионе будет зависеть от операции ЦАХАЛ на юге Ливана.

    «Если «Хезболла» даст достойный отпор и начнутся жесткие боевые действия между израильской армией и шиитской группировкой, то операция может затянуться. Увязание Израиля там приведет к локальной войне. Правда, Тегеран будет помогать своей прокси и подливать масла в огонь», – заключил Ципис.

    В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

    На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

    Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

    Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

    В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

    По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

    К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».

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    2 октября 2024, 14:18 • Новости дня
    Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата

    Израиль запретил въезд генсеку ООН Гутерришу за отказ осудить агрессию Ирана

    Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата, запретив ему въезд в страну из-за недостаточной реакции осуждения иранской ракетной атаки.

    Министр иностранных дел Израиля Израэль Кац объявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш является персоной нон грата в Израиле, ему запрещен въезд в страну, сообщает Ynet. Это заявление последовало за реакцией Гутерриша на иранскую ракетную атаку по Израилю, в которой он не упомянул Иран и не осудил агрессию страны.

    «Кто не способен однозначно осудить преступную атаку Ирана на Израиль, не достоин ступить на израильскую землю», – заявил Кац. Политический источник добавил, что Гутерриш «перешел все границы», упомянув также его поддержку ХАМАС и неспособность осудить насилие. «Это накопление проблем, но неспособность осудить Иран стала последней каплей».

    В своем заявлении Кац подчеркнул, что Гутерриш не осудил убийства и сексуальные преступления, совершенные ХАМАС 7 октября, и не продвинул решение об объявлении их террористической организацией. «Генсек, поддерживающий террористов, насильников и убийц из ХАМАС, «Хезболлы», хуситов и теперь Иран, войдет в историю как позор в анналах ООН. Израиль будет защищать своих граждан и сохранять свой национальный статус с Гутерришем или без него», – заявил Кац.

    Вчера Гутерриш заявил, что осуждает «последние атаки на Ближнем Востоке», но при этом, как известно, не упомянул Иран и ракеты, запущенные в сторону Израиля. «Эскалация за эскалацией, это должно прекратиться, нам однозначно необходим режим прекращения огня», – сказал генеральный секретарь ООН.

    Ранее политолог Саймон Ципис сказал газете ВЗГЛЯД, что Иран при атаке на Израиль не достиг целей. Однако Тель-Авив и его союзники ответят на действия Тегерана. Это может произойти в течение ближайших суток. Среди возможных вариантов – жесткий удар по стратегическим объектам Исламской Республики или ограниченная атака.

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    2 октября 2024, 09:51 • Новости дня
    Минобороны предложило изменить форму офицеров ВМФ

    Минобороны предложило черные тужурки и пилотки для офицеров ВМФ

    Минобороны предложило изменить форму офицеров ВМФ
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Министерство обороны предложило изменения в форму офицеров ВМФ, включая черные тужурки и пилотки.

    Министерство обороны предложило изменить военную форму офицеров Военно-морского флота, пишет ТАСС. В проекте указа министерства говорится о введении новых парадно-выходных тужурок черного цвета для высших офицеров. Эти тужурки будут украшены шитьем с пятипроцентным золочением на воротнике, что подчеркнет статус обладателя.

    Кроме того, предполагается вернуть в обиход черные пилотки с белыми кантами для офицеров, мичманов и прапорщиков. Напомним, что выдача таких пилоток была прекращена в 2022 году. Теперь же министерство стремится восстановить традиции и улучшить внешний вид формы.

    Эти изменения направлены на обновление и улучшение внешнего вида военно-морских офицеров, подчеркивая их высокий статус и уважение к морским традициям. Ожидается, что данное предложение будет поддержано и утверждено в ближайшее время.

    Ранее ветераны флота пожаловались на проблемы с ношением кортиков, несмотря на распоряжение Владимира Путина о предоставлении им этого права.

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    2 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Стало известно о подготовке Израилем удара по стратегическим объектам Ирана

    Axios: Израиль может ударить по стратегическим объектам Ирана

    Стало известно о подготовке Израилем удара по стратегическим объектам Ирана
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана, пишет портал Axios.

    По информации израильских источников, Израиль может нанести удары по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел, передает РИА «Новости».

    При этом в качестве ответных действий рассматриваются не только атаки на объекты нефтедобычи, но и возможные удары по ядерным объектам Ирана.

    Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Ирана.

    В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада».

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    2 октября 2024, 11:24 • Новости дня
    NYT: Ближний Восток погрузился в войну

    The New York Times: Израиль и Иран начали полномасштабную войну

    NYT: Ближний Восток погрузился в войну
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Иран запустил около 200 ракет по Израилю после убийства Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и начала наземного вторжения в Ливан, ставя регион на грань одного из самых серьезных конфликтов со времен Арабо-израильской войны 1967 года, пишет американская The New York Times.

    Как пишет The New York Times, Иран ответил ракетным ударом на убийство израильскими силами лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и начало наземного вторжения в Ливан. Этот инцидент стал самым опасным моментом для региона со времен Арабо-израильской войны 1967 года. Президента США Джо Байдена неоднократно предупреждали о возможности расширения конфликта, однако его попытки предотвратить эскалацию не увенчались успехом.

    Комментируя ситуацию, бывший израильский посол в США Майкл Орен заявил: «С точки зрения Израиля, мы находимся в региональной войне с седьмого октября, и сейчас эта война развернулась в полную силу. Мы воюем за наше национальное выживание». По его мнению, победа Израиля в ближайшие недели является «долгом» для страны, созданной в результате Холокоста.

    Тем временем администрация Байдена, ранее предостерегавшая от разрастания конфликта, теперь стремится управлять им. Представитель Совета национальной безопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что нападение Ирана было «отражено и неэффективно» благодаря скоординированным усилиям американских и израильских сил. Он добавил, что будет работать с Израилем, чтобы обеспечить серьезные последствия для Ирана.

    Американские чиновники полагают, что могут убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сделать тактический ход, не приводящий к полномасштабной войне. Однако они признают, что израильский лидер может использовать эту возможность для нанесения значительного удара по военной инфраструктуре Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эсминцы совместно с силами израильской противовоздушной обороны сбивали подлетавшие иранские ракеты, что подтвердил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. На фоне этой эскалации кризиса на Ближнем Востоке официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления Белого дома демонстрируют неспособность американской администрации справиться с ситуацией. Между тем в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по стратегическим объектам Ирана, включая ядерные и нефтяные.

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