Украинского журналиста наказали за нападение на Скабееву

Редактора украинского издания «Европейская правда» Сергея Сидоренко попросили не приезжать в ПАСЕ и потребовали от него извиниться за то, что в январе 2019 года он толкнул российскую телеведущую Ольгу Скабеева.

«Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также «с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться». Об этом мне лично рассказал Даниэль Холтген – заместитель генерального секретаря Совета Европы», – написала Скабеева в своем Telegram.

Она напомнила, что Сидоренко в январе толкнул ее, «грубил и мешал работать». После этого он заявил, что «толкнул Скабееву абсолютно сознательно» и отказался извиняться, а депутат Верховной рады Борислав Береза призвал журналиста «не бояться», так как ему «ничего за это не будет».

Напомним, в январе во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул сначала Сергей Сидоренко, а затем Береза. Береза не позволял российской журналистке задать Геращенко вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

Накануне глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Ольгу Скабееву якобы ждет «серьезное предупреждение» от ПАСЕ из-за январских событий в кулуарах ассамблеи.